Rapport sur l’inflation des prix des aliments du mois de février de Loblaw

TORONTO, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Loblaw a publié son rapport sur l'inflation des prix des aliments du mois de février, qui met en contexte les facteurs qui influent sur les prix des aliments et les prévisions pour l'avenir.

L'inflation s'est légèrement ralentie en février. L'IPC global s'est établi à 1,8 %, par rapport à 2,3 % en janvier. Le prix des aliments achetés en magasin a également baissé, de 70 points de base par rapport à janvier, pour s'établir à 4,1 %. Le prix des aliments achetés au restaurant a augmenté de 7,8 % au cours du mois - une augmentation significative, surtout si l'on considère que les prix ont également grimpé il y a un an, lorsque le congé de la TPS/TVH s'est terminé en février 2025.

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