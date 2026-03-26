Châtillon, France, le 26 mars 2026

DBV Technologies publie son « Form 10-K » américain et son Document d’Enregistrement Universel 2025

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), une société biopharmaceutique de stade avancé (la « Société »), a annoncé aujourd'hui, au titre de l’exercice 2025, que le « Form 10-K » a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux Etats-Unis, ainsi que le document d’enregistrement universel (« DEU 2025 »), auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en France.

Les informations suivantes sont intégrées dans le DEU 2025 :

le rapport financier annuel 2025;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ;

les rapports des commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.





Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la Société, à l’adresse www.dbv-technologies.com dans la section Informations Réglementées.

Le Form 10-K est également disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov), et le DEU 2025 sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (formerly Twitter) et LinkedIn.

Contact avec les investisseurs

Jonathan Neely

DBV Technologies

jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

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