Muudatus LHV Groupi auditikomitees

AS-i LHV Group nõukogu on nimetanud Christian Schröderi uueks auditikomitee liikmeks kolmeks aastaks alates 25. märtsist 2026. Praeguse komitee liikme Tauno Tatsi volitused lõppesid samal kuupäeval. Pärast muudatust jätkab LHV Groupi auditikomitee neljaliikmelisena: Indrek Heinloo (esimees), Verner Uibo, Christian Schröder ja Rain Lõhmus.

Christian Schröder on alates 25. märtsist 2026 LHV Groupi nõukogu liige. Ühtlasi on ta LHV Groupi Ühendkuningriigi tütarettevõtte LHV Bank Limited juhtkonna liige (Non-Executive Director, NED). Samuti kuulub ta Bank Pictet & Cie (Europe) AG nõukogusse ja riskikomiteesse. Schröderil on üle 25 aasta rahvusvahelist kogemust finantssektoris, tugev taust panganduse juhtimises ja kogemus koostöös regulaatoritega ning suurte organisatsioonide strateegilises ümberkujundamises. Schröder ja temaga lähedalt seotud isikud ei oma LHV Groupi aktsiaid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 497 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 235 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



