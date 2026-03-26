COMPAGNIE LEBON : Capital et droits de vote février 2026

Middle Office Emetteur

Tél. : 01 53 48 80 10 - Fax : 01 49 74 32 77 - 34318@cic.fr

COMPAGNIE LEBON

Date d'arrêté: 28/02/2026

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

(1)

Actions du capital

1 173 000

(2)

Droits de vote théoriques (1)

2 125 376

Actions privées de droits de vote

(3)

Autodétention au nominatif (2)

47 542

(4)

Autodétention au porteur * (3)

0

(5)

Autres * (4)

0

* à compléter par la société

Droits de vote exerçables*

2 077 834

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]

Pour information :

Nombre de Comptes Courants Nominatifs

2 003

Pièce jointe