Groupe IT Link : 4,7 M€ de résultat opérationnel courant sur l’exercice 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 26 mars 2026









En M€



S2 2024



(1) S2 2025



(1) Variation Chiffre d’Affaires 40,74 40,27 -1,1% EBITDA(2) 4,05 3,27 -19,3% % du Chiffre d’Affaires 9,9% 8,1% Résultat opérationnel courant 3,13 2,49 -20,4% % du Chiffre d’Affaires 7,7% 6,2% Résultat opérationnel 3,07 1,87 -39,1% % du Chiffre d’Affaires 7,6% 4,6% Résultat Net 2,24 1,24 -44,6% En M€



2024



(1) 2025



(1) Variation Chiffre d’Affaires 82,68 82,57 -0,1% EBITDA(2) 7,67 6,28 -18,1% % du Chiffre d’Affaires 9,3% 7,6% Résultat opérationnel courant 6,10 4,66 -23,6% % du Chiffre d’Affaires 7,4% 5,7% Résultat opérationnel 6,00 4,06 -32,2% % du Chiffre d’Affaires 7,3% 4,9% Résultat Net 4,03 2,70 -33,0%

Travaux d’audit en cours L’EBITDA désigne le résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et dépréciations





5,7% de résultat opérationnel courant en ligne avec les prévisions

Le chiffre d’affaires 2025 a montré une bonne résilience à 82,57 M€ contre 82,68 M€ en 2024.

L’EBITDA s’élève à 6,28 M€, soit 7,6% du chiffre d’affaires, en baisse de 1,7pts. Cette baisse s’explique principalement par l’impact de la baisse du taux d’activité de 1,1pts (-0,7 M€ d’EBITDA) couplé à un effet calendaire défavorable (-0,3 M€ d’EBITDA).

Conformément aux prévisions de la direction, le résultat opérationnel courant s’établit à 5,7% du chiffre d’affaires, contre 7,4% en 2024.

Le résultat opérationnel (EBIT) est de 4,1 M€ sur l’exercice 2025 et représente 4,9% du chiffre d’affaires, intégrant les coûts liés à la transition managériale.

Le résultat net 2025 s’établit à 2,7 M€, en baisse de 33%.





Trésorerie de 3,8 M€

La trésorerie nette du Groupe IT Link au 31 décembre 2025 reste largement positive à 3,8 M€, contre 5,2 M€ fin 2024.

Le décalage constaté est principalement lié à une contrainte technique dans le processus de facturation ayant conduit à un retard de paiement des prestations du deuxième semestre par un client majeur du Groupe. Cette créance a été régularisée en tout début d’année 2026 pour un montant de 1,7 M€.

Sur l’année, le Groupe a généré 2 M€ de flux de trésorerie en lien avec la croissance de l’activité.





Le Groupe IT Link lance son nouveau plan stratégique

A l’issue des 5 années du plan Connext’25, le Groupe IT Link a su renforcer son leadership dans le domaine des systèmes connectés en s’appuyant sur un modèle de développement durable et engagé :

Chiffre d’affaires en croissance de +68% sur 5 ans et effectif productif de 908 consultants contre 614 à fin 2020

Renforcement des positions chez ses clients stratégiques et gain de nouveaux référencements et marchés majeurs

Diversification des secteurs d’activités (Banque / Finance, Assurances, Défense, Energie…)

Développement des activités à l’international avec près de 20% du chiffre d’affaires réalisé hors de France en 2025, contre 6,2% en 2020

Opérations de croissance externe réussies ayant permis d’enrichir l’offre du Groupe (observabilité, cybersécurité, accessibilité numérique, signalisation ferroviaire, nouvelles expertises métiers…) et consolidé son maillage géographique

Obtention des certifications ISO 27001, CyberVadis Gold et AirCyber Gold, démontrant le haut niveau de maîtrise du Groupe dans le domaine de la sécurité de l’information

Position d’employeur responsable renforcée avec l’obtention du label EcoVadis Gold, le renouvellement de la certification Great Place To Work et l’entrée au Palmarès Best Workplaces 2026





Plan Stratégique SYNERGIES 2028

40 ans d'expertise, une ambition renforcée

« Réinventer le Groupe IT Link sans jamais renier son âme : tel est notre engagement.

