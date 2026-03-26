Muudatused Baltic Horizon Capital AS juhatuses

Baltic Horizon Capital AS Baltic Horizon Fondi fondivalitsejana teatab käesolevaga muudatusest juhatuse liikmetes.

Antud teade järgneb 20. jaanuari 2026 teatele, mil Baltic Horizon Capital AS esitas Edvinas Karbauskase kandidaadiks Baltic Horizon Capital AS-i juhatuse liikme kohale.

26. märtsil 2026 valis Baltic Horizon Capital AS nõukogu Edvinas Karbauskase uueks juhatuse liikmeks neljaks aastaks alates 1. aprillist 2026.

Edvinas Karbauskas valiti ka Baltic Horizon Fondi kaasfondijuhiks koos Tarmo Karotamiga, kes on praegune fondijuht.

Edvinasel on laialdane kogemus fondivalitsemise ja finantsteenuste valdkonnas. Ajavahemikus jaanuar 2023 kuni juuni 2024 kuulus ta Baltic Horizon Capital AS-i juhatusse ja tegutses Baltic Horizon Fondi kaasfondijuhi rollis. Viimati töötas Edvinas Tech Zity Vilnius Groupi finantsjuhi ja juhatuse liikmena. Varasemalt töötas Edvinas auditi ja konsultatsiooniteenuste ettevõttes EY-s.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

