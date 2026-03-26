Industries Lassonde inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025

ROUGEMONT, Québec, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2025.

Faits saillants financiers:

Quatrièmes trimestres

terminés les Exercices

terminés les

31 déc.

2025

31 déc.

2024

∆ 31 déc.

2025 31 déc.

2024 ∆

(en millions de dollars, sauf indication) $

$

$ $ $ $

Ventes 768,1 738,1 30,0 2 934,0 2 600,9 333,1 Marge brute 225,0 192,9 32,1 801,5 698,1 103,4 Résultat d’exploitation 71,1 43,0 28,1 226,1 174,7 51,4 Résultat net 54,2 27,8 26,4 149,4 113,4 36,0 Attribuable : Aux actionnaires de la Société 54,0 27,1 26,9 149,7 114,1 35,6 Aux participations ne donnant pas le contrôle 0,2 0,7 (0,5 ) (0,3 ) (0,7 ) 0,4 BPA (en $) 7,92 3,97 3,95 21,94 16,73 5,21 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 6 822 6 822 - 6 822 6 822 - BAIIA ajusté1 101,8 79,6 22,2 344,1 275,8 68,3 BPA ajusté1 (en $) 7,52 5,13 2,39 22,82 19,05 3,77

Note: : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés audités et les notes annexes pour le l’exercice terminé le 31 décembre 2025 sont accessibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de Industries Lassonde inc.

« Lassonde a terminé l’exercice 2025 avec une forte performance financière, et ce, malgré un environnement macroéconomique difficile et en rapide évolution », a déclaré Vince Timpano, chef de la direction de Industries Lassonde Inc. « Cette performance robuste, soutenue par un portefeuille de produits vaste et diversifié, reflète l’engagement constant de nos équipes à exécuter notre stratégie et à répondre à l’évolution des besoins des consommateurs. Nous avons maintenu cet élan tout au long du quatrième trimestre, grâce à une solide exécution des stratégies de prix au Canada et à des volumes plus élevés dans nos activités aux États‑Unis. »

« En regardant vers 2026, notre priorité demeure l’exécution de notre stratégie, notamment la construction de notre nouvelle usine au New Jersey. Je suis satisfait des progrès réalisés et le projet respecte le budget ainsi que l’échéancier, avec une mise en service prévue au début de 2027. Par ailleurs, nous demeurons concentrés sur la croissance tout en restant attentifs à un environnement macroéconomique qui demeure difficile et à ses répercussions potentielles sur la chaîne d’approvisionnement et les dépenses des consommateurs. Dans ce contexte, nous continuerons de miser sur la force de notre portefeuille diversifié et sur une combinaison équilibrée de stratégies de prix, de promotion et d’initiatives de volume afin de soutenir une croissance rentable et durable, tout en progressant vers notre objectif déclaré d’atteindre 3 milliards $ de ventes », a ajouté M. Timpano.

Faits saillants du quatrième trimestre :

Ventes de 768,1 millions $, en hausse de 30,0 millions $ (4,1 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse est expliquée principalement par l’effet favorable d’ajustements de prix de vente au Canada et par une augmentation des volumes de ventes aux États-Unis.

Marge brute de 225,0 millions $ (29,3 % des ventes), en hausse de 32,1 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Effet favorable d’ajustements de prix de vente; Effet favorable d’un changement de la composition des ventes; Coûts de démarrage de 2,2 millions $ en 2024 liés aux projets clés de croissance et d’optimisation; et Charges de 1,2 million $ en 2024 liées à un arrêt de production de l’usine en Caroline du Nord, découlant de l’ouragan Hélène;



atténués par :



Hausse des coûts de conversion, essentiellement aux États-Unis; et Charges de 1,4 million $ liées aux initiatives d’optimisation des activités.





