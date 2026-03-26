Kvika banki hf.: Tilkynning um lækkun hlutafjár

Á aðalfundi Kviku sem haldinn var þann 18. mars 2026 var samþykkt að lækka hlutafé félagsins um 301.000.000 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 301.000.000 hlutum, úr 4.631.000.000 kr. í 4.330.000.000 kr. að nafnvirði, með ógildingu eigin hluta félagsins að 301.000.000 hlutum.
Um er að ræða hluti sem voru keyptir samkvæmt formlegri endurkaupaáætlun frá síðasta aðalfundi.
Hlutafjárlækkunin hefur nú verið skráð hjá fyrirtækjaskrá Skattsins og hlutafé félagsins stendur í kr. 4.330.000.000.
Eftir lækkun á bankinn 7.236.463 eigin hluti.