Acteur de référence des systèmes connectés grâce à la confiance de nos clients et partenaires, nous franchissons aujourd'hui une étape décisive de notre histoire.

Ce nouveau cap est une promesse de dépassement, portée par notre culture de l'excellence et tournée vers un seul objectif : conjuguer nos forces pour propulser les ambitions de nos clients vers les sommets de demain. Telle est l’essence du nouveau plan stratégique SYNERGIES 2028. »

Matthieu GIRARD, Directeur Général du Groupe IT Link





Objectifs du plan à horizon 2028 :

100+ M€ de chiffre d’affaires

Maintien de 20% du CA à l’international

15% du CA porté par les activités « Solutions »

Retour à un niveau de rentabilité au-delà de 7%



Le plan SYNERGIES 2028 s’articule autour de 3 piliers complémentaires :





Pilier #1 : Customer Centric - Les clients au cœur de la stratégie

Afin de renforcer sa position de partenaire de référence auprès de ses clients stratégiques et d’en conquérir de nouveaux (comptes miroirs, nouveaux secteurs porteurs…), le Groupe IT Link doit poursuivre les efforts engagés en 2025 pour :

Accélérer la montée en puissance de sa stratégie de référencement

Valoriser sa capacité à fournir des prestations structurées performantes et à proposer des offres à forte valeur ajoutée pour répondre aux nouveaux enjeux de ses clients (intelligence artificielle et cybersécurité dans les systèmes connectés)

Orienter sa stratégie de croissance externe pour renforcer ses positions chez ses clients stratégiques

Pilier #2 : Synergies 360 - Organisation, processus clés et compétences

Les transformations apportées au travers des deux plans précédents « Dimension 2020 » et « Connext’25 » ont permis au Groupe IT Link de grandir en renforçant ses implantations locales et en consolidant son offre au travers de quatre marques expertes et complémentaires. En s’appuyant sur ces fondations solides, le nouveau plan stratégique doit permettre de maximiser le potentiel du Groupe en favorisant les synergies :

Accélérer les collaborations entre ses marques et fluidifier les échanges entre ses géographies (France et international)

Améliorer la dynamique de pilotage de ses ressources humaines et de son socle de compétences tout en faisant grandir ses collaborateurs au sein de projets toujours plus ambitieux

Renforcer l’efficience du commerce, du delivery et du recrutement

Et in fine, améliorer sa performance financière

Pilier #3 : Data et Transformation Numérique - Pilotage et Innovation pour plus de performance

Pour atteindre ses ambitions et face aux évolutions très rapides du marché, le Groupe IT Link compte accélérer sa transformation numérique « du pilotage à la production » pour :

Garantir la sécurité et la pérennité de son système d’informations

Renouveler ses outils de pilotage de l’activité et ainsi gagner en réactivité

Accroître l’efficience des métiers support et renforcer la performance de ses outils de production, notamment grâce à l’intelligence artificielle

Perspectives 2026

Malgré un début d’année encore impacté par un taux de production inférieur aux standards du Groupe, la direction constate une reprise de l’activité sur la fin du premier trimestre. Le Groupe vise un retour à la croissance dès le second trimestre et une augmentation du chiffre d’affaires comprise entre 1% et 3% sur l’année.

La direction ambitionne une amélioration de la rentabilité avec un objectif de résultat opérationnel courant autour de 6% sur l’année 2026, mais reste attentive aux contextes macroéconomique et géopolitique incertains.





Le Conseil d’Administration d’IT Link arrêtera les comptes annuels de l’exercice 2025, le 23 avril 2026.





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.



IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)



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