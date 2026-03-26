Herlev 26. marts 2026

Selskabsmeddelelse 6/2026





INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 21. APRIL 2025 KL. 15:00

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Scandinavian Investment Group A/S til afholdelse den 21. april 2026 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:





Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Decharge til ledelse og bestyrelse Indkomne forslag

5a: Vederlag til bestyrelsen

5b: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

5c: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital

5d: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til medlemmer af selskabets

direktion og bestyrelse

5.e: Forslag om opdatering af selskabets vedtægter

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad. 3. - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025.

Ad. 4. - Decharge til ledelse og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer decharge for regnskabsåret 2025.

Ad. 5. Indkomne forslag:

Ad 5.a – Vederlag til bestyrelsen

Det foreslås, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til:

DKK 125.000 for menige medlemmer

DKK 300.000 til bestyrelsesformand

Et tillæg til formanden for selskabets ejendomsudvalg på DKK 35.000 DKK

Ad. 5b. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport for 2025 fremlægges og sættes til vejledende afstemning, se bilag 4.

Ad 5.c – Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital

Der er af bestyrelsen stillet forslag om, at punkt 3.7 udgår og erstattes af et nyt punkt 4.1 med følgende ordlyd:

(a) Generalforsamlingen har den 21. april 2026 bemyndiget selskabets bestyrelse til i tiden indtil 21. april 2029 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 30.000.000 aktier á nominelt kr. 0,50 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed eller ved gældskonvertering.





Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

(b) Generalforsamlingen har den 21. april 2026 bemyndiget selskabets bestyrelse til i tiden indtil 21. april 2029 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 30.000.000 aktier á nominelt kr. 0,50 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.





(c) Den samlede forhøjelse af Selskabets aktiekapital i medfør af punkt 4.1(a) og 4.1(b) må ikke overstige nominelt kr. 30.000.000.





Ad 5.d – Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse

Der er af bestyrelsen stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants samt at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser, jf. selskabslovens § 155, stk. 2, jf. § 169. Det fuldstændige forslag, der foreslås optaget i selskabets vedtægter som et nyt punkt 4.3.2, har følgende ordlyd:

”

4.3.2 Generalforsamlingen har den 21. april 2026 bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere omgange og indtil den 1. juni 2029 at udstede op til 1.900.000 stk. warrants til selskabets bestyrelse og direktion samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse for et samlet beløb på op til nominelt kr. 950.000. Bemyndigelsen indebærer en ret for bestyrelsen til at udstede warrants, der hver giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,50 til en kurs fastsat af bestyrelsen, dog mindst svarende til markedskursen, mod kontant betaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. For bemyndigelsen og kapitalforhøjelsen gælder i øvrigt følgende:

a) Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse.

b) De nærmere vilkår for udstedelse af warrants fastsættes af bestyrelsen – herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, samt om modtageres retstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden udnyttelsestidspunktet. Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, dog mindst svarende til markedskursen.

c) Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne eller ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.

d) De ny aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse, skal være ligestillet med den eksisterende aktiekapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud.

e) Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier.

f) Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer.

Ad 5.e – Opdatering af selskabets vedtægter

Som følge af de øvrige forslag på dagsordenen, der indebærer vedtægtsændringer, foreslår bestyrelsen at opdatere afsnitsnummereringen i selskabets vedtægter, herunder at flytte bestyrelsens bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelser og udstede warrants til et separat afsnit 4.

Opdaterede vedtægter vedlægges som bilag 5 til indkaldelsen.

Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det foreslås, at Søren Dal Thomsen, Thomas Hjort, Steen Sandgaard & Jørgen Beuchert genvælges. De nuværende bestyrelsesmedlemmers baggrundsdata og ledelseshverv fremgår af selskabet hjemmeside https://www.sca-inv-group.dk/om-os/bestyrelse/.

Ad 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Der stemmes ikke under pkt. 1.

Punkterne 2, 3, 4, 5a, 5b, 6 og 7 skal vedtages med simpelt flertal og 5c-5e med 2/3 flertal.

REGISTRERING (TILMELDING), ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den 14. april 2026, kl. 23:59.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest den 17. april 2026 kl. 23:59. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Adgangskort kan bestilles via e-mail til mh@sca-inv-group.dk, på tlf. 28 12 66 09 eller ved fremsendelse af scannet underskrevet tilmeldingsblanket til mh@sca-inv-group.dk. Tilmeldingsblanket og blanket til bestilling af adgangskort er vedlagt som bilag 1.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2. Udfyldt og underskrevet fuldmagt skal sendes til mh@sca-inv-group.dk senest den 17. april 2026, kl. 23:59. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest den 17. april 2026 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, skal den fremsendes i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 17. april 2026 kl. 23:59 pr. e-mail til mh@sca-inv-group.dk.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Scandinavian Investment Group A/S’ aktiekapital beløber sig til nominelt DKK 23.511.102,50. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier på DKK 0,50. Hver aktie på DKK 0,50 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger, svarende til i alt 47.022.205 stemmer.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 14. april 2026 kl. 23:59 pr. e-mail til mh@sca-inv-group.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i generalforsamlingens referat særskilt.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest den 26. marts 2026 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.sca-inv-group.dk under menupunktet Investor.

26. marts 2026

Scandinavian Investment Group A/S

Bestyrelsen

Bilag

1) Blanketter til bestilling af adgangskort

2) Fuldmagtsafgivelse

3) Brevstemmeafgivelse

4) Vederlagsrapport 2025

5) Udkast til opdaterede vedtægter pr. 21. april 2026





Vedhæftede filer