Résultat d’exploitation de 71,1 millions $, en hausse de 28,2 millions $ par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Augmentation de la marge brute; Baisse de 5,1 millions $ des frais de transport des produits expédiés aux clients, découlant d’une réduction des coûts facturés par les transporteurs; Frais de 2,7 millions $ en 2024 liés à la stratégie pluriannuelle (« Stratégie »); et Frais de 1,8 million $ en 2024 liés à l’acquisition de Summer Garden;



atténués par :



Augmentation de 10,2 millions $ de certains frais d’administration, attribuable à une hausse des charges de rémunération et des honoraires professionnels ainsi qu’au moment de la constatation de certaines dépenses; Hausse de 2,3 millions $ des charges de rémunération liées à la performance; et Augmentation de 1,6 million $ des frais d’entreposage de produits finis, essentiellement au Canada.



En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BAIIA ajusté 1 est de 101,8 millions $ (13,3 % des ventes), en hausse de 22,2 millions $ (ou 27,9 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent.

est de 101,8 millions $ (13,3 % des ventes), en hausse de 22,2 millions $ (ou 27,9 %) par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 54,0 millions $ pour un BPA de 7,92 $, en hausse de 26,9 millions $ (ou 99,2 %) par rapport au trimestre comparable de 2024. En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BPA ajusté 1 est de 7,52 $, en hausse de 46,6 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent.

est de 7,52 $, en hausse de 46,6 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent. Génération de fonds de 121,5 millions $ par les activités d’exploitation comparativement à une génération de fonds de 75,7 millions $ au cours du trimestre comparable de l’exercice précédent. Cette génération supérieure de fonds est expliquée principalement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation qui a généré 29,9 millions $ de plus qu’au trimestre comparable de 2024 et par un résultat d’exploitation supérieur, atténués par un retrait net de 9,8 millions $ en 2024 de certains montants excédentaires investis dans les régimes de retraite à prestation définies.

Dividende de 1,10 $ par action, payé le 15 décembre 2025

Faits saillants de l’exercice 2025 :

Ventes de 2 934,0 millions $. En excluant un effet de change favorable de 28,8 millions $ et les ventes de Summer Garden 2 , les ventes ont connu une hausse de 181,2 millions $ (7,2 %) par rapport à l’exercice précédent, expliquée essentiellement par l’effet favorable d’ajustements de prix de vente, principalement au Canada, par une hausse des volumes de ventes et par une variation favorable de la composition des ventes canadiennes de marque privée.

, les ventes ont connu une hausse de 181,2 millions $ (7,2 %) par rapport à l’exercice précédent, expliquée essentiellement par l’effet favorable d’ajustements de prix de vente, principalement au Canada, par une hausse des volumes de ventes et par une variation favorable de la composition des ventes canadiennes de marque privée. Marge brute de 801,5 millions $ (27,3 % des ventes). En excluant un effet de change défavorable de 5,5 millions $ et la marge brute de Summer Garden, la marge brute a connu une hausse de 58,2 millions $ par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Effet favorable d’ajustements de prix de vente; Effet favorable d’un changement de la composition des ventes; Effet favorable d’une hausse des volumes de ventes; Coûts de démarrage de 2,2 millions $ en 2024 liés aux projets clés de croissance et d’optimisation; et Charges de 1,2 million $ en 2024 liées à un arrêt de production de l’usine en Caroline du Nord, découlant de l’ouragan Hélène;



atténués par :



Augmentation du coût de certains intrants, touchant particulièrement le jus d’orange ainsi que les concentrés d’orange, d’ananas et de pomme; Hausse des coûts de conversion, essentiellement aux États-Unis; et Charges de 10,9 millions $ liées aux initiatives d’optimisation des activités, incluant une charge additionnelle de 8,0 millions $ d’amortissement accéléré de l’usine du New Jersey.



Résultat d’exploitation de 226,1 millions $. En excluant la contribution de Summer Garden, le résultat d’exploitation a connu une hausse de 41,5 millions $ par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse nette découle principalement de l’effet des éléments suivants : Augmentation de la marge brute; Frais de 10,1 millions $ en 2024 liés à l’acquisition de Summer Garden; et Diminution de 4,1 millions $ des charges liées à la Stratégie et l’implantation de nouveaux systèmes clés;



atténués par :



Hausse de 17,5 millions $ de certains frais d’administration, attribuable à une hausse des charges de rémunération et des honoraires professionnels ainsi qu’au moment de la constatation de certaines dépenses; Hausse de 5,8 millions $ des frais d’entreposage de produits finis, essentiellement au Canada; et Effet de change défavorable de 4,3 millions $ sur la conversion en dollars canadiens de frais de vente et d’administration des entités américaines.



