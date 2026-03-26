Selskabsmeddelelse nr. 15 2026 Danske Bank

26. marts 2026







Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S torsdag den 26. marts 2026

På den ordinære generalforsamling dags dato vedtog Danske Banks aktionærer alle bestyrelsens forslag.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:

Regnskab og aflønning

Årsrapporten 2025 (Annual Report 2025) og anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt, og aflønningsrapporten 2025 (Remuneration Report 2025) blev godkendt ved vejledende afstemning,

Aflønningspolitikken 2026 (Remuneration Policy 2026) og bestyrelseshonorarer for 2026 blev godkendt.

Valg

Martin Blessing, Martin Nørkjær Larsen, Jacob Dahl, Lieve Mostrey, Allan Polack, Rafael Salinas, Marianne Sørensen og Helle Valentin blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor i relation til såvel revision som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering,

Vedtægter og aktiekapital

Nedsættelse af Danske Banks aktiekapital med nominelt 191.796.230 kr. ved annullering af aktier blev godkendt; forlængelse med et år og nedsættelse af de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2, til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret og udstedelse af konvertible lån, forlængelse med et år og nedsættelse af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 6, stk. 5.a, til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret, og forlængelse med et år og nedsættelse af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 6, stk. 5.b, og stk. 6, til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret og udstedelse af konvertible lån blev godkendt.

fortegningsret og udstedelse af konvertible lån, forlængelse med et år og nedsættelse af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 6, stk. 5.a, til at forhøje aktiekapitalen fortegningsret, og forlængelse med et år og nedsættelse af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 6, stk. 5.b, og stk. 6, til at forhøje aktiekapitalen fortegningsret og udstedelse af konvertible lån blev godkendt. En generel opdatering af vedtægterne blev godkendt.

Fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier indtil den 1. marts 2031 blev godkendt,

Fornyelse af bestyrelsens forslag om fornyelse af den eksisterende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (directors and officers) med virkning indtil den ordinære generalforsamling i 2027 blev godkendt, og

Bemyndigelse til dirigenten til at foretage de nødvendige registreringer blev godkendt.





Forslag der ikke blev vedtaget

Generalforsamlingen vedtog ikke aktionærforslagene om:

Frasalg af investeringer i fossile selskaber uden transitionsplan i overensstemmelse med Parisaftalen,

Korrekt og ensartet kursangivelse i Netbank,

Foretagelse af en undersøgelse af aktionærernes præference for fysiske eller elektroniske generalforsamlinger, og

Udelukkelse af advokater med tilknytning til advokatselskaber, der har modtaget straf eller bøder som dirigent for bankens ordinære generalforsamlinger.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Martin Blessing som formand for bestyrelsen og Martin Nørkjær Larsen som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelsesudvalgene vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com/dk under ”Ledelse”.



Bestyrelsen i Danske Bank

Kontaktperson: Stefan Kailay Wind, Nordic Head of Media Relations, tlf. 45 14 14 00

