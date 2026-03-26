Planlagte suspensioner i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i de underliggende markeder vil enkelte afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet i Q2 2026.

De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kode OMX IdentifikationLukke dato
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDK0016290265DKIEU2KL1/5
Europa 2 KLDK0010245901DKIEUHUAKLDKK1/5
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDK0060058618DKIEAUHU1/5
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDK0016253651DKIEUIXBNP1/5
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDK0015737563DKIEUIX1/5
Europa Indeks, klasse DKK dDK0010266311DKIEU1/5
Europa, klasse DKK dDK0010252956DKIEUSCADKK1/5
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDK0060640191DKIEUSC1/5
Europa Small Cap, klasse DKK dDK0060046019DKIFJIX1/5
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141DKIJAP1/5, 19/6
Japan, klasse DKK dDK0015971675DKINMAKK4/5, 5/5, 6/5
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDK0060042026DKINM21/5, 19/6
Nye Markeder 2, klasse DKK dDK0060080380DKINYM1/5. 19/6
Nye Markeder, klasse DKK dDK0015710602DKIEU2KL1/5, 19/6

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