En excluant les éléments affectant la comparabilité mais incluant Summer Garden, le BAIIA ajusté 1 est de 344,1 millions $ (11,7 % des ventes), en hausse de 68,2 millions $ (ou 24,7 %) par rapport à l’exercice précédent.

est de 344,1 millions $ (11,7 % des ventes), en hausse de 68,2 millions $ (ou 24,7 %) par rapport à l’exercice précédent. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 149,7 millions $ pour un BPA de 21,94 $, en hausse de 31,1 % par rapport à 2024. En excluant la contribution de Summer Garden ainsi que l’effet des frais financiers additionnels, net d’impôts, relatifs à son acquisition, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société aurait été en hausse de 34,1 millions $ (ou 30,5 %) sur celui de 2024. En excluant les éléments affectant la comparabilité, le BPA ajusté 1 est de 22,82 $, en hausse de 19,8 % par rapport à l’exercice précédent.

est de 22,82 $, en hausse de 19,8 % par rapport à l’exercice précédent. Au 31 décembre 2025, la Société a un actif total de 2 252,9 millions $ par rapport à 2 277,8 millions $ au 31 décembre 2024, une baisse de 1,1 % provenant principalement d’un taux de change de conversion plus bas au 31 décembre 2025 et d’une baisse des immobilisations incorporelles atténués par une augmentation des immobilisations corporelles.

Au 31 décembre 2025, la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, se solde à 444,6 millions $. Ceci représente une hausse de 27,3 millions $ par rapport au 31 décembre 2024, attribuable essentiellement aux investissements en immobilisations et aux besoins de fonds de roulement.

Génération de fonds de 176,2 millions $ par les activités d’exploitation comparativement à une génération de fonds de 233,9 millions $ au cours de l’exercice précédent. En excluant les flux de trésorerie de Summer Garden, les activités d’exploitation ont généré 70,6 millions $ de moins qu’au cours de l’exercice 2024 sur une base comparable. Cette génération inférieure de fonds est expliquée principalement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation qui a utilisé 72,2 millions $ de plus qu’au cours de l’exercice 2024, par une hausse de 27,9 millions $ des impôts nets versés et par un retrait net de 9,8 millions $ en 2024 de certains montants excédentaires investis dans les régimes de retraite à prestation définies, atténuées par un résultat d’exploitation supérieur.

Dividendes totaux de 4,40 $ par action, payés en 2025.

Perspectives

Lassonde s’attend à ce que sa performance au cours de l’exercice 2026 continue d’être influencée principalement par la santé financière des consommateurs et par l’environnement inflationniste en vigueur. Ces facteurs sont désormais évalués dans un contexte d’incertitude mondiale accrue, notamment en raison du conflit en cours au Moyen‑Orient et de son potentiel de répercussions géopolitiques, énergétiques et sur les chaînes d’approvisionnement, ainsi que de l’incertitude persistante entourant les politiques commerciales. Plus particulièrement, la révision conjointe à venir de l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (« ACEUM ») en 2026, conjugué à l’utilisation actuelle ou à la menace d’imposition de tarifs, droits, taxes et autres restrictions commerciales et contre-mesures (collectivement appelés « Tarifs »), crée une incertitude quant aux structures de coûts, à l’approvisionnement et aux flux transfrontaliers.

Compte tenu de cette incertitude et de l’évolution rapide de ces développements, les présentes perspectives ont été préparées sans tenir compte des incidences additionnelles découlant des conflits actuels, des Tarifs ou d’autres mesures commerciales à la date du présent rapport de gestion. Les points de vue de la direction à l’égard de ces enjeux et de leurs répercussions potentielles sur Lassonde sont présentés dans une section distincte du présent rapport de gestion. Par conséquent, la Société a établi ses perspectives pour l’exercice 2026 sur la base des hypothèses suivantes :

Ventes

Sous réserve de facteurs externes significatifs et en excluant l’effet de change, la Société anticipe une poursuite de la croissance des ventes en 2026 et s’attend à atteindre son objectif précédemment communiqué de 3 milliards $ de ventes en 2026.

Ces perspectives reposent sur une contribution équilibrée d’ajustements de prix et d’expansion des volumes à l’échelle de son portefeuille de produits et de ses canaux de distribution et tiennent compte d’un suivi continu des tendances de la demande des consommateurs et de son élasticité dans un environnement géopolitique volatil.

Bien que l’évolution du comportement des consommateurs et les pressions inflationnistes potentielles sur certains intrants clés puissent influencer les habitudes d’achat et la structure des coûts, la direction continuera de privilégier une tarification disciplinée, l’optimisation du portefeuille et l’excellence opérationnelle; avec une croissance de la rentabilité et la création de valeur demeurant prioritaires par rapport à des objectifs de croissance absolue des ventes.

Coût des principales matières premières et autres intrants

Sur la base des prix au comptant actuellement observés, la Société anticipe un certain allègement du coût des concentrés d’orange en 2026. Toutefois, ce bénéfice devrait être partiellement ou entièrement compensé par des pressions inflationnistes touchant un large éventail d’autres produits de base et intrants d’emballage, notamment les concentrés de pomme et d’ananas, les édulcorants, la résine PET et les cartons.

Bien que l’évolution du comportement des consommateurs et les pressions inflationnistes potentielles sur certains intrants clés puissent influencer les habitudes d’achat et la structure des coûts, la direction continuera de privilégier une tarification disciplinée, l’optimisation du portefeuille et l’excellence opérationnelle; avec une croissance de la rentabilité et la création de valeur demeurant prioritaires par rapport à des objectifs de croissance absolue des ventes.

Taux effectif d’impôt

Considérant les lois fiscales en vigueur et leur interprétation, le taux effectif d’impôt prévu pour l’exercice 2026 est estimé à environ 22,5 %.

Fonds de roulement

Le nombre de jours de fonds de roulement d’exploitation1 de la Société se rapproche désormais de ses niveaux historiques, et seules des améliorations marginales, le cas échéant, sont anticipées pour ce ratio au cours de l’exercice 2026. Toutefois, cette perspective pourrait être affectée par : (i) des décisions opportunistes pour sécuriser le coût des stocks avant de potentielles augmentations de prix additionnelles par les fournisseurs, (ii) l’objectif d’assurer un niveau de service adéquat, ou (iii) des décisions pour contrer de nouvelles perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement.

Investissements en immobilisations

Le programme global d’investissements en immobilisations de la Société pour 2026 devrait atteindre jusqu’à 7,0 % de ses ventes, incluant un montant d’environ 96 millions $ US pour sa nouvelle usine au New Jersey, alors qu’elle continue de déployer des capitaux pour appuyer sa Stratégie. Cette estimation est tributaire du degré d’avancement de certains grands projets d’immobilisations ainsi que de l’évolution de l’environnement macroéconomique.

Les nouvelles immobilisations seront financées, dans la mesure du possible, à même les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de la Société, bien que la Société puisse également recourir aux emprunts si les taux d’intérêt et les conditions s’avéraient avantageuses.

