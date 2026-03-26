Beslutninger på Tryg A/S´ ordinære generalforsamling 2026

 | Source: Tryg A/S Tryg A/S

Tryg's ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2025 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

  • Trygs årsrapport 2025, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  • Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 5.405 mio. DKK overføres til egenkapitalen.
  • Aflønningsrapporten for 2025.
  • Honorarerne til bestyrelsen for 2026, herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.
  • Beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen med et nominelt beløb på 55.439.960 DKK.
  • Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 300.000.000 DKK frem til 26. marts 2031.
  • Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 30.000.000 DKK frem til 26. marts 2031.
  • Nedsættelse og fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på 300.000.000 DKK frem til 31. december 2027.
  • Justering af beslutningen om skadesløsholdelse.
  • Godkendelse af selskabets lønpolitik.
  • Ti bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
    • Catharina Eklöf (uafhængig)
    • Carl-Viggo Östlund (uafhængig)
    • Vibeke Krag (uafhængig)
    • Thomas Hofman-Bang (uafhængig)
    • Steffen Kragh (uafhængig)
    • Benedicte Bakke Agerup (uafhængig)
    • Jørn Rise Andersen
    • Anne Kaltoft
    • Torben Jensen
    • Jonas Bjørn Jensen


Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Steffen Krag som formand og med Benedicte Bakke Agerup som næstformand.

Medarbejderne har valgt følgende fem medlemmer til bestyrelsen:

  • Elias Bakk
  • Charlotte Dietzer
  • Lena Darin
  • Henrik Haas
  • Mette Osvold
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor og bæredygtighedsrevisor.


Selskabets vedtægter, aflønningsrapporten for 2025 og lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.

 

Vedhæftet fil


Attachments

AGM_Beslutninger på Tryg AS´ ordinære generalforsamling 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading