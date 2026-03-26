Gældsstyrelsen frafalder rentekrav - Selskabsmeddelelse nr. 01/2026

København, 26. marts 2026

I april 2020 modtog ØK i alt DKK 16,3 mio. i tilbagebetalt selskabsskat og renter som følge af vundne skattesager vedrørende indkomstårene 2010, 2012 og 2013. Gældsstyrelsen har siden hævdet, at der fortsat udestod renter relateret til skattesagen for disse år, senest med et opgjort krav på DKK 2,2 mio., som beskrevet i selskabets Års- og halvårsrapporter, senest i Delårsrapporten for 1. halvår 2025 (ØK Delårsrapport 1. halvår 2025 - Selskabsmeddelelse nr. 7/2025). ØK har bestridt kravet og har aldrig indregnet nogen renteforpligtelse på balancen.

Gældsstyrelsen har nu gennemgået sagen og har i dag meddelt, at de registrerede rentekrav ikke kan gøres gældende, og at kravene derfor vil blive slettet og ikke skal betales.

Skattesagerne blev vundet i Østre Landsret og endeligt afsluttet d. 17. november 2021 (Selskabsmeddelelse nr. 16/2021). Gældsstyrelsens frafald af rentekravet afslutter definitivt alle forhold relateret til Skattesagen, hvilket er utroligt positivt for selskabet.

Det Østasiatiske Kompagni A/S

Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail investorinformation@eac.dk