Les énoncés prospectifs présentés ici reposent sur des hypothèses qui reflètent (i) l’absence d’escalade dans les tensions géopolitiques actuelles ou des mesures liées au commerce, y compris les Tarifs, ainsi que l’absence de changement défavorable de leurs effets macroéconomiques actuels; (ii) un taux de change relativement stable entre le dollar américain et le dollar canadien; et (iii) l’absence de détérioration additionnelle des comportements récents des consommateurs et des tendances de marché à l’égard de la catégorie des produits de la Société. Parmi les autres hypothèses figurent (iv) l’efficacité des initiatives d’ajustement des prix de vente de la Société, avec une incidence limitée sur la demande pour les produits; (v) l’absence de perturbation importante des activités de la Société (y compris la disponibilité de la main‑d’œuvre) ou de sa chaîne d’approvisionnement; (vi) la continuité des dynamiques concurrentielles observées à ce jour et l’efficacité de la stratégie de la Société visant à maintenir un positionnement concurrentiel dans les marchés où elle exerce ses activités; (vii) des hausses additionnelles limitées des coûts de la part des fournisseurs; et (viii) une disponibilité adéquate des principales matières premières et des intrants d’emballage. Les perspectives supposent également la poursuite de niveaux de production normalisés dans les principales installations de fabrication américaines, le respect des délais prévus pour la livraison des nouveaux équipements de fabrication, ainsi qu’une disponibilité suffisante d’entrepreneurs et de consultants afin de soutenir l’exécution du programme d’investissements en immobilisations de la Société. La préparation de ces perspectives par la Société a demandé la formulation d’hypothèses qui ne prennent pas en compte la survenance d’événements extraordinaires ou circonstances hors de son contrôle. La Société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes et il ne faut pas se fier sans réserve à de tels énoncés prospectifs. Pour plus d’informations, se référer à la section 2 – « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion de l’exercice terminé le 31 décembre 2025.

Appel conférence pour discuter des résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 OUVERT AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées DATE : Le vendredi 27 mars 2026 HEURE : 8H30 HE TÉL. : 416-945-7677 (pour les participants d’outre-mer) 1-888-699-1199 (pour les participants en Amérique du Nord)

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion audio, à partir du site web de la Société à la page Investisseurs ou ici : https://www.gowebcasting.com/14549. Un enregistrement de la webdiffusion demeurera disponible au même lien jusqu’à minuit le 3 avril 2026.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières ou ratios, détaillés ci-après, ne constituent pas des mesures financières ou ratios normalisés selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Ces mesures non-IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les IFRS. Il pourrait être impossible de les comparer à des mesures financières ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs.

Éléments affectant la comparabilité entre les périodes

Le tableau suivant contient une liste, une description et une quantification des éléments ayant une incidence sur la comparabilité de la performance financière entre les périodes :

Quatrièmes trimestres

terminés les Exercices

terminés les 31 déc.

2025 31 déc.

2024 31 déc.

2025 31 déc.

2024 (en millions de dollars) $ $ $ $ Coûts liés à la Stratégie - 2,7 1,0 4,6 Coûts d’implantation de nouveaux systèmes clés 0,3 1,1 1,5 2,0 Optimisation des activités 1,4 (0,2 ) 3,6 0,3 Frais liés à l’acquisition de Summer Garden - 1,8 - 10,1 Coûts de démarrage liés aux projets clés de croissance et d’optimisation - 2,2 - 2,2 Arrêt de production de l’usine en Caroline du Nord - 1,2 - 1,2 Somme des éléments affectant la comparabilité sur le BAIIA : 1,7 8,8 6,1 20,4 Charge d’amortissement accéléré liée à l’optimisation des activités 3,1 2,6 10,6 2,6 Somme des éléments affectant la comparabilité sur le résultat d’exploitation : 4,8 11,4 16,7 23,0 Éléments affectant la comparabilité des frais financiers : Intérêts liés à des taxes de vente non récupérables - - 0,8 - Éléments affectant la comparabilité des « Autres (gains) pertes » : Gain lié à la juste valeur des contreparties éventuelles à payer relatives à l’acquisition de Summer Garden (8,9 ) - (8,9 ) - Impact fiscal des éléments précédents 1,1 (3,0 ) (2,2 ) (6,0 ) Effet sur le résultat net (3,0 ) 8,4 6,4 17,0 Attribuable : Aux actionnaires de la Société (2,7 ) 7,9 5,9 15,9 Aux participations ne donnant pas le contrôle (0,3 ) 0,5 0,5 1,1



