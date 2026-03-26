Beslutninger på Tryg A/S´ ordinære generalforsamling 2026

Tryg's ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2025 taget til efterretning.
Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:
- Trygs årsrapport 2025, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 5.405 mio. DKK overføres til egenkapitalen.
- Aflønningsrapporten for 2025.
- Honorarerne til bestyrelsen for 2026, herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.
- Beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen med et nominelt beløb på 55.439.960 DKK.
- Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 300.000.000 DKK frem til 26. marts 2031.
- Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 30.000.000 DKK frem til 26. marts 2031.
- Nedsættelse og fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på 300.000.000 DKK frem til 31. december 2027.
- Justering af beslutningen om skadesløsholdelse.
- Godkendelse af selskabets lønpolitik.
- Ti bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
- Catharina Eklöf (uafhængig)
- Carl-Viggo Östlund (uafhængig)
- Vibeke Krag (uafhængig)
- Thomas Hofman-Bang (uafhængig)
- Steffen Kragh (uafhængig)
- Benedicte Bakke Agerup (uafhængig)
- Jørn Rise Andersen
- Anne Kaltoft
- Torben Jensen
- Jonas Bjørn Jensen
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Steffen Krag som formand og med Benedicte Bakke Agerup som næstformand.
Medarbejderne har valgt følgende fem medlemmer til bestyrelsen:
- Elias Bakk
- Charlotte Dietzer
- Lena Darin
- Henrik Haas
- Mette Osvold
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor og bæredygtighedsrevisor.
Selskabets vedtægter, aflønningsrapporten for 2025 og lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.
Vedhæftet fil