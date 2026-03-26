Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 26. marts 2026 Selskabsmeddelelse nr. 10/2026



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S ("SKAKO") indkalder til ordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse fredag den 17. april 2026 kl. 09.00 på Restaurant Sletten, Gl. Strandvej 137, 3050 Humlebæk.

Det bemærkes, at der hverken vil være forplejning før, under eller efter generalforsamlingen.

Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter §7. Indkaldelsen, der indeholder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er vedlagt denne meddelelse og er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com.

Udbytte

På baggrund af det i november 2025 gennemførte salg af SKAKO Vibration omfattende alle SKAKOs resterende driftsaktiviteter foreslår bestyrelsen, at der udloddes DKK 154.472.304 i udbytte (svarende til DKK 49,00 pr. aktie) som anført i årsrapporten for 2025, hvoraf der ikke udbetales udbytte på egne aktier svarende til DKK 1.105.783. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling den 17. april 2026. Hvis godkendt, vil udbyttet forventeligt blive udbetalt den 22. april 2026, og ex-udbyttedatoen vil forventeligt være den 20. april 2026.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