BAIIA et BAIIA ajusté

La mesure financière BAIIA est utilisée par la Société et les investisseurs pour mesurer sa capacité de générer des flux monétaires futurs à même ses activités et d’acquitter ses charges financières. La mesure financière BAIIA ajusté est utilisée par la Société pour comparer les BAIIA entre les périodes en excluant les éléments affectant la comparabilité. Le BAIIA se compose de la somme du résultat d’exploitation et de l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations ainsi que des « (Gains) pertes sur contrats de location et sur immobilisations », tels que présentés dans le tableau consolidé des flux de trésorerie. Le BAIIA ajusté est calculé en ajustant le BAIIA avec les éléments considérés par la direction comme ayant un effet sur la comparabilité entre les périodes. La mesure IFRS la plus directement comparable est le résultat d’exploitation.

Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les

31 déc.

2025

31 déc.

2024

31 déc.

2025

31 déc.

2024

(en millions de dollars) $

$

$

$

Résultat d’exploitation 71,1 43,0 226,1 174,7 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations 28,8 27,7 111,7 80,5 (Gains) pertes sur contrats de location et sur immobilisations 0,2 0,1 0,2 0,2 BAIIA 100,1 70,8 338,0 255,4 Somme des éléments affectant la comparabilité 1,7 8,8 6,1 20,4 BAIIA ajusté 101,8 79,6 344,1 275,8



Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société et BPA ajusté

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société est une mesure financière et le BPA ajusté (composé notamment du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société) est un ratio financier qui sont utilisés par la Société pour comparer le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société et le BPA entre les périodes en excluant les éléments affectant la comparabilité. Ils sont calculés en les ajustant avec les éléments considérés par la direction comme ayant un effet sur la comparabilité entre les périodes. Les mesures IFRS les plus directement comparables sont le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société et le BPA.

Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les

31 déc.

2025 31 déc.

2024

31 déc.

2025

31 déc.

2024

(en millions de dollars, sauf indication) $ $

$

$

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 54,0 27,1 149,7 114,1 Somme des éléments affectant la comparabilité (2,7 ) 7,9 5,9 15,9 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société 51,3 35,0 155,6 130,0 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 6 822 6 822 6 822 6 822 BPA ajusté (en $) 7,52 5,13 22,82 19,05



Dette nette et Dette nette sur BAIIA ajusté

La dette nette est une mesure financière et la dette nette sur BAIIA ajusté est un ratio financier qui sont utilisés par la Société pour évaluer sa capacité à rembourser sa dette existante ainsi qu’à définir sa capacité d’emprunt disponible. Le ratio dette nette sur BAIIA ajusté est obtenu en divisant la dette nette par la somme des BAIIA ajustés des quatre derniers trimestres. La dette nette représente la somme des obligations locatives, incluant la tranche à court terme, et de la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, moins le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie », tels qu’ils sont présentés à l’état consolidé de la situation financière de la Société. Les mesures IFRS les plus directement comparables sont la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, et le résultat d’exploitation.

Au 31 déc.

2025 Au 31 déc.

2024 (en millions de dollars, sauf le ratio dette nette sur BAIIA ajusté) $ $ Tranche à court terme des obligations locatives 5,1 6,2 Tranche à court terme de la dette à long terme 16,9 18,9 Obligations locatives 47,6 54,0 Dette à long terme 427,7 398,4 Moins : Trésorerie et équivalent de trésorerie (8,0 ) (28,2 ) Dette nette 489,3 449,3 Somme des BAIIA ajustés des quatre derniers trimestres 344,1 275,8 Ratio dette nette sur BAIIA ajusté 1,42:1 1,63:1



