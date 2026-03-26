Saputo inc. annonce la nomination de Linda Mantia à son conseil d’administration

MONTRÉAL, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) annonce aujourd’hui que Linda Mantia a été nommée à son conseil d'administration à titre d'administratrice indépendante.

Mme Mantia est administratrice de sociétés et ancienne haute dirigeante, possédant une expérience en exploitation, en technologies et en transformation organisationnelle au sein d'organisations mondiales. Elle siège actuellement aux conseils d'administration des Aliments Maple Leaf et de Liberty Mutual Corporation, et a précédemment siégé aux conseils d’administration de McKesson Corporation et de Dayforce Inc.

De 2016 à 2019, Mme Mantia a occupé le poste de chef de l'exploitation de la Société Financière Manuvie, où elle a dirigé les opérations mondiales et supervisé les initiatives de l’entreprise en matière de numérique, d’analytique avancée et d’automatisation, y compris l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Auparavant, elle a occupé des postes de haute direction à la Banque Royale du Canada et a également travaillé à titre de consultante chez McKinsey & Company.

Mme Mantia est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université Queen’s. Elle a été reconnue à deux reprises parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada par le Women’s Executive Network.

« Linda apporte une vaste expérience en exploitation, en technologies et en transformation d'entreprise au sein d'organisations mondiales, ainsi qu'une expérience considérable en matière de gouvernance », a déclaré Lino A. Saputo, président exécutif du conseil d'administration. « Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration et de bénéficier de la perspective qu'elle apportera alors que Saputo poursuit l’avancement de ses priorités stratégiques. »

Mme Mantia siègera au comité d'audit de la Société.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Jusqu'à la clôture de la cession annoncée précédemment, Saputo est également le plus important transformateur laitier en Argentine. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur www.saputo.com ou par l'entremise de Facebook , Instagram et LinkedIn .

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