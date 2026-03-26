STMicroelectronics annonce les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026

Amsterdam, le 26 mars 2026 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce les résolutions qui seront soumises pour approbation à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), le 27 mai 2026.

Les résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, sont :

L’approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, établis conformément aux normes comptables internationales IFRS ( International Financial Reporting Standards). Les comptes statutaires annuels 2025 1 ont été déposés auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 26 mars 2026 et sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) ainsi que sur le site de l’AFM (www.afm.nl) ;





Les comptes statutaires annuels 2025 ont été déposés auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 26 mars 2026 et sont disponibles sur le site internet de la Société ( ) ainsi que sur le site de l’AFM (www.afm.nl) ; La distribution d’un dividende en numéraire de 0,36 $ US par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,09 $ US pour chacun des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2026 et le premier trimestre 2027 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la date d’enregistrement le mois de chaque versement trimestriel (voir tableau ci-après) ;





Le renouvellement de M. Frédéric Sanchez comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2029 ;





L’approbation de la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur Général payée en actions ;





L’approbation de la portion de la rémunération du Président et Directeur Financier payée en actions ;





L’autorisation au Directoire, jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2027, de racheter des actions, sous réserve de l’approbation du Conseil de Surveillance ;





La délégation au Conseil de Surveillance du pouvoir d’émettre de nouvelles actions ordinaires, d’octroyer des droits de souscription à ces actions, et de limiter et/ou exclure les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants sur des actions ordinaires, jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2027 ;





La décharge pour les membres du Directoire ; et





La décharge pour les membres du Conseil de Surveillance.





La date limite d’inscription dans les registres de la Société pour tous les actionnaires afin de participer à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires est fixée au 29 avril 2026. L’ordre du jour complet et les informations détaillées nécessaires concernant l’Assemblée Générale Annuelle 2026 ainsi que tous les documents afférents, sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) et mis à la disposition des actionnaires conformément aux législations et réglementations en vigueur à compter du 26 mars 2026.

Quant aux modifications des règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) et les modifications conformes aux règles de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), la norme pour les règlements sur le marché américain est à un jour ouvrable après la date de la transaction ou J+1. La norme pour les règlements en Europe reste à J+2 pour le moment.

Le tableau ci-dessous résume le calendrier complet des versements trimestriels des dividendes :







Suspension des transferts d’actions entre les registres new-yorkais et néerlandais Europe NYSE Trimestre Date de négociation coupon détaché Date d’enregistrement Date de paiement Date de négociation coupon détaché et date d’enregistrement Date de paiement à partir du : De la clôture des marchés à New York : Jusqu’à l’ouverture des marchés à New York le: T2 2026 22 juin 26 23 juin 26 24 juin 26 23 juin 26 30 juin 26 18 juin 26 24 juin 26 T3 2026 21 sept 26 22 sept 26 23 sept 26 22 sept 26 29 sept 26 18 sept 26 23 sept 26 T4 2026 14 déc 26 15 déc 26 16 déc 26 15 déc 26 22 déc 26 11 déc 26 16 déc 26 T1 2027 15 mars 27 16 mars 27 17 mars 27 16 mars 27 23 mars 27 12 mars 27 17 mars 27



À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

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1Le rapport annuel intègre l’état de durabilité qui est préparé sur la base des principes généraux de la Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD).

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