Fonds de roulement d’exploitation et Jours de fonds de roulement d’exploitation

Le fonds de roulement d’exploitation est une mesure financière et les jours de fonds de roulement d’exploitation est un ratio financier qui sont utilisés par la Société pour suivre l’efficacité de la gestion de son fonds de roulement et le montant de capital investi dans ses activités courantes. Le fonds de roulement d’exploitation se compose de l’actif à court terme, moins le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie », l’impôt à recouvrer, les instruments dérivés (court terme) et les autres actifs à court terme, tels qu’ils sont présentés à l’état consolidé de la situation financière, et moins les autres débiteurs, les fournisseurs et frais courus et les frais commerciaux à payer, tels qu’ils sont présentés dans les notes annexes aux états financiers consolidés de la Société. Pour calculer les jours de fonds de roulement d’exploitation, le fonds de roulement d’exploitation est divisé par les ventes du dernier trimestre, tel qu’elles sont présentées dans ce communiqué de presse, multiplié par 91 jours. Les mesures IFRS les plus directement comparables sont l’actif à court terme et le passif à court terme.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document comporte de l’« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l’information prospective comprennent, sans s’y limiter, des énoncés sur les objectifs et buts de la Société et sont fondés sur les attentes, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l’information disponible au moment où l’énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l’expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s’attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l’intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d’autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs.

Dans le présent document, les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés indiqués dans la section Perspectives ci-dessus, qui présente aussi certaines des principales hypothèses (mais pas toutes) utilisées pour établir les énoncés prospectifs. Certains des énoncés prospectifs figurant dans le présent document, comme les énoncés concernant les ventes, le coût des principales matières premières et autres intrants, le taux effectif d’impôt, le fonds de roulement et les investissements en immobilisations, peuvent être considérés comme étant des perspectives financières aux fins de la réglementation canadienne en valeurs mobilières applicable. Ces perspectives financières sont présentées pour évaluer les bénéfices futurs potentiels et les utilisations futures prévues des flux de trésorerie, et pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Divers facteurs ou diverses hypothèses sont appliqués par la Société pour élaborer les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l’information dont dispose actuellement la Société, y compris l’information obtenue de sources tierces. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses utilisées par la Société pour appuyer ces énoncés prospectifs pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie.

