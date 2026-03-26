Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote

26.3.2026 klo 16.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2026 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 26.3.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2025.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 1,83 euroa osakkeelta, yhteensä 71 486 750,34 euroa. Osinko maksetaan 9.4.2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen osakkeenomistajalle, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2026.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2026–2027):

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 55 000 euroa;

hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa;

riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa;

hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa ja

kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja varapuheenjohtajalle ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.





Hallituksen puheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioita korotettiin 4000 eurolla ja hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioita korotettiin 2000 eurolla. Kokouspalkkioihin ei tehty muutoksia.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2026–2027 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Liisa Harjula, Kari Laukkanen, Juho Malmberg, Tuomo Mäkinen, Henrik Rainio, Elina Stråhlman, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Kimmo Mikander.

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoi yhtiön kehityksestä vuonna 2025 ja totesi, että vaikka geopoliittisen tilanteen epävarmuustekijät vain lisääntyivät, niin Kuntarahoitus pystyi turvaamaan asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä omaan tärkeään työhönsä ilman huolta rahoituksen saatavuudesta. Erityisesti suurten kaupunkien investoinnit pitivät kuntien rahoituskysynnän korkealla tasolla. Valtion tukemassa asuntotuotannossa kysyntä oli odotettua vahvempaa, vaikka korkotukilainavaltuuksia leikattiin puolella miljardilla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Lähivuosina valtuuksiin on luvassa vielä suurempia lisäleikkauksia.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Laukkasen ja varapuheenjohtajaksi Leena Vainiomäen. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Kari Laukkasen puheenjohtajaksi sekä Leena Vainiomäen, Kimmo Mikanderin ja Tuomo Mäkisen jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Elina Stråhlman puheenjohtajaksi sekä Liisa Harjula, Kari Laukkanen ja Henrik Rainio jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Leena Vainiomäen puheenjohtajaksi sekä Juho Malmbergin, Kimmo Mikanderin ja Arto Vuojolaisen jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2025 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio

toimitusjohtaja

puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 55 miljardia euroa.

Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.



Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi