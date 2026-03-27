Groupe Colabor Inc. fait le point sur son processus de vente et de sollicitation d’investissements

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 26 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a fait le point aujourd’hui sur son processus de vente et de sollicitation d’investissements (le « processus VSI ») mené sous la supervision de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour ») et de Raymond Chabot Inc., à titre de contrôleur de la Société désigné par la Cour (le « contrôleur »), dans le cadre des procédures de restructuration (les « procédures engagées en vertu de la LACC ») de la Société et de certaines de ses filiales, Transport Paul-Émile Dubé ltée, Le Groupe Resto-Achats Inc. et Les Pêcheries Norref Québec Inc., engagées le 8 janvier 2026 en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC »).

La Société continue de progresser dans son processus VSI avec l’aide du contrôleur et a accepté quatre offres contraignantes visant la quasi-totalité de ses actifs et activités. Des conventions définitives se rapportant à trois de ces transactions sont en voie d’être finalisées. Les négociations évoluent de manière constructive, et la Société prévoit faire des annonces à mesure que d’autres progrès importants seront réalisés. La Société a par ailleurs finalisé l’une de ces conventions définitives, à savoir une convention d’achat d’actions (la « convention d’achat d’actions ») avec une société nouvellement constituée dans le seul but d’acheter toutes les actions en circulation de Tout-Prêt inc. (« Tout-Prêt ») pour le compte d’un groupe d’employés actuels de Tout-Prêt.

La Société a demandé à la Cour de rendre une ordonnance d’approbation et de dévolution (l’« ordonnance d’approbation ») relativement à la transaction envisagée par la convention d’achat d’actions, et une audience doit avoir lieu le 31 mars 2026 (l’« audience »). Dans l’hypothèse où l’ordonnance d’approbation est rendue par la Cour et sous réserve de la réalisation ou de la levée, selon le cas, d’autres conditions de clôture usuelles pour une transaction de cette nature contenues dans la convention d’achat d’actions, la Société s’attend à ce que la transaction soit réalisée au début d’avril 2026.

La Société a l’intention de se présenter de nouveau à la Cour pour demander l’approbation des trois autres transactions au cours des prochaines semaines. Par conséquent, la Société a également déposé une demande d’approbation de la suspension des procédures jusqu’au 1er mai 2026, demande qui sera entendue à l’audience.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Yanick Blanchard

Chef de la restructuration

Groupe Colabor inc.

Tél. : 450 449-4911, poste 1782

investors@colabor.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant les procédures engagées en vertu de la LACC et le processus de vente et de sollicitation d’investissements, le dépôt connexe d’une demande auprès de la Cour et la clôture prévue de la transaction envisagée par la convention d’achat d’actions, des énoncés concernant les opinions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. L’information prospective, dans certains cas, peut être introduite par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 « Stratégies de développement et perspectives d’avenir » du rapport de gestion de la Société. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. L’information prospective est aussi assujettie à certains facteurs, y compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 7 « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse, information qui représente les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elle est censée avoir été formulée), qui pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (qui rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier cette information à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.