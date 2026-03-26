Nykredit Realkredit A/S - ordinær generalforsamling 2026

Til Nasdaq Copenhagen

På Nykredit Realkredits ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 blev:

Årsrapporten for 2025 og forslag til resultatdisponering, godkendt.

Decharge til bestyrelse og direktion godkendt.

Bestyrelsens forslag til lønpolitik, vederlagsrapport og vederlag til ledelsen godkendt.

Thomas Holluf Nielsen og Peter Giørtz-Carlsen valgt og Merete Eldrup, Preben Sunke, Lasse Nyby, Per W. Hallgren, Jørgen Høholt, Torsten Hagen Jørgensen samt Vibeke Krag genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Herudover består bestyrelsen af fire medarbejderrepræsentanter: Olav Bredgaard Brusen, Rasmus Fossing, Kathrin Helene Hattens samt Inge Sand.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor og EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets bæredygtighedsrevisor.





Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Merete Eldrup som formand samt Preben Sunke og Lasse Nyby som næstformænd.

København, den 26. marts 2026

Nykredit Realkredit A/S

Bestyrelsen