Les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections reflétées dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres et sans s’y limiter, les risques associés aux éléments suivants : la détérioration des conditions macroéconomiques ou socioéconomiques générales, y compris les conflits persistants, les tensions relatives aux politiques commerciales et industrielles entre les principales économies mondiales et l’utilisation accrue de sanctions économiques (y compris les tarifs, les droits et autres restrictions commerciales), qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les fournisseurs, les clients et les coûts d'exploitation de la Société; la disponibilité des matières premières et des emballages et les variations de prix qui en découlent, plus précisément pour les matières premières importantes pour la Société, ainsi que l’efficacité de ses stratégies de couverture s’y rattachant; la capacité à s’adapter aux changements et les faits nouveaux touchant le secteur d’activités de la Société, notamment, les préférences, les goûts et les habitudes d’achat des clients, les conditions du marché, la dynamique du commerce de détail, le risque que les décisions d’achat des consommateurs soient influencées par des considérations d’alignement social ou politique dans le contexte de conflits commerciaux ainsi que les activités des concurrents et des clients; le risque que certains concurrents disposent d’un accès à des technologies supérieures, notamment en matière d’intelligence artificielle et de capacités de marketing numérique; les perturbations, les défaillances ou des menaces de cybersécurité visant les systèmes de technologie de l’information de la Société susceptibles d’entraîner des interruptions d’activités, une compromission de l’intégrité des données, des atteintes à la confidentialité ou des fraudes par compromission de courriels d’affaires; le déploiement fructueux de la stratégie pluriannuelle de la Société (définie à la section 4 - « Stratégie pluriannuelle » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025), incluant l’exécution réussie de ses projets d’investissement clés ainsi que la matérialisation des bénéfices sous-jacents attendus; la dépendance à l’égard d’ententes de marques sous licence ou de marques appartenant à des tiers, lesquelles sont assujetties à un renouvellement, une résiliation ou une modification à la discrétion du propriétaire de la marque, de sorte que toute modification défavorable pourrait entraîner une perte de ventes ou des coûts additionnels ; la capacité de redresser et de revitaliser la performance des filiales américaines de boissons de la Société; les changements climatiques et les catastrophes entraînant une augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations et une réduction de la production, ou ayant une incidence sur la disponibilité, la qualité ou la volatilité des prix des principaux produits de base achetés par la Société; la possibilité d’arrêts de travail en raison du non‑renouvellement ou de l’incapacité de conclure des conventions collectives ou autres raisons; la capacité de la Société à intégrer efficacement les entreprises acquises; la perte de fournisseurs clés ou des litiges avec eux ou la concentration des fournisseurs; les modifications apportées aux lois et règles qui touchent les activités de la Société notamment en matière fiscale, ainsi que leur interprétation, et les nouvelles prises de position adoptées par les autorités compétentes; la capacité à maintenir de solides plateformes d'approvisionnement et de fabrication ainsi que des canaux de distribution efficaces; les fluctuations des frais de transport entrant et sortant, l’incidence du prix du pétrole (et de ses dérivés) sur les coûts directs et indirects de la Société, ainsi que la capacité de cette dernière de transférer ces augmentations au moyen de hausses des prix ou d’autres moyens, le cas échéant, à ses clients dans des conditions de marché concurrentielles et en tenant compte de l’élasticité de la demande; l’instauration réussie des programmes de santé et de sécurité de la Société et l’application des lois et règlements en matière de santé et sécurité; les blessures graves subies par un employé ou le décès d’un employé, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la continuité des activités de la Société et sa réputation et engendrer des coûts liés à la conformité; la pénurie de main-d’œuvre et son incidence sur l’embauche, la formation, le perfectionnement, la fidélisation et la fiabilité des membres du personnel ainsi que sur leur productivité, les enjeux en matière d’emploi, la conformité aux lois sur les normes du travail dans divers territoires; la consolidation accrue des clients dans le secteur de l’alimentation, ce qui leur donne un pouvoir de négociation important notamment sur les prix de vente de la Société; la mise en œuvre, le coût et l’incidence des initiatives de durabilité environnementale ainsi que le coût des mesures d’assainissement liées aux passifs environnementaux; l’incapacité de maintenir la sécurité et l’intégrité des produits de la Société qui pourrait entraîner des rappels de produits et des réclamations en responsabilité du fait des produits alimentaires mal étiquetés, falsifiés, contaminés ou avariés, et nuire à sa réputation; les risques associés à l’utilisation par la Société d’outils reposant sur l’intelligence artificielle; les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, de la liquidité et du crédit, du cours des actions et des obligations de retraite; l’engagement de frais de restructuration, de frais d’aliénation ou d’autres frais connexes ainsi que la constatation de perte de valeur du goodwill ou d’actifs à long terme; la suffisance de la garantie d’assurance; et l’incidence ainsi que l’issue des actions en justice, litiges ou instances réglementaires potentiels auxquels la Société peut être partie. La Société avertit les lecteurs que la liste qui précède n’est pas exhaustive.

La capacité de la Société d’atteindre ses priorités, ses cibles et ses objectifs en matière de durabilité est également assujettie, entre autres, à sa capacité d’accéder à toutes les technologies nécessaires à cette fin et de les mettre en œuvre, au développement, au déploiement et au rendement des technologies et des solutions propres à l’industrie, à la réglementation environnementale, à la disponibilité, à l’accessibilité et à la pertinence de données complètes et de haute qualité, ainsi qu’à l’évolution des normes ou des méthodologies utilisées. La capacité de la Société à réaliser ses priorités, ses cibles et ses objectifs en matière de durabilité est également soumise, entre autres, à sa capacité à tirer parti de ses relations avec les fournisseurs.

Les hypothèses, les attentes et les estimations formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des énoncés prospectifs sont abordés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l’information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés à la date des présentes. À moins d’y être tenue par la loi, la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.



1 Cette mesure ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Il pourrait être impossible de la comparer à une mesure financière similaire présentée par d’autres émetteurs. Se référer à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » de ce communiqué de presse pour plus d'informations, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio ainsi que le rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers, le cas échéant.