Rogers remettra 500 billets pour le match d’ouverture des Blue Jays

TORONTO, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers, fière propriétaire des Toronto Blue Jays, remettra 500 billets pour le match d’ouverture par l’entremise d’Accès Privilège de Rogers, un programme réservé à sa clientèle.

L’entreprise offrira 225 paires de billets pour le match d’ouverture en exclusivité à sa clientèle selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le lieu surprise où se déroulera la distribution sera dévoilé demain matin à 7 h (HE) sur le compte Instagram de Rogers. Vingt-cinq (25) paires supplémentaires seront remises sur Instagram à des clients et clientes qui célèbrent un 50e anniversaire. Découvrez tous les détails.

Pour être admissibles aux billets, les clients et clientes doivent montrer un appareil mobile connecté au réseau de Rogers, une carte Mastercard de Rogers, un compte actif via l’appli MonRogers ou une facture papier Rogers ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.

Rogers donnera également des milliers de billets à sa clientèle tout au long de la saison, y compris des billets dans la section Rogers Landing et des surclassements pour des sièges au niveau 100. Rendez-vous au rogers.com/bluejays pour en savoir plus.

Les billets ne sont pas transférables.

Lieu : Annonce à venir

Quand : 27 mars 2026 – Arrivée des médias avant 8 h (HE)

À propos de Rogers Communications Inc. :

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

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