Signaux Girod : Mise à disposition de la présentation à l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2026





Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines - 39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

(ISIN : FR0000060790)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MARS 2026

Modalités de mise à disposition de la présentation de l’AGM

Les actionnaires de la société SIGNAUX GIROD se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le 26 mars 2026, à 10 heures, au siège social de la Société situé 881, route des fontaines - 39400 Bellefontaine.

Vous pouvez consulter et télécharger la présentation de l’AGM sur le site internet : https://girod-group.com/investisseurs

Pièce jointe