IBA réalise des résultats solides pour l'exercice 2025, avec une exécution maîtrisée dans tous les segments

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Louvain-La-Neuve, Belgique, 27 mars 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l'exercice 2025, avec une exécution maîtrisée dans tous les segments d'activité. La forte dynamique commerciale, notamment en Proton Therapy, se traduit par une prise de commandes et un carnet de commandes record. Conforme aux objectifs annoncés, l'année a été marquée par la poursuite de la réalisation de la feuille de route stratégique d'IBA au profit de toutes ses parties-prenantes.

Chiffre d'affaires record et rentabilité accrue

Chiffre d’affaires en hausse de 24% vs. 2024, à € 620 millions, grâce une conversion efficace du carnet de commande pour IBA Clinical (+44% de croissance du chiffre d’affaires)

Diminution de la marge brute à 32,2% contre 33,7% en 2024, en raison d’un mix de produit d’équipement moins favorable (comprenant des anciens projets à marge plus faible en Proton Therapy) partiellement compensée par des améliorations de la productivité

EBIT ajusté en hausse à € 27,4 millions (+58% en glissement annuel), avec la Proton Therapy apportant une forte contribution positive au EBIT ajusté de € 10 millions, et des dépenses d'exploitation du groupe maîtrisées à 28% du chiffre d'affaires tout en soutenant la croissance future d’IBA

Résultat net positif de €12,7 millions (+38%), se traduisant par un bénéfice par action de €0,43

(EUR Millions) Exercice 2025 Exercice 20241 % change Total ventes et prestations 620,2 498,2 24% IBA Clinical 395,3 274,6 44% IBA Technologies 224,9 223,5 1% Bénéfice Brut 199,6 168,1 19% Marge brute 32,2% 33,7% Charges d’exploitation (OpEx) 172,2 150,8 14% EBITDA ajusté 49,4 32,0 54% Marge EBITDA ajusté 8,0% 6,4% EBIT ajusté 27,4 17,3 58% Marge EBIT ajusté 4,4% 3,5% Résultat avant impôts 18,8 14,9 26% Marge sur résultat avant impôts 3,0% 3,0% Résultat net 12,7 9,3 38% Marge Nette 2,1% 1,9% Bénéfice par action 0,43 0,32 38%

1 Chiffres de l'exercice 2024 retraités afin de refléter la nouvelle segmentation annoncée lors de la publication des résultats de fin d'année 2024. Détails supplémentaires en annexe







Forte croissance des commandes d'équipements, qui atteignent €452 millions, (+41 % vs. 2024), grâce à IBA Clinical (+81 %), avec Proton Therapy réalisant sa deuxième meilleure année en termes de salles vendues. IBA Technologies a enregistré une prise de commandes d'équipements solide (€142 millions, -5% YoY), avec une normalisation en Industrial Solutions après des années record, associée à une forte dynamique commerciale pour l’activité RadioPharma Solutions.

(+41 % vs. 2024), grâce à IBA Clinical (+81 %), avec Proton Therapy réalisant sa deuxième meilleure année en termes de salles vendues. IBA Technologies a enregistré une prise de commandes d'équipements solide (€142 millions, -5% YoY), avec une normalisation en Industrial Solutions après des années record, associée à une forte dynamique commerciale pour l’activité RadioPharma Solutions. Carnet de commandes à €1,6 milliard, un nouveau record historique , dont €0,78 milliard et €0,82 2 milliard respectivement pour les équipements et les services, offrant offre une visibilité importante pour l'avenir. Le ratio commandes/facturations des équipements sur deux ans glissants s’établit à 1,0x (contre 0,9x en 2024), porté par un niveau de prises de commandes particulièrement soutenu.

, dont €0,78 milliard et €0,82 milliard respectivement pour les équipements et les services, offrant offre une visibilité importante pour l'avenir. Le ratio commandes/facturations des équipements sur deux ans glissants s’établit à 1,0x (contre 0,9x en 2024), porté par un niveau de prises de commandes particulièrement soutenu. Acquisition d'ORA , pionnier mondial en radiochimie, consolidé au sein du segment IBA Technologies, renforçant ainsi le leadership stratégique d'IBA dans le domaine prometteur et en pleine expansion de la médecine nucléaire.

, pionnier mondial en radiochimie, consolidé au sein du segment IBA Technologies, renforçant ainsi le leadership stratégique d'IBA dans le domaine prometteur et en pleine expansion de la médecine nucléaire. Dette nette à €58 millions au 31 décembre 2025 (contre €60 millions au 30 septembre 2025), incluant l’acquisition d’ORA (€17 million). Le cycle de fonds de roulement continue d'être influencé par la livraison de projets de protonthérapie en Espagne et en Chine, avec une amélioration progressive à mesure que les livraisons espagnoles avancent et qui doit s’accélérer à partir de 2027. Sur une base comparable , hors acquisition d'ORA , la dette nette aurait été ramenée à €41 millions , reflétant la forte génération de flux de trésorerie d'exploitation en fin d'année.

au 31 décembre 2025 (contre €60 millions au 30 septembre 2025), incluant l’acquisition d’ORA (€17 million). Le cycle de fonds de roulement continue d'être influencé par la livraison de projets de protonthérapie en Espagne et en Chine, avec une amélioration progressive à mesure que les livraisons espagnoles avancent et qui doit s’accélérer à partir de 2027. Sur une base comparable , la dette nette aurait été ramenée à , reflétant la forte génération de flux de trésorerie d'exploitation en fin d'année. Conclusion réussie d'un refinancement bancaire de €125 millions renforçant la structure financière du Groupe et assurant l'alignement entre l'évolution du cycle de fonds de roulement et les priorités d'investissement stratégiques.

renforçant la structure financière du Groupe et assurant l'alignement entre l'évolution du cycle de fonds de roulement et les priorités d'investissement stratégiques. PanTera a franchi une étape importante en 2025, avec le début de la construction de son site de production commerciale de 225 Ac, tout en poursuivant sa production hebdomadaire à pleine capacité visant à soutenir les essais cliniques et les soins compassionnels.

a franchi une étape importante en 2025, avec le début de la construction de son site de production commerciale de Ac, tout en poursuivant sa production hebdomadaire à pleine capacité visant à soutenir les essais cliniques et les soins compassionnels. Prévisions de l’EBIT ajusté de l'exercice 2025 atteintes: au moins €25 millions , réalisés grâce à des dépenses d'exploitation bien maîtrisées et une contribution REBIT positive plus importante de Proton Therapy. IBA fixe un EBIT ajusté du groupe d'au moins €32 millions pour l'exercice 2026, s’appuyant sur la solide exécution réalisée en 2025 et sur la dynamique de ses activités, et réaffirme ses perspectives à moyen terme.

, réalisés grâce à des dépenses d'exploitation bien maîtrisées et une contribution REBIT positive plus importante de Proton Therapy. s’appuyant sur la solide exécution réalisée en 2025 et sur la dynamique de ses activités, et Proposition de dividende de € 0,25 par action , sous réserve d'approbation lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 juin .

, sous réserve d'approbation lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 juin Lancement d'un programme de rachat d'actions après la fin de la période visant l’achat d’un maximum de 400 000 actions ordinaires pour couvrir les obligations de livraison d'actions de la société dans le cadre des plans d'intéressement à long terme.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « L’année 2025 a été marquée par une exécution maîtrisée, un chiffre d’affaires record et une rentabilité en nette amélioration, nous permettant d’atteindre nos objectifs. La dynamique de nos activités est forte, nourrie par les avancées continues en Proton Therapy et par notre engagement croissant en médecine nucléaire. Avec une position financière renforcée et une visibilité accrue sur nos futurs projets, nous abordons l’avenir avec confiance pour mettre en œuvre de notre stratégie. »





2 incluant les contrats pour des upgrades





***FIN***

La direction du Groupe IBA présentera les résultats de l’exercice 2025 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le vendredi 27 mars 2026 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco. Pour assister à ce webcast, veuillez-vous inscrire via ce lien.

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-full-year-2025-results-press-release-conference-call peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 15 minutes avant le début officiel de la conférence.

Agenda financier

Informations trimestrielle – 1er trimestre 2026 21 mai 2026

Résultats semestriels 2026 27 août 2026

Informations trimestrielle – 3ème trimestre 2026 26 novembre 2026





À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Investor relations

Thomas Pevenage

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com







Corporate Communication

Olivier Lechien

+32 10 475 890

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