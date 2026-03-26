Kaldalón hf.: Niðurstöður aðalfundar 2026

Eftirfarandi tillögur voru lagðar fyrir aðalfund Kaldalóns hf., sem haldinn var að Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, Reykjavík, þann 26. mars 2026 kl. 16:00.
Ársreikningur félagsins 2025 og ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á reikningsárinu
Ársreikningur félagsins 2025 var lagður fram til staðfestingar og samþykktur samhljóða. Tillaga um að greiddur verði út arður til hluthafa, þ.e. eiganda þeirra hluta sem ekki eru í eigu Kaldalóns, að fjárhæð 1.000.000.000 króna vegna rekstrarársins 2025, eða sem nemur 0,94 kr. á hlut, var samþykkt samhljóða.
Kosning og skipun stjórnar og varastjórnar
Fyrir fundinum lágu fyrir framboð frá fimm einstaklingum í stjórn og tveimur í varastjórn Kaldalóns hf. og þar sem önnur framboð bárust ekki var stjórn og varastjórn réttilega sjálfkjörin.
Í stjórn félagsins voru kjörin Álfheiður Ágústsdóttir, Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason, Haukur Guðmundsson, Haukur Hafsteinsson og Pálína María Gunnlaugsdóttir og í varastjórn Gunnar Henrik B. Gunnarsson og Harpa Guðnadóttir. Eftir aðalfund var haldinn stjórnarfundur þar sem stjórn skipti með sér verkum og var Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason skipaður stjórnarformaður og Haukur Guðmundsson varaformaður.
Kjör endurskoðanda félagsins
Samþykkt var samhljóða að endurskoðendafélagið PricewaterhouseCoopers ehf. verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda
Samþykkt var samhljóða að þóknun til stjórnarmanna verði kr. 400.000 á mánuði, þóknun stjórnarformanns verði tvöföld þóknun stjórnarmanna, þóknun varaformanns verði ein og hálf þóknun stjórnarmanna og að þóknun til varamanna í stjórn verði kr. 150.000 fyrir hvern fund sem þeir sitja.
Var einnig samþykkt samhljóða að þóknun til stjórnarmanna í endurskoðunarnefnd verði 75.000 kr. á mánuði og þóknun formanns nefndarinnar verði kr. 150.000 á mánuði.
Þá var samþykkt samhljóða að þóknun til stjórnarmanna í tilnefningarnefnd verði kr. 800.000 á starfsárinu og þóknun formanns nefndarinnar kr. 1.100.000 á starfsárinu. Einnig var samþykkt að komi til þess að stjórnarkjör verði haldið á milli aðalfunda er forstjóra heimilt að greiða nefndarmönnum viðbótarþóknun í samræmi umfang viðbótarvinnu.
Samþykkt var samhljóða að stjórnarmenn í starfskjaranefnd fái ekki greitt sérstaklega fyrir að sitja í nefndinni og að ekki verði greitt sérstaklega fyrir formennsku.
Starfskjarastefna félagsins
Starfskjarastefna félagsins, sem er óbreytt frá starfskjarastefnu sem samþykkt var á aðalfundi 2023, var samþykkt samhljóða.
Kosning tilnefningarnefndar
Ásgeir Sigurður Ágústsson, Margrét Sveinsdóttir og Unnur Lilja Hermannsdóttir voru sjálfkjörin í tilnefningarnefnd.
Utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd
Harpa Vífilsdóttir var kjörin sem utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd.
Tillaga um lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins
Samþykkt var samhljóða að lækka hlutafé félagsins um kr. 242.918.180 eða 24.291.818 hluti þar sem hver hlutur er að nafnvirði tíu (10) krónur. Lækkunin verður framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta félagsins að framangreindri fjárhæð og var einnig samþykkt breyting á grein 2.1 í samþykktum Kaldalóns, sem leiðir af ákvörðun um lækkun hlutafjár og verður svohljóðandi:
„Hlutafé félagsins er kr. 10.615.265.260. Hlutaféð skiptist í 1.061.526.526 hluti, hver að nafnvirði tíu (10) krónur eða margfeldi þeirrar fjárhæðar, sem hluthafar eiga í félaginu á hverjum tíma. Hlutafé félagsins tilheyrir allt einum flokki hlutafjár.
The share capital of the Company amounts to ISK 10.615.265.260. The share capital is divided into 1.061.526.526 shares of ISK ten (10) in nominal value or multiples of the amount owned by shareholders in the company at any given time. The company's share capital belongs to a single class of shares.“
Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum
Samþykkt var samhljóða tillaga stjórnar um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum sem gildir til 30. júní 2027. Heimildin er sett fram í viðauka við samþykktir félagsins og er svohljóðandi:
„Aðalfundur Kaldalóns hf. haldinn 26. mars 2026 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa, í eitt skipti eða oftar, fyrir hönd félagsins eigin hluti, þó þannig að það ásamt öðrum dótturfélögum þess megi mest eiga 10% hlutafjár félagsins. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Hlutabréf sem félagið eignast á grundvelli heimildar þessarar má m.a. nota til að lækka hlutafé félagsins og/eða í þeim tilgangi að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttar- eða áskriftarsamningum við starfsmenn.
Við endurkaup skal hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. Viðskipti félagsins með eigin hluti skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Heimild þessi gildir til 30. júní 2027.“