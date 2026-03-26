Valneva participera à plusieurs événements lors du 25ème World Vaccine Congress de Washington

Lyon (France), le 26 mars 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins a annoncé aujourd'hui sa présence au 26ème World Vaccine Congress, qui se tiendra du 31 mars au 2 avril 2026 au Walter E. Convention Center à Washington, D.C. Sous la direction du directeur général de la Société, Thomas Lingelbach, des membres de l’équipe dirigeante de Valneva participeront à différents événements, durant le congrès.

Le 1er avril 2026 à 14h40 (9h40 EST), Susanne Eder-Lingelbach, Vice President Clinical Development chez Valneva, fera une présentation sur les études de phase IV et données en conditions réelles du vaccin contre le chikungunya intitulée “Vaccine Development updates for chikungunya – Phase IV and real-world evidence studies".

Valneva et son partenaire Instituto Butantan ont récemment annoncé le lancement d’une campagne pilote de vaccination au Brésil avec IXCHIQ®, le vaccin unidose contre le chikungunya de Valneva. Cette initiative servira de base aux études post autorisation du vaccin. Plus de 12 000 personnes ont déjà été vaccinées dans le cadre de cette campagne, qui évalue l’efficacité et la sécurité d’IXCHIQ® en conditions réelles.

Le même jour à 14h55 (9h55 EST), le directeur médical de Valneva, Dr. Juan Carlos Jaramillo, participera à une table ronde sur le chikungunya et les vaccins contre les maladies transmises par les moustiques intitulée “chikungunya and mosquito-borne vaccines: bridging outbreak response, manufacturing and market creation” aux côtés du Dr. Mandeep Singh Dhingra, Head of R&D Programs à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), et de Mary Magubo, Head of Advocacy Communication au ministère de la Santé du Kenya, qui sera animée par Sushant Sahastrabuddhe, directeur général adjoint de l'International Vaccine Institute.

Valneva profitera également de l’événement pour rencontrer des partenaires actuels et potentiels, et sera présente dans la zone d’exposition au stand n°538.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années1.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique2. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été

recensés sur le continent américain3 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique4.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles il n’existe pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.





À propos de l’Instituto Butantan

L’Instituto Butantan est le principal fabricant de produits immunobiologiques et de vaccins au Brésil. L’Instituto Butantan mène des missions scientifiques au Brésil ainsi qu’à l’étranger par le biais de l’Organisation Pan Américaine de la Santé, de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’UNICEF et des Nations Unies. L’Institut collabore avec d’autres agences du Département de la Santé de l’état de Sao Paulo et du Ministère brésilien de la Santé avec pour objectif d’améliorer la santé publique au Brésil. Afin d’atteindre ses objectifs institutionnels, il œuvre en partenariat avec différentes universités et entités comme la Fondation Bill & Melinda Gates. Pour plus d’information, merci de vous rendre sur le site internet de l’Institut www.butantan.gov.br ou de contacter le service de presse de l’Institut au (+55 11) 2627-9606 / 9428 ou par courriel à imprensa@butantan.gov.br





À propos de CEPI

Créée en 2017, CEPI est un partenariat innovant entre des organisations publiques, privées, philanthropiques et de la société civile. Elle a pour mission d'accélérer le développement de vaccins et d'autres contre-mesures biologiques contre les menaces épidémiques et pandémiques et de les rendre accessibles à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. CEPI a soutenu le développement de plus de 50 candidats vaccins ou plateformes technologiques contre plusieurs agents pathogènes à haut risque connus ou contre une future maladie X. Au cœur du plan quinquennal de CEPI, visant à vaincre les pandémies pour la période 2022-2026, se trouve la "Mission 100 jours", qui vise à réduire à 100 jours

seulement le temps nécessaire au développement de vaccins sûrs, efficaces et accessibles à l'échelle mondiale contre les nouvelles menaces. Pour plus d’informations, consultez CEPI.net. Suivez-nous sur Twitter (@CEPIvaccines), LinkedIn et Facebook.

À propos d’Horizon Europe

Horizon Europe — #HorizonEU — est le programme phare de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, s’inscrivant dans le cadre financier pluriannuel (CFP) à long terme de l'UE et disposant d'un budget d'environ 95,5 milliards d'euros à investir sur une période de sept ans (2021 à 2027). Dans le cadre d'Horizon Europe, la recherche en matière de santé sera soutenue dans le but de trouver de nouveaux moyens de maintenir les gens en bonne santé, de prévenir les maladies, de mettre au point de meilleurs diagnostics et des thérapies plus efficaces, d'utiliser des approches de médecine personnalisée pour améliorer les soins de santé et le bien-être, et d'adopter des technologies de santé innovantes, telles que les technologies numériques.

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Laetitia Bachelot-Fontaine VP Global Communications & European Investor Relations M +33 (0)6 4516 7099 laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com Joshua Drumm, Ph.D. VP Global Investor Relations M +001 917 815 4520 joshua.drumm@valneva.com





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