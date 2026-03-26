VALLOUREC : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Vallourec : Mise à disposition du

document d’enregistrement universel 2025

Meudon, France – le 26 mars 2026

Vallourec annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel (DEU) 2025 dans les conditions requises par la réglementation en vigueur.

Ce document, en version française, a été déposé ce jour au format ESEF (European Single Electronic Format) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.26-0145 et est disponible sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org.

Il peut être consulté, ainsi que la traduction anglaise, sur le site internet de la Société : www.vallourec.com (rubrique Investisseurs/Informations financières) et au siège de la Société, 12 rue de la Verrerie à Meudon (92190).

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment :

le rapport financier annuel au 31 décembre 2025 ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

es rapports des Commissaires aux Comptes et le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ;

le rapport de durabilité.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

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romain.griere@taddeo.fr



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