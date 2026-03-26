Ressources Cerro de Pasco a obtenu un accord d’accès à l’ensemble des résidus de Quiulacocha, ouvrant la voie à la prochaine phase de développement du projet

MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV : CDPR, OTCQB : GPPRF, FRA : N8HP) (« CDPR » ou « la Société ») a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un accord d’accès et d’étude avec Activos Mineros S.A.C. (« AMSAC »). Cet accord confère à la Société un accès en surface à l’ensemble de l’installation de stockage des résidus de Quiulacocha, y compris aux zones situées à l’extérieur de sa concession El Metalurgista.

Cette entente marque une étape majeure pour la société et constitue le passage à la prochaine phase de développement du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha.

Faire avancer le projet à grande échelle

Cette collaboration stratégique avec AMSAC, une entité péruvienne appartenant à l’État et responsable de la réhabilitation des passifs environnementaux miniers historiques, marque une étape importante dans le développement du projet. Elle permet à CDPR d'obtenir un accès coordonné à l'ensemble des résidus et de mettre en œuvre une approche de développement globale.

Il est important de noter que cet accord porte sur l'accès au sol, la coordination opérationnelle et les activités de forage, et vient compléter les droits de concession dont CDPR dispose déjà sur une grande partie de la zone de résidus miniers.

En vertu de cette entente, CDPR est autorisée à mettre en œuvre un vaste programme technique comprenant notamment :

Forages de définition des ressources

Forages géotechniques et hydrogéologiques

Levés géophysiques de surface et en profondeur

Études environnementales de base et programmes de suivi

Installation d’instrumentation et de systèmes de collecte de données

Accès à des ensembles de données techniques et environnementales historiques





Ces travaux serviront de base à une future estimation des ressources minérales, à des études de faisabilité et à la préparation d'une étude d'impact environnemental (EIE) complète pour le développement du projet de retraitement des résidus miniers de Quiulacocha.

La Société prévoit de démarrer les activités de forage dans les prochains mois, avec des programmes initiaux ciblés pour la mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles et de la planification opérationnelle. À cette fin, la Société déposera une nouvelle demande de traitement auprès de l'Agence minière afin d'obtenir une autorisation sectorielle lui permettant d'entamer la préparation de l'EIE, en plus des autorisations déjà obtenues.

Un virage stratégique vers un cadre collaboratif

Cette entente reflète également une évolution significative du cadre de développement du projet.

En 2024, l’accès à une partie du site avait été obtenu par le biais d’une servitude imposée par le gouvernement pour une période de deux ans. À l'inverse, l'accord actuel établit un cadre de collaboration avec AMSAC pour l'ensemble des résidus, visant à trouver une solution technique et environnementale coordonnée pour Quiulacocha.

Cette entente offre un chemin plus direct vers l’avancement du projet.

La Société estime que cette entente avec AMSAC offre une voie plus directe et pragmatique permettant à CDPR de faire progresser immédiatement les travaux techniques nécessaires au développement du projet, tout en poursuivant une collaboration constructive avec les autorités compétentes.

Cette approche permet d'avancer sans délai sur des étapes clés, telles que les forages, la définition des ressources, les études de faisabilité et les processus d'autorisation environnementale (c'est-à-dire l'EIE).

Commentaires de la direction

Guy Goulet, chef de la direction de Ressources Cerro de Pasco, a déclaré :

« Il s’agit d’une étape majeure pour le projet Quiulacocha, attendue par nos actionnaires.

L’accès à l’ensemble des résidus nous permet de passer résolument à l’exécution en faisant progresser les forages, les études techniques et les travaux nécessaires à l’obtention des permis.

Cette entente établit le cadre opérationnel et collaboratif nécessaire pour trouver une solution de développement à long terme pour les résidus de Quiulacocha. Elle témoigne également d'une relation constructive avec AMSAC, qui sera essentielle à mesure que le projet progressera. »

Un investissement au service de l’avancement du projet.

L’accord prévoit une contrepartie totale d’environ 7,2 millions PEN (soit environ 2,1 millions US) pour sa durée initiale, ce qui reflète un cadre négocié structuré pour l’accès au site complet du projet Quiulacocha, au-delà de la concession minière El Metalurgista.

Elle prévoit également une certaine flexibilité quant à sa prolongation, ce qui permettra de poursuivre les activités de développement à mesure que la Société progressera dans ses étapes techniques et réglementaires.

Cet investissement permet à CDPR d'allouer efficacement son capital aux programmes techniques essentiels pour faire avancer le projet vers les phases de faisabilité et d'autorisation.

CDPR est désormais positionnée pour la prochaine phase.

Bien que des autorisations et des démarches réglementaires supplémentaires soient encore nécessaires, cet accord offre l'accès indispensable pour faire passer le projet Quiulacocha aux étapes suivantes.

Pour la Société, cette étape marque une avancée décisive dans la mise en valeur de l'ensemble du projet et de son potentiel, car elle permet de générer les données techniques nécessaires pour soutenir son développement à long terme.

La Société estime que cette entente jette les bases d’une solution globale et durable pour le développement et la réhabilitation des résidus de Quiulacocha.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son actif principal, la concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, qui comprend les résidus miniers de Quiulacocha, dans le centre du Pérou. L'approche de la Société allie la récupération des métaux à la remise en état de l'environnement, dans le but de retraiter l'une des plus importantes ressources à ciel ouvert de la région.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com .

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

+1-514-294-7000

Courriel : info@pascoresources.com

Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

+1-416-722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme «planifie», «cherche», «s'attend», «estime», «a l'intention», «anticipe», «croit», «pourrait», «probable» ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «seront», «pourraient», «seront prises», «se produiront», «seront atteints» ou d'autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR concernant l’avancement, le calendrier, la portée et l’achèvement des programmes de travaux des phases 1 et 2 du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha, le calendrier, le contenu et les résultats anticipés des travaux et études métallurgiques, minéralogiques, environnementales, hydrogéologiques et géotechniques, le calendrier prévu pour l’achèvement du programme métallurgique intégré, des modèles hydrogéologiques et géotechniques et des données techniques requises pour l’ingénierie au niveau de l’étude de faisabilité et la planification minière, la préparation, le calendrier et les résultats potentiels de la première estimation de ressources minérales pour les résidus de Quiulacocha, les bénéfices escomptés du retraitement des résidus, le calendrier, l’issue et l’impact des processus d’autorisation et de réglementation, y compris la formalisation des droits de retraitement des résidus au-delà de la concession El Metalurgista, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

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