BYDFi baut europäische Präsenz mit Sponsoring der Next Block Expo 2026 in Warschau aus

WARSCHAU, Polen, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Krypto-Handelsplattform BYDFi tritt als Sponsor der Next Block Expo 2026 auf, die am 24. und 25. März in der polnischen Hauptstadt Warschau stattfindet. Die NBX ist eine der größten Krypto- und Blockchain-Veranstaltungen in Mittel- und Osteuropa und findet nun bereits zum sechsten Mal statt. Die Ausgabe 2026 findet an einem größeren Veranstaltungsort statt und bringt Tausende von Teilnehmern, mehr als 140 Referenten sowie Dutzende von Web3-Marken, Entwicklern, Investoren und Regulierungsexperten zwei Tage lang zusammen, um Kontakte zu knüpfen, Geschäfte abzuschließen und sich über die Branche auszutauschen.

BYDFi auf der Next Block Expo 2026

Auf der Next Block Expo 2026 stehen Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops, Networking-Formate und begleitende Veranstaltungen auf dem Programm. Inhaltlich deckt die Agenda Themen wie DeFi und RWA, Trading und Investments, Recht und Compliance, Infrastruktur, KI, Gaming sowie Startup-Finanzierung ab. Ergänzt wird das Programm durch eine eigene Networking-Zone, Investor-Speed-Dating, eine Startup-Pitch-Arena und einen Web3-Gaming-Bereich. Zu den Rednern zählen Robby Yung von Animoca Brands, Marouane Essaidi von der Solana Foundation sowie Sławomir Mentzen, Mitglied des polnischen Parlaments. Dies unterstreicht die Rolle der Veranstaltung als Schnittstelle zwischen Markt, Politik und Produktentwicklung.

Das Team von BYDFi ist vor Ort, um sich mit Teilnehmern auszutauschen, Einblicke in die Produktpalette zu geben und am fachlichen Austausch über Handelsinfrastruktur und Nutzererfahrung teilzunehmen. Im Rahmen seines Standmarketings veranstaltet BYDFi ein Gewinnspiel mit Überraschungsboxen, die limitierte Fanartikel enthalten. Dazu zählen auch Artikel im Co-Branding mit Newcastle United, einem Partner von BYDFi, die auf der Messe auf großes Besucherinteresse stoßen.

Zuverlässigkeit in einem marktübergreifenden Handelsumfeld

Für BYDFi ist die NBX der ideale Rahmen, um sich als zuverlässige Plattform zu präsentieren. Angesichts der zunehmenden Reife des Marktes ist BYDFi davon überzeugt, dass langfristiges Vertrauen durch klare Kommunikation, einheitliche Standards und eine verantwortungsvolle Herangehensweise an die Marktteilnahme gewonnen wird. Vor diesem Hintergrund dient die Präsenz auf der NBX auch dem engen Austausch mit der europäischen Blockchain-Community – mit einem Anspruch an Stabilität, Disziplin und eine langfristige, nutzerzentrierte Ausrichtung.

Michael, Mitbegründer und CEO von BYDFi:



„Die Next Block Expo bündelt genau die Themen, die aktuell relevant sind – Infrastruktur, Regulierung, Produktdesign und die Frage, wie Menschen tatsächlich am Markt teilnehmen. Für BYDFi ist dies eine wertvolle Gelegenheit, zuzuhören, Kontakte zu knüpfen und die Trading-Erfahrung weiter zu optimieren – eine Erfahrung, die auf Verlässlichkeit setzt und der die Nutzer langfristig vertrauen können.“



Im Vorfeld des 6. Jubiläums von BYDFi

Die Teilnahme in Warschau fällt zeitlich mit einem wichtigen Meilenstein für BYDFi zusammen. Ab dem 1. April feiert BYDFi sein sechsjähriges Bestehen. Den gesamten Monat über sind zahlreiche Community-Aktionen geplant, darunter Plattform-Kampagnen, zeitlich begrenzte Belohnungen und exklusive Aktionen auf der Plattform X. Das Jubiläumsprogramm würdigt das kontinuierliche Wachstum von BYDFi seit dem Start im Jahr 2020 und bietet sowohl bestehenden als auch neuen Nutzern zusätzliche Möglichkeiten, mit der Plattform zu interagieren.

Darüber hinaus plant BYDFi im Rahmen der Jubiläumssaison weitere Überraschungen speziell für neue Nutzer. Für diejenigen, die BYDFi noch nicht nutzen, bietet sich hier eine gute Gelegenheit, sich mit der Plattform und den bevorstehenden Community-Aktionen vertraut zu machen. Die Registrierung ist unter https://www.bydfi.com/en/register möglich.

Über BYDFi

BYDFi wurde 2020 als globale Krypto-Handelsplattform gegründet, die die Vorteile einer zentralisierten Börse (CEX) mit einem integrierten On-Chain-Tradingmodul kombiniert. BYDFi ist der exklusive offizielle Krypto-Börsenpartner von Newcastle United. BYDFi wurde von Forbes als eine der besten Krypto-Börsen in Kanada 2026 ausgezeichnet und bietet intuitiven, kostengünstigen Handel – von Spot-Handel über Perpetual Contracts bis hin zu Copy Trading und automatisierten Krypto-Trading-Bots . Damit ermöglicht die Plattform sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Tradern, sich sicher im Markt digitaler Assets zu bewegen.

BYDFi setzt alles daran, jedem Nutzer eine erstklassige Trading-Erfahrung mit Kryptowährungen zu bieten.

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