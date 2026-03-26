COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres février 2026

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PROGRAMME DE RACHAT
            
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940 
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON       
            
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025 
            
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
            
Opérations du mois de :février-26        
            
I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
            
Solde au 31/01/2026, date de la dernière déclaration :    47 131   
            
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 088   
Nombre de titres vendus dans le mois :     557   
Nombre de titres transférés (1) dans le mois         
Nombre de titres annulés dans le mois :         
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
            
            
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
            


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
02/02/2026GILBERT DUPONTVente51Liquidite99,9569 €5 097,8000 € 
02/02/2026GILBERT DUPONTAchat35Rachat100,7943 €3 527,8000 € 
02/02/2026GILBERT DUPONTAchat20Liquidite99,2000 €1 984,0000 € 
03/02/2026GILBERT DUPONTVente11Liquidite102,0909 €1 123,0000 € 
03/02/2026GILBERT DUPONTAchat39Rachat102,0000 €3 978,0000 € 
04/02/2026GILBERT DUPONTAchat37Rachat102,0000 €3 774,0000 € 
04/02/2026GILBERT DUPONTAchat26Liquidite100,5769 €2 615,0000 € 
05/02/2026GILBERT DUPONTAchat36Rachat100,0000 €3 600,0000 € 
05/02/2026GILBERT DUPONTAchat3Liquidite100,0000 €300,0000 € 
06/02/2026GILBERT DUPONTVente33Liquidite100,0303 €3 301,0000 € 
06/02/2026GILBERT DUPONTAchat36Rachat100,0000 €3 600,0000 € 
06/02/2026GILBERT DUPONTAchat30Liquidite99,7333 €2 992,0000 € 
09/02/2026GILBERT DUPONTVente70Liquidite102,1714 €7 152,0000 € 
09/02/2026GILBERT DUPONTAchat35Rachat102,2571 €3 579,0000 € 
10/02/2026GILBERT DUPONTAchat33Rachat102,5000 €3 382,5000 € 
10/02/2026GILBERT DUPONTAchat117Liquidite99,8547 €11 683,0000 € 
11/02/2026GILBERT DUPONTVente102Liquidite99,0137 €10 099,4000 € 
11/02/2026GILBERT DUPONTAchat35Rachat99,0000 €3 465,0000 € 
12/02/2026GILBERT DUPONTVente19Liquidite101,0000 €1 919,0000 € 
12/02/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat100,4737 €3 818,0000 € 
12/02/2026GILBERT DUPONTAchat24Liquidite99,9667 €2 399,2000 € 
13/02/2026GILBERT DUPONTVente8Liquidite100,0000 €800,0000 € 
13/02/2026GILBERT DUPONTAchat37Rachat99,8000 €3 692,6000 € 
13/02/2026GILBERT DUPONTAchat21Liquidite99,6381 €2 092,4000 € 
16/02/2026GILBERT DUPONTAchat9Liquidite99,4000 €894,6000 € 
17/02/2026GILBERT DUPONTAchat4Rachat99,4000 €397,6000 € 
17/02/2026GILBERT DUPONTAchat11Liquidite99,4000 €1 093,4000 € 
18/02/2026GILBERT DUPONTVente110Liquidite99,5218 €10 947,4000 € 
18/02/2026GILBERT DUPONTAchat34Rachat99,8824 €3 396,0000 € 
18/02/2026GILBERT DUPONTAchat67Liquidite98,7821 €6 618,4000 € 
19/02/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,8000 €3 792,4000 € 
19/02/2026GILBERT DUPONTAchat25Liquidite99,6560 €2 491,4000 € 
20/02/2026GILBERT DUPONTVente21Liquidite99,7048 €2 093,8000 € 
20/02/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,7474 €3 790,4000 € 
20/02/2026GILBERT DUPONTAchat12Liquidite99,4833 €1 193,8000 € 
23/02/2026GILBERT DUPONTVente36Liquidite99,4333 €3 579,6000 € 
23/02/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,4053 €3 777,4000 € 
24/02/2026GILBERT DUPONTVente4Liquidite99,6000 €398,4000 € 
24/02/2026GILBERT DUPONTAchat37Rachat99,6000 €3 685,2000 € 
24/02/2026GILBERT DUPONTAchat33Liquidite99,2606 €3 275,6000 € 
25/02/2026GILBERT DUPONTVente20Liquidite99,2000 €1 984,0000 € 
25/02/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,2000 €3 769,6000 € 
25/02/2026GILBERT DUPONTAchat15Liquidite99,1333 €1 487,0000 € 
26/02/2026GILBERT DUPONTVente39Liquidite99,5385 €3 882,0000 € 
26/02/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,2737 €3 772,4000 € 
26/02/2026GILBERT DUPONTAchat14Liquidite99,2000 €1 388,8000 € 
27/02/2026GILBERT DUPONTVente33Liquidite99,5091 €3 283,8000 € 
27/02/2026GILBERT DUPONTAchat35Rachat99,2914 €3 475,2000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		Échéance

 		Prix d'exercice

 		Prime

 		Marché organisé /
gré à gré

 		Commentaires

 		 
 


V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		Échéance

 		Prix d'exercice

 		Prime

 		Marché organisé /
gré à gré

 		Commentaires

 		 
 

Pièce jointe


Attachments

Rachat d'actions 02.2026 Compagnie Lebon
GlobeNewswire

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