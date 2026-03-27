VIEL ET COMPAGNIE : CROISSANCE DES RESULTATS EN 2025 

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 7,4%* à 1 266,9 millions d’euros

Résultat d’exploitation de 236,6 millions d’euros en progression de 19,5%*

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôt de 228,0 millions d’euros (+11,2%*)

Résultat net de 178,4 millions d’euros (+7,2%*)

Résultat net - part du groupe de 126,4 millions d’euros (+4,7%*)

Distribution d’un dividende de 54 centimes par action, en hausse de près de 15%

* à cours de change variables

En millions d'euros 2025 2024 Variation* cours variables Variation* cours constants Chiffre d’affaires 1 266,9 1 179,3 7,4% 10,7% Autres produits d’exploitation 3,5 4,9 -29,6% -28,4% Produits d’exploitation 1 270,4 1 184,2 7,3% 10,5% Charges d’exploitation -1 077,9 -1 030,9 4,6% 7,7% Résultat d’exploitation 192,5 153,3 25,6% 29,1% Quote-part de résultat des sociétés associées 44,1 44,6 -1,2% 1,0% Résultat d’exploitation yc sociétés associées 236,6 197,9 19,5% 22,7% Résultat financier -8,5 7,1 -220,8% -219,3% Résultat avant impôts 228,0 205,0 11,2% 14,4% Impôts sur les bénéfices -49,6 -38,6 28,4% 31,1% Résultat net de l’exercice 178,4 166,3 7,2% 10,5% Part du Groupe 126,4 120,7 4,7% 7,8% Intérêts minoritaires 52,0 45,6 13,9% 17,8%



*Sur la base des données calculées en milliers d’euros. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison



Aperçu des activités

Les activités du Groupe enregistrent une croissance soutenue en 2025, dans un environnement macroéconomique complexe, marqué par la transition des politiques monétaires des principales banques centrales vers un assouplissement mesuré et par une intensification des tensions commerciales internationales, notamment avec l'introduction de tarifs douaniers américains significatifs déclenchant des représailles et renforçant l'incertitude géopolitique globale.

Ces développements ont contraint les investisseurs à réévaluer et repositionner activement leurs portefeuilles, générant une augmentation importante des volumes de transactions à travers toutes les classes d'actifs et l’ensemble des régions. Le Groupe a su capitaliser sur ces conditions de marché tout en poursuivant sa stratégie de croissance organique.

Bourse Direct, quant à elle, a poursuivi sa croissance en 2025 avec une hausse du nombre d’ordres exécutés.

Ainsi, les résultats consolidés de l’année 2025 sont marqués par une croissance de plus de 10% du chiffre d’affaires à cours de change constants, et une forte amélioration de la rentabilité d’exploitation à 236,6 millions d’euros en croissance 22,7% à cours de change constants.

Cette performance opérationnelle est impactée notamment par des effets de change négatifs à hauteur de 8,3 millions d’euros en 2025 alors qu’ils étaient positifs en 2024 et par une contribution en baisse de 28,3% de Swisslife Banque Privée de moins 5,1 millions d’euros. Ainsi, le résultat net consolidé s’inscrit en hausse de 10,5% à cours de change constants à 178,4 millions d’euros.

Résultats consolidés

VIEL & Cie enregistre une forte croissance de son activité en 2025 avec un chiffre d’affaires consolidé de 1 266,9 millions d’euros, en hausse de 7,4 % à cours de change variables. A cours de change constants, le chiffre d’affaires affiche une hausse de 10,7 % et s’établit à 1 305,0 millions d’euros.

La contribution des différents pôles d’activité au chiffre d’affaires consolidé est la suivante :

En millions d'euros 2025 2024 Intermédiation professionnelle 1 190,6 1 103,9 Bourse en ligne 76,3 75,4 Chiffre d'affaires consolidé 1 266,9 1 179,3

Le résultat d’exploitation s’élève à 192,5 millions d’euros en croissance de 25,6 % à cours de change variables. La marge d’exploitation ressort à 15,2 % contre 13,0 % sur la même période en 2024. Les charges d’exploitation s’établissent à 1 077,9 millions d’euros et s’inscrivent en hausse de 4,6 % par rapport à 2024.

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s’établit à 236,6 millions d’euros contre 197,9 millions d’euros sur la même période en 2024 soit une hausse de 19,5 %. A cours de change constants, ce résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 22,7 % par rapport à 2024.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une hausse de 1,0 % à cours de change constants pour s'établir à 44,1 millions d'euros.

Le résultat financier enregistre une charge nette de 8,5 millions d’euros en 2025 contre un profit net de 7,1 millions d’euros sur la même période en 2024. Cette variation s’explique principalement par un impact négatif des résultats de change et une baisse des produits d'intérêts constatés sur l'exercice 2025.

Le résultat avant impôt s’élève à 228,0 millions d’euros en 2025 en hausse de 14,4 % à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en hausse de 7,2 % à cours de change variables à 178,4 millions d’euros en 2025 contre 166,3 millions d’euros sur la même période en 2024.

Le résultat net - part du groupe de VIEL & Cie s’établit à 126,4 millions d’euros en hausse de 7,8 % à cours de change constants.

Bilan

Le Groupe a maintenu son attention sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants en réduisant le niveau d’actifs intangibles et en maintenant une forte position de trésorerie nette.

Le résultat de l’exercice 2025 porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 759,7 millions d’euros au 31 décembre 2025, dont 585,4 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle–même, pour un montant de 26,3 millions d’euros.

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 26 mars 2026 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2025.

Dividendes

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 3 juin 2026, la distribution d’un dividende de 54 centimes d’euro par action au titre de l’exercice 2025 contre 47 centimes pour l’exercice 2024, versé en numéraire, soit une croissance de 14,9 %.

Perspectives

Sur son métier d’intermédiation professionnelle, l'activité depuis le début de l'année 2026 s'inscrit en progression par rapport à la même période de l'exercice précédent, à taux de change constants, confirmant la dynamique engagée au cours des derniers exercices. Le Groupe évolue au cœur des marchés financiers mondiaux où son activité de courtage reste intrinsèquement liée aux conditions de marché, aux stratégies de gestion des risques de ses clients et à l'intensité des flux générés par les ajustements de portefeuilles dans un environnement en évolution.

Sur son métier de bourse en ligne, l’activité est soutenue depuis le début de l’année dans un contexte de plus forte volatilité des marchés. Par ailleurs, le niveau des produits d’intérêt reste stable en 2026.

Swisslife Banque Privée poursuivra sa stratégie de croissance en 2026.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Contacts :

VIEL & Cie

Catherine Nini

Directeur Financier

T : + 331 56 43 70 20 Image 7

Juliette Mouraret

T : + 331 53 70 74 93

Pièce jointe