GROUPE GUILLIN : GROUPE GUILLIN ANNONCE LE TRANSFERT DE SON CONTRAT DE LIQUIDITE AUPRES DE PORTZAMPARC (GROUPE BNP PARIBAS)

Communiqué de presse

Ornans, le 26 mars 2026

GROUPE GUILLIN ANNONCE LE TRANSFERT DE SON CONTRAT DE LIQUIDITE AUPRES DE PORTZAMPARC (GROUPE BNP PARIBAS)

Groupe GUILLIN, leader européen en solutions d’emballages alimentaires et matériels associé, annonce avoir confié à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), à compter du 27 mars 2026, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation par Portzamparc (Groupe BNP Paribas) de l’action Groupe GUILLIN sur le marché Euronext Growth à Paris.

Le 26 mars 2026 au soir, date de résiliation du précédent contrat de liquidité, conclu avec la société Gilbert Dupont le 27 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10712 actions Groupe GUILLIN

116 761,27 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 128 actions Groupe GUILLIN

128 526,52 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 27 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

5 616 actions Groupe GUILLIN

133 607,36 euros

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

10712 actions Groupe GUILLIN

116 761,27 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

Si Groupe GUILLIN ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions ou si le cours du titre ne se situe plus dans les fourchettes d'intervention ;

Ou, à la demande de Groupe GUILLIN, sous sa responsabilité.





Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Groupe GUILLIN à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc (Groupe BNP Paribas) avec un préavis d’un mois.

Pièce jointe