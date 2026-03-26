Châtillon, France, 26 mars 2026

DBV Technologies publie ses résultats financiers annuels 2025 et fait le point sur ses activités

Poursuite des avancées du programme de développement clinique du patch VIASKIN® Peanut chez les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans et les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides

Renforcement de l’équipe de direction en vue du dépôt d’une demande de licence (BLA) et d’une éventuelle approbation aux États-Unis

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 194 millions de dollars au 31 décembre 2025, auxquels s’ajoutent 94 millions de dollars de produit brut supplémentaire reçu le 16 janvier 2026, permettant de financer les opérations jusqu’au second trimestre 2027





DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Capital Market : DBVT) (la « Société » ), société biopharmaceutique de stade avancé, dédiée au traitement des allergies pédiatriques, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2025. Les états financiers consolidés ont été préparés selon les normes comptables américaines (U.S. GAAP) et les normes internationales (IFRS) aux fins de l’établissement du Formulaire 10‑K et du Document d’Enregistrement Universel contenant le rapport financier annuel, et ont été approuvés par le Conseil d’administration le 26 mars 2026.

« Nous avons abordé l’année 2025 en nous concentrant sur le renforcement de la situation financière de l’entreprise, l’achèvement de l’étude VITESSE, le lancement de l’étude COMFORT Toddlers ainsi que la préparation de la demande de licence biologique (BLA) et du lancement commercial potentiel aux États-Unis », a déclaré Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies. « Je me réjouis des progrès accomplis pour renforcer les capacités de DBV et pour bâtir une entreprise prête pour le lancement de Viaskin Peanut. Nous demeurons résolument engagés pour que Viaskin Peanut puisse être mis à la disposition des enfants âgés de 1 à 7 ans allergiques à l’arachide. »

Faits marquants 2025

Développement clinique

Poursuite du développement clinique du patch VIASKIN® Peanut chez les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans et les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l’arachide Publication des résultats positifs de phase 3 (topline) de l’étude VITESSE chez les enfants allergiques à l’arachide âgés de 4 à 7 ans Lancement de l’étude d’innocuité complémentaire COMFORT Toddlers chez les enfants allergiques à l’arachide âgés de 1 à 3 ans

Annonce de la programmation d’une étude clinique visant à évaluer l’efficacité et la tolérance du patch VIASKIN® Peanut pour permettre une consommation ad libitum d’arachide chez des nourrissons allergiques âgés de 6 à 12 mois, après au moins trois ans de traitement

Engagement scientifique

Engagement soutenu auprès des communautés scientifiques, médicales et associatives, notamment au travers de la participation aux principaux congrès internationaux tels que l’AAAAI, l’EAACI et l’ACAAI





Renforcement du leadership

Renforcement de l’équipe de direction en préparation d’une éventuelle commercialisation Avec la nomination de Kevin Trapp en tant que Directeur Commercial et de James Briggs en tant que Directeur des Ressources Humaines Nomination de Philina Lee, Ph.D., au Conseil d’administration (sous réserve de ratification par l’assemblée générale), apportant une expertise approfondie en stratégie biotechnologique et lancement de produits







Situation financière

Annonce d’un financement par placement privé (« PIPE 2025 »), destiné à soutenir le dépôt du BLA et un éventuel lancement commercial aux États‑Unis : 125,5 millions de dollars (116.3 millions d’euros au cours de 1 EUR = 1.08 USD) reçus le 7 avril 2025 100,7 millions de dollars (85 .7 millions d’euros aux taux de change de 1 EUR = 1.17 USD) reçus au 31 décembre 2025 suite à l’exercice des bons ABSA et BS suite aux résultats positifs de l’étude VITESSE

Lancement d’un programme « At‑the‑Market » (ATM) de 150 millions de dollars, souscrit à hauteur de 65 millions de dollars au 31 décembre 2025

Jalons clés 2026

Dépôt du BLA pour les enfants de 4 à 7 ans au premier semestre 2026, avec possibilité d’examen prioritaire

Finalisation du recrutement de l’étude de sécurité et publication des résultats topline de l’étude COMFORT Toddlers

Dépôt du BLA pour les enfants de 1 à 3 ans au second semestre 2026 dans le cadre d’une procédure d’autorisation accélérée





Résultats financiers de l’exercice 2025

Les états financiers 2025 présentés ci-après sont établis en conformité avec les normes USGAAP et IFRS. Les commentaires relatifs aux états financiers font référence aux états financiers en USGAAP. Les différences entre les états financiers consolidés selon les normes US GAAP et les normes IFRS résultent principalement de l’application des normes comptables relatives aux contrats de location.

Performance financière

Produits opérationnels

Les produits opérationnels s’élèvent à 5,6 millions de dollars au 31 décembre 2025 contre 4,2 millions au 31 décembre 2024, principalement liés à l’augmentation des activités éligibles au Crédit d’Impôt Recherche.

Dépenses de R&D

Les dépenses de R&D sont en hausse de 27,3 millions de dollars, incluant :

16,1 millions de dollars de stocks en préparation de la commercialisation de VIASKIN® Peanut en cas d’approbation aux États-Unis

6,9 millions de dollars de dépenses cliniques en lien avec le recrutement des sujets de l’étude COMFORT Toddlers

3,3 millions de dollars de charges de personnel, liées au renforcement des équipes





SG&A

Ces dépenses sont en hausse de 4,6 millions de dollars par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2024, reflétant l’augmentation des effectifs et des études de marché en vue de la commercialisation de Viaskin Peanut aux Etats Unis s'il est approuvé.

Résultat net

La Société enregistre une perte nette de 147,0 millions de dollars en 2025 contre 113,9 millions en 2024. La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions sur la période) s’est élevée à 1,05 dollar en 2025 contre 1,17 dollar en 2024.

Trésorerie et liquidité

Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 194,2 millions de dollars, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024.

Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités opérationnelles se sont élevés à 121,2 millions de dollars et à 104,5 millions de dollars pour les exercices clos les 31 décembre 2025 et 2024, respectivement.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont totalisé 276,2 millions de dollars en 2025 et 0,6 million de dollars en 2024, résultant du produit du placement privé (PIPE) de 2025 et du programme « At-The-Market ».

En tenant compte des produits bruts supplémentaires de 94 millions de dollars issus de l’exercice des Bons de Souscription (BS) issus des ABSAs et des BS issus des PFW-BS-PFW reçus en janvier 2026, la Direction estime que la Société dispose de ressources suffisantes pour financer ses activités jusqu’au deuxième trimestre 2027.

Ces estimations reposent sur les prévisions actuelles de la Société et excluent toute dépense supplémentaire liée à des programmes autres que Viaskin® Peanut, ou résultant d’éventuelles opérations de prise de licence ou d’acquisition de candidats produits ou de technologies supplémentaires, ainsi que tout développement associé que la Société pourrait entreprendre.

La Société peut avoir fondé ces estimations sur des hypothèses qui s’avéreraient inexactes, et pourrait, en conséquence, utiliser ses ressources plus rapidement que prévu.



Compte de résultat consolidé audité (en milliers de dollars)





US GAAP

31 décembre IFRS

31 décembre 2025 2024 2025 2024 Produits opérationnels 5.6 4.2 5.6 4.2 Charges opérationnelles Recherche et développement (116.7) (89.3) (116.6) (89.2) Frais commerciaux (3.2) (2.7) (3.2) (2.7) Frais généraux (32.8) (28.7) (32.8) (28.7) Charges opérationnelles (152.7) (120.7) (152.6) (120.6) Résultat opérationnel (147.1) (116.6) (147.0) (116.5) Résultat financier 0.6 2.7 0.3 2.4 Résultat courant avant impôts (146.5) (113.8) (146.6) (114.1) Impôt sur les sociétés (0.5) (0.1) (0.5) (0.1) Résultat net (147.0) (113.9) (147.1) (114.1) Résultat de base et dilué par action ($/action) (1.05) (1.17) (1.05) (1.18)

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une société biopharmaceutique en phase avancée qui développe des options de traitement pour les allergies alimentaires et d’autres conditions immunologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa plateforme technologique propriétaire, VIASKIN, pour traiter les allergies alimentaires, qui sont causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une série de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), la plateforme VIASKIN est conçue pour introduire des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif qui cherche à modifier l’allergie d’un individu en rééduquant le système immunitaire pour qu’il devienne désensibilisé à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des essais cliniques en cours sur VIASKIN Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège social de DBV Technologies se trouve à Châtillon, en France, et ses activités nord-américaines à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbvtechnologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant la situation financière de la Société, les prévisions relatives à son horizon de trésorerie, le potentiel thérapeutique du patch Viaskin®, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les autorités réglementaires, les communiqués et les publications sur les données des essais cliniques, les éventuelles demandes d'autorisations réglementaires, l'obtention des autorisations réglementaires, le lancement et la commercialisation des produits candidats de la Société, la capacité de tout produit candidat de DBV, s'il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires, ainsi que la stratégie commerciale et les objectifs de la Société. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes importants. À ce stade, les produits candidats de la Société n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus détaillées des risques et incertitudes qui pourraient entrainer une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 26 mars 2026, ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l’exige, DBV Technologies n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Jonathan Neely

DBV Technologies

Jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Brett Whelan

DBV Technologies

Brett.whelan@dbv-technologies.com

Châtillon, France, le 26 mars 2026

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