Nova klúbburinn hf.: Niðurstöður aðalfundar 26. mars 2026

Aðalfundur Nova klúbbsins hf. var haldinn í dag, fimmtudaginn 26. mars 2026.
Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:
Í stjórn félagsins voru endurkjörin þau:
- Hrund Rudolfsdóttir
- Jón Óttar Birgisson
- Jóhannes Þorsteinsson
- Sigríður Olgeirsdóttir
- Steinunn Hlíf Sigurðardóttir
Stjórn hefur skipt með sér verkum og var Jón Óttar Birgisson kjörinn formaður stjórnar, og tekur því við af Sigríði Olgeirsdóttur, sem gegnt hefur stjórnarformennsku undanfarin þrjú ár.
Í tilnefningarnefnd félagsins voru endurkjörin þau:
- Thelma Kristín Kvaran
- Helgi Bjarnason
Samþykkt var tillaga stjórnar um greiðslu arðs sem nemur 0,101 kr. á hlut, eða sem jafngildir um 350 milljónum kr., að teknu tilliti til eigin bréfa.
Samþykkt var tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár félagsins sem nemur 106.500.000 kr. að nafnvirði, en að teknu tilliti til lækkunarinnar nemur heildarhlutfé félagsins 3.447.374.756 kr. að nafnvirði.
Samþykktar voru tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins og breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar.
Niðurstöður aðalfundarins má að öðru leyti sjá í meðfylgjandi fundargerð.
