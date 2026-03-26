Nucleus מביאה אופטימיזציה גנטית להודו ולמזרח התיכון באמצעות רשתות IVF מובילות

ניו יורק, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת Nucleus Genomics הכריזה היום על מיזמים משותפים עם Indira IVF, ספקית שירותי הפריה חוץ גופית הגדולה ביותר בהודו, ועם קבוצת Abu Ghosh Fertility, אחת מרשתות ההפרייה בעלות ההיקף הגבוה ביותר במזרח התיכון, לרבות מרכז הפוריות Shmaisani.

באמצעות שותפויות אלו, Nucleus תשלב שכבה חדשה של תובנות גנטיות בתהליך טרום-התעברות ובבדיקות סקר עוברים - ותאפשר למשפחות לתכנן את בריאותו ואריכות ימיו של ילדם העתידי לטווח ארוך בעת בחירת עובר.

אודות השותפויות

Indira IVF היא ספקית שירותי הפריה חוץ גופית הגדולה ביותר בהודו, וביצעה כמעט 42,000 מחזורי הפריה חוץ גופית בשנת הכספים האחרונה ביותר מ-160 מרפאות. קבוצת Abu Ghosh Fertility משרתת מטופלות ברחבי ירדן והאזור הרחב יותר. את הרשת מוביל ד"ר הילאל אבו גוש, אחד ממומחי הפוריות המובילים באזור.

שני הארגונים, המשתרעים על פני שווקי פוריות מרכזיים, הם כעת חלק מרשת + Nucleus IVF - קבוצה עולמית של מרפאות הפריה חוץ גופית המשלבות את Nucleus בטיפול הקליני. במרפאות אלה, Nucleus תהפוך לחלק מתהליכי עבודה שגרתיים של הפריה חוץ גופית, ותפרוס את הטכנולוגיה ברחבי הודו והמזרח התיכון.

בפועל, משמעות הדבר היא שבדיקות סקר של שני ההורים והעוברים יתרחבו מעבר למצבים תורשתיים נדירים ויכללו תובנה רחבה יותר לגבי סיכונים בריאותיים לכל החיים כמו סרטן, מחלות לב וסוכרת.

"האינסטינקט לתת לילדכם את ההתחלה הטובה ביותר חוצה כל תרבות, והביקוש שראינו ממשפחות בהודו ובמזרח התיכון משקף זאת", אמר קיאן סאדג'י (Kian Sadeghi), מייסד ומנכ"ל Nucleus Genomics. "אנו נרגשים לעבוד לצד אינדירה ואבו גוש כדי לתמוך במטופלים בבניית בריאות דורית."

שינוי לכיוון אופטימיזציה גנטית בהפריה חוץ גופית

שותפויות אלו משקפות שינוי רחב יותר בתכנון המשפחה. ברחבי העולם, משפחות מבקשות תובנה גנטית מעמיקה יותר, ומרפאות הפריה חוץ גופית מגיבות בכך שהן מביאות את Nucleus ישירות לטיפולן.

הביקוש חזק במיוחד באזורים המתמודדים עם נטל מחלות כרוניות גבוה¹. בהודו, מחלות לא מדבקות מהוות יותר מ-60% ממקרי המוות, כולל שיעורים גבוהים של סוכרת מסוג 2², מחלות לב מוקדמות³ ויתר לחץ דם⁴. ברחבי המזרח התיכון, מחלות לא מדבקות מהוות כ-74% ממקרי המוות, כאשר מחלות לב וכלי דם אחראיות ליותר משליש ממקרי המוות⁵.

באמצעות Nucleus, אינדירה ואבו גוש מרחיבים את היקף הטיפול בהודו ובמזרח התיכון, ומסמנים כי אופטימיזציה גנטית הופכת לבסיס להפריה חוץ-גופית מודרנית ברחבי העולם.

"על ידי שילוב המומחיות הקלינית של קבוצת Abu Ghosh Fertility ברפואת הרבייה עם הטכנולוגיות הגנומיות המתקדמות של Nucleus Genomics, יוזמה זו שואפת לתת למשפחות אפשרויות מושכלות יותר בבחירת עוברים ותכנון עתיד בריא יותר", אמר ד"ר הילאל אבו גוש (Dr. Hilal Abu Ghosh ) מקבוצת Abu Ghosh Fertility. "אנו גאים להציע גישות חדשות להערכת עוברים המסייעות לרופאים ולמשפחות לקבל החלטות מושכלות יותר בנוגע לרבייה".

הרחבת רשת Nucleus IVF+

שותפות זו מגיעה בעקבות הצמיחה המהירה של רשת Nucleus IVF+. Nucleus עבדה עם 25 מרפאות ברחבי העולם, כולל שותפות רשמיות של IVF+ כמו CDelaF במקסיקו, Beverly Hills Fertility בלוס אנג'לס ו-Neway Fertility בניו יורק. היא גם מתבססת על השקת Preview האחרונה של החברה, שהרחיבה את בדיקות הסינון הנשאיות ממחלות קצה ועד לסיכון בריאותי יומיומי.

בהתאם לתקנות הלאומיות, ההיצע של Nucleus בהודו לא יכלול בחירת תכונות ולא יחשוף את מין העוברים. הניתוח מתמקד אך ורק במידע על סיכונים בריאותיים חמורים ורלוונטיים מבחינה רפואית, בהתאם לתקנים המשפטיים המקומיים.

אודות Nucleus Genomics

Nucleus Genomics מסייעת לזוגות לתכנן וללדת את התינוק הטוב ביותר שלהם. מוצריה כוללים סינון נשאים מתקדם, ניתוח עוברים וחוויית טיפול משולבת בהפריה חוץ גופית, תוך התמקדות בבניית בריאות דורית. Nucleus גייסה עד היום יותר מ-32 מיליון דולר ממשקיעים, כולל Founders Fund, Seven Seven Six, Samsung Next, ו-Quiet Capital. למידע נוסף על Nucleus, בקרו באתר https://mynucleus.com.

אודות Indira IVF

Indira IVF מפעילה למעלה מ-160 מרכזים ברחבי הודו וביצעה כמעט 42,000 מחזורי הפריה חוץ גופית בשנה הכספית האחרונה. הארגון מעסיק למעלה מ-3,000 עובדים. הארגון, שהוקם בשנת 2015 באודאיפור, פועל להרחבת הגישה לטיפולי פוריות ולהפחתת הסטיגמה סביב אי פוריות, לצד הכשרה קלינית דרך האקדמיה לפוריות של אינדירה. למידע נוסף, בקרו באתר https://www.indiraivf.com.

אודות קבוצת Abu Ghosh Fertility

קבוצת Abu Ghosh Fertility היא ספקית מובילה של רפואת רבייה והפריה חוץ גופית שבסיסה בעמאן, ירדן. המרכז, שנוסד ונוהל על ידי ד"ר הילאל אבו גוש, מתמחה בטכנולוגיות רבייה מתקדמות בסיוע, כולל הפריה חוץ גופית, ICSI ובדיקות גנטיות לרבייה. הקבוצה משלבת מעבדות אמבריולוגיה מודרניות עם טכנולוגיות גנומיות מתקדמות כדי לתמוך בטיפול פוריות מבוסס ראיות עבור מטופלות מירדן ומכל רחבי המזרח התיכון. קבוצת הפוריות של אבו גוש מחויבת לקידום רפואת הרבייה באמצעות מצוינות קלינית, שיתופי פעולה במחקר ואימוץ גישות גנומיות חדשניות לשיפור תוצאות הרבייה.

¹ בהתבסס על נתוני מטופל ומרפאת Nucleus.

² Pradeepa R, Mohan V. אפידמיולוגיה של סוכרת מסוג 2 בהודו. Indian J Ophthalmol. 2021;69(11):2932-2938.

³ Prabhakaran D, Singh K, Roth GA., ואחרים. מחלות לב וכלי דם בהודו בהשוואה לארצות הברית. J Am Coll Cardiol. 2018;72(1):79-95.

⁴ Geldsetzer P, Manne-Goehler J, Theilmann M ואחרים. סוכרת ויתר לחץ דם בהודו: מחקר ארצי מייצג של 1.3 מיליון מבוגרים. JAMA Intern Med. 2018;178(3):363-372.

⁵ לשכת ייחוס האוכלוסייה. בלימת מגפת המחלות הלא-מדבקות במזרח התיכון ובצפון אפריקה. לשכת ייחוס האוכלוסייה; 2023.