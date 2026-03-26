OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.3.2026 KLO 15.30, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT



Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä avainhenkilöille

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN ANSAINTAJAKSO 2026-2028

Oma Säästöpankki Oyj:n (”Yhtiö” tai ”OmaSp”) hallitus on päättänyt avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta tilikausille 2026–2028. Osakepalkkiojärjestelmän rakennetta uudistetaan siten, että aiempien joka toinen vuosi alkavien kahden (2) vuoden pituisten ohjelmien sijaan yhtiö ottaa käyttöön vuosittain alkavat kolmen (3) vuoden pituiset osakepalkkiojärjestelmät. Kannustinjärjestelmän perustamisesta tiedotettiin 24.2.2022.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Yhtiön strategiaa, tavoitteita ja Yhtiön pitkän aikavälin etua ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmä on voimassa toistaiseksi ja hallitus päättää aina erikseen ansaintajaksojen alkamisesta, niiden osallistujista, allokaatioista ja kriteereistä.

Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu noin 45 avainhenkilöä, mukaan lukien Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu lähtökohtaisesti vertailukelpoiseen oman pääoman tuottoon, vertailukelpoiseen kulu-tuottosuhteeseen, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen sekä luottokannan laatuun.

Palkkio maksetaan osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion vahvistamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkion määrää voidaan alentaa riskiperusteisten korjausten vuoksi. Ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 330 000 Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan lainsäädännön mukaan viivästetysti siten, että palkkiot maksetaan osallistujille ansaintajakson päättymisen jälkeen noin neljän vuoden kuluessa viidessä erässä. Palkkioiden maksamista seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin osallistuja ei voi luovuttaa palkkiona maksettuja osakkeita.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes toimitusjohtajan kokonaisosakeomistuksen arvo Yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus Yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajan toimisuhde tai johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

TULOSPALKKIOMALLI 2026 ja 2027

Yhtiöllä on käytössä työntekijöille suunnattu vuosittainen tulospalkkiomalli, jota ei lähtökohtaisesti tarjota osakepalkkiojärjestelmän osallistujille. Hallitus on päättänyt poikkeuksellisesti vuosien 2026 ja 2027 osalta laajentaa kohderyhmää koskemaan myös osakepalkkiojärjestelmän osallistujia osakepalkkiojärjestelmän rakenteellisen uudistuksen johdosta. Ansaintamahdollisuus tulospalkkiomallissa on yhtenevä yhtiön nykyiseen lyhyen tähtäimen tulospalkkiomalliin. Tulospalkkiomallin ansaintajaksojen mahdollinen palkkio perustuu yhtiötason lyhyen tähtäimen tulospalkkiomallin tavoitteisiin. Hallitus vahvistaa tulospalkkiomallin tavoitetasot tilikausille erikseen.

Finanssialaa koskevasta sääntelystä johtuen tulospalkkiomallista maksettavat palkkiot saatetaan tiettyjen osallistujien kohdalla maksaa osittain Yhtiön osakkeina. Mikäli osallistujan saama muuttuva palkkio ylittää sääntelyssä määritellyt kynnysarvot, puolet palkkiosta tulee lainsäädännön mukaisesti maksaa osakkeina ja palkkion maksua viivästetään.

Mahdollisissa osakemaksutilanteissa rahamääräinen palkkio muunnetaan Yhtiön osakkeiksi maksuhetkeä edeltävän kalenterikuukauden osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin perusteella. Osakkeina maksettaviin palkkioihin sovelletaan tällöin finanssialan sääntelyn mukaisia lykkäys- ja odotusaikoja. Muilta osin tulospalkkiot maksetaan rahana.

Tulospalkkiomallista vuosina 2026 ja 2027 osallistujille mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 184 000 Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, laskettuna helmikuun 2026 volyymipainotetulla keskikurssilla 12,59 euroa.

Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus



Lisätietoja:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh. 020 758 3040

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. 040 750 0093

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.