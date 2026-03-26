NANOBIOTIX publiera ses résultats financiers et opérationnels de l’exercice 2025 le 31 mars 2026

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui qu’elle publiera, le mardi 31 mars 2026, après la clôture du marché américain, ses résultats financiers et opérationnels annuels de l’exercice 2025.

Cette publication sera suivie d’une conférence téléphonique et d’une diffusion en direct sur Internet (webcast) le mercredi 1er avril 2026, à 14h00 CEST / 8h00 EDT, avant l’ouverture du marché américain. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier et du business développement, passeront brièvement en revue les résultats annuels de la Société, et feront le point sur ses activités opérationnelles pour l’année 2025 avant de répondre aux questions des participants.

Les détails de la conférence sont les suivants :

Lien webcast : cliquez ici

Lien de la conférence téléphonique : cliquez ici

Les détails de la conférence sont aussi disponibles sur la page Investisseurs du site web de la Société à l’adresse www.nanobiotix.com. Il est recommandé de se connecter 10 minutes avant le début de l’évènement. Une rediffusion de la conférence sera disponible peu après la fin de celle-ci et sera archivée sur le site web de la Société.

Les investisseurs sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à investors@nanobiotix.com.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de l’entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

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