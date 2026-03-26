BYDFi étend sa présence en Europe avec le sponsoring du Next Block Expo 2026 à Varsovie

VARSOVIE, Pologne, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies BYDFi participe en tant que sponsor au salon Next Block Expo 2026, qui se tient les 24 et 25 mars à Varsovie, en Pologne. Organisé pour la sixième fois, NBX s’impose comme l’un des plus grands rassemblements dédiés aux cryptomonnaies et à la blockchain en Europe centrale et orientale. L’édition 2026 investit un site plus vaste et réunit des milliers de participants, plus de 140 intervenants ainsi que des dizaines de marques Web3, développeurs, investisseurs et régulateurs pour deux journées de réseautage, de conclusion d’accords et de discussions sectorielles.

BYDFi au salon Next Block Expo 2026

Le salon Next Block Expo 2026 propose des conférences, des tables rondes, des ateliers, des sessions de réseautage et des événements parallèles. Le programme couvre des thématiques telles que la DeFi et les RWA, le trading et l’investissement, les aspects juridiques et réglementaires, les infrastructures, l’IA, les jeux vidéo et le financement de startups. Parmi les dispositifs proposés figurent une zone dédiée au réseautage, des speed-dating avec des investisseurs, une arène de pitchs pour les startups et une zone de jeux Web3. Parmi les intervenants figurent des personnalités telles que Robby Yung d’Animoca Brands, Marouane Essaidi de la Solana Foundation et Sławomir Mentzen, membre du Parlement polonais, soulignant le rôle de l’événement en tant que point de rencontre entre les marchés, les décideurs politiques et les créateurs de produits.

Sur place, l’équipe BYDFi est présente pour rencontrer les participants, échanger des informations sur les produits et prendre part à la conversation plus large autour de l’infrastructure de trading et de l’expérience utilisateur. Dans le cadre de l’animation de son stand, BYDFi propose un jeu-concours consistant en des boîtes mystères contenant des produits en édition limitée, notamment des articles co-brandés avec Newcastle United, en lien avec son partenariat actuel avec le club — une initiative qui suscite un fort intérêt auprès des visiteurs.

Conçue pour la fiabilité dans un environnement de trading multi-marchés

BYDFi considère le salon NBX comme le cadre idéal pour montrer ce qu’elle représente en tant que plateforme conçue pour la fiabilité. À mesure que le marché mûrit, BYDFi estime que la confiance à long terme repose sur une communication claire, des normes cohérentes et une approche responsable de la participation au marché. Dans ce contexte, la présence de BYDFi à NBX vise également à interagir avec la communauté blockchain européenne dans une démarche reflétant stabilité, discipline et engagement durable centré sur l’utilisateur.

Michael, cofondateur et PDG de BYDFi, a déclaré :



« Le salon Next Block Expo rassemble les discussions qui comptent le plus à l’heure actuelle : l’infrastructure, la réglementation, la conception des produits et la manière dont les utilisateurs participent réellement au marché. Pour BYDFi, c’est une opportunité précieuse d’écouter, de créer des liens et de continuer à améliorer une expérience de trading conçue pour être fiable et digne de confiance sur le long terme. »



À l’approche du 6e anniversaire de BYDFi

La participation de BYDFi à Varsovie intervient également juste avant une étape majeure pour la plateforme. À partir du 1er avril, BYDFi lancera les célébrations de son 6e anniversaire, avec un mois complet d’activités destinées à la communauté, incluant des campagnes sur la plateforme, des récompenses à durée limitée et des activations exclusives sur X. Le programme anniversaire est conçu pour marquer la croissance continue de BYDFi depuis son lancement en 2020, tout en offrant aux utilisateurs existants et nouveaux davantage de moyens d’interagir avec la plateforme.

BYDFi prépare également des surprises supplémentaires pour les nouveaux utilisateurs dans le cadre de cette période anniversaire. Pour ceux qui n’ont pas encore rejoint BYDFi, cette occasion semble idéale pour se familiariser avec la plateforme et les activités communautaires à venir. L’inscription est disponible à l’adresse suivante : https://www.bydfi.com/en/register

À propos de BYDFi

Fondée en 2020, BYDFi est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies qui combine la puissance d’une bourse centralisée (CEX) avec un module de trading on-chain intégré. BYDFi est le partenaire officiel exclusif de Newcastle United en matière de crypto-trading. Reconnue par Forbes comme l’une des Best Crypto Exchanges In Canada For 2026 (meilleures bourses de cryptomonnaies au Canada pour 2026), BYDFi propose des services de trading intuitifs et à faibles frais, allant des contrats au comptant et à terme perpétuel au copy trading , en passant par des robots de trading automatisés , permettant ainsi aux traders débutants comme aux plus expérimentés de gérer leurs actifs numériques en toute confiance.

BYDFi s’engage à offrir une expérience de trading de cryptomonnaies de classe mondiale à chaque utilisateur.

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