DDPAI étend sa disponibilité en Amérique du Nord avec le lancement sur Amazon Canada

TORONTO, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à sa présentation au CES, DDPAI franchit une étape importante dans son expansion sur le marché nord-américain avec son lancement sur Amazon Canada. Pour présenter la marque, nous sommes une marque de caméras embarquées engagée à enrichir l’expérience de mobilité avec clarté, stabilité et protection intelligente. Vous n’en avez peut-être pas entendu parler auparavant, mais nos produits sont conçus pour offrir des solutions pratiques pour la conduite quotidienne et la sécurité des véhicules, le tout à un prix accessible.

Aujourd’hui, les dashcams deviennent de plus en plus essentielles pour les conducteurs canadiens. La vaste géographie du pays peut entraîner des déplacements fréquents sur de longues distances. De plus, la saison hivernale dure plusieurs mois, avec neige et glace rendant les routes plus difficiles. Dans ces conditions, les dashcams peuvent améliorer la confiance au volant en offrant une assistance intelligente, tout en fournissant un enregistrement d’urgence comme preuve pour déterminer les responsabilités en cas d’accidents.

En se lançant sur Amazon Canada, DDPAI facilite l’accès de ses produits aux consommateurs locaux via une plateforme de confiance, soutenue par une logistique efficace, un paiement sécurisé et un service client pratique. Par ailleurs, tous nos modèles vendus au Canada respectent les réglementations locales, y compris la certification ISED, vous assurant ainsi la tranquillité d’esprit au volant. Avec ces avantages, trouver la dashcam adaptée devient très simple.

Si vous recherchez une dashcam offrant un excellent rapport qualité-prix, le DDPAI Z50 Pro combine toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin à un prix relativement abordable.

Dotée d’une caméra avant 4K et d’une caméra arrière 1080P, la Z50 Pro fournit des images détaillées de jour comme de nuit, renforcées par le NightVIS 2.0 avec AI ISP, garantissant que des objets comme les panneaux de signalisation ou les plaques d’immatriculation soient capturés clairement, que vous conduisiez face au soleil en journée ou que vous surveillez votre voiture dans un stationnement faiblement éclairé.

De plus, elle est équipée d’un supercondensateur conçu pour résister aux températures extrêmes, fournissant une alimentation de secours à court terme pour assurer un enregistrement sûr en cas de coupure de courant soudaine, particulièrement utile durant les longs hivers rigoureux du Canada.

En outre, la Z50 Pro propose une surveillance de stationnement 24 h sur 24 avec enregistrement en accéléré et modes de détection de collision pour capturer toute activité suspecte comme le vol ou les rayures. Son système de gestion d’énergie IPS surveille intelligemment la tension du véhicule afin d’éviter la décharge de la batterie, garantissant un fonctionnement fiable pendant de longues périodes de stationnement.

Par ailleurs, propulsée par la technologie Wi-Fi 6 avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 13 Mo/s, la Z50 Pro permet de prévisualiser, télécharger et partager des vidéos 4K en quelques secondes avec une bande passante améliorée et une interférence réduite.

En plus de ces fonctionnalités, la Z50 Pro prend également en charge :

GPS intégré & ADAS 2.0 : La Z50 Pro fournit des données de conduite incluant vitesse et