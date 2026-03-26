Planlagte suspensioner i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i de underliggende markeder vil enkelte afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet i Q2 2026.
De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Lukke dato
|Europa - Akkumulerende, klasse DKK h
|DK0016290265
|DKIEU2KL
|1/5
|Europa 2 KL
|DK0010245901
|DKIEUHUAKLDKK
|1/5
|Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK
|DK0060058618
|DKIEAUHU
|1/5
|Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
|DK0016253651
|DKIEUIXBNP
|1/5
|Europa Indeks BNP, klasse DKK d
|DK0015737563
|DKIEUIX
|1/5
|Europa Indeks, klasse DKK d
|DK0010266311
|DKIEU
|1/5
|Europa, klasse DKK d
|DK0010252956
|DKIEUSCADKK
|1/5
|Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK
|DK0060640191
|DKIEUSC
|1/5
|Europa Small Cap, klasse DKK d
|DK0060046019
|DKIFJIX
|1/5
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|DKIJAP
|1/5, 19/6
|Japan, klasse DKK d
|DK0015971675
|DKINMAKK
|4/5, 5/5, 6/5
|Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
|DK0060042026
|DKINM2
|1/5, 19/6
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|DK0060080380
|DKINYM
|1/5. 19/6
|Nye Markeder, klasse DKK d
|DK0015710602
|DKIEU2KL
|1/5, 19/6
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring