Transgene présentera son vaccin thérapeutique individualisé TG4050 au World Vaccine Congress

Strasbourg, France, le 26 mars 2026, 17h45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce que son Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes (VTIN), TG4050, fera l’objet d’une présentation orale de 30 minutes à la conférence annuelle World Vaccine Congress, à Washington D.C., (États-Unis), du 31 mars au 2 avril 2026. La présentation aura lieu le 1er avril.

La présentation portera sur les résultats obtenus dans la partie Phase 1 de l’essai de Phase 1/2 en cours dans le cancer de la tête et du cou. Transgene présentera aussi le potentiel des VTINs et le rôle qu’ils pourraient jouer pour transformer l’avenir du traitement des cancers au stade précoce de la maladie.

« Nous sommes ravis de partager les données positives de notre vaccin phare TG4050 avec la communauté scientifique », commente Katell Bidet Huang, PhD, responsable médecine translationnelle chez Transgene.

« TG4050 est une immunothérapie innovante qui s’appuie sur des technologies d’Intelligence Artificielle. Elle est conçue spécifiquement pour chaque patient, en fonction des caractéristiques propres à sa tumeur. Nous avons montré que les patients de la partie Phase 1 atteints d’un cancer de la tête et du cou opérés et traités avec notre vaccin ont développé de nouvelles réponses immunitaires ciblant une sélection de néoantigènes présents dans les cellules tumorales. Tous les patients traités sont en rémission clinique et sans récidive deux ans après le début de leur traitement. Le profil détaillé des données translationnelles générées confirme désormais le mécanisme d’action proposé et soutient l’étude en Phase 2 en cours. Cette technologie pourrait être appliquée à d’autres types de tumeurs solides, pour lesquelles le besoin médical reste important.

Grâce à la plateforme myvac®, Transgene continuera de générer des données chez les patients atteints de cancers de la tête et du cou ainsi que dans une seconde indication, dans l’objectif de prévenir les rechutes chez des patients à risque. »





Détails de la présentation orale :

Titre : TG4050, un Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes dans le traitement du cancer au stade précoce

TG4050, un Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes dans le traitement du cancer au stade précoce Autrice : Dr Katell Bidet Huang, PhD, responsable médecine translationnelle chez Transgene

Dr Katell Bidet Huang, PhD, responsable médecine translationnelle chez Transgene Session : Cancer & Immunotherapy Vaccines Conference - Early Development/Target selection & discovery

Date : 1er avril 2026 à 12h10

Télécharger notre brochure dédiée aux Vaccins Thérapeutiques Individualisés reposant sur des Néoantigènes Ici

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À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

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Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

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