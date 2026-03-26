Signaux Girod : Mise à disposition de la présentation à l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2026

Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines - 39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
(ISIN : FR0000060790)
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MARS 2026
Modalités de mise à disposition de la présentation de l’AGM
Les actionnaires de la société SIGNAUX GIROD se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le 26 mars 2026, à 10 heures, au siège social de la Société situé 881, route des fontaines - 39400 Bellefontaine.
Vous pouvez consulter et télécharger la présentation de l’AGM sur le site internet : https://girod-group.com/investisseurs
Pièce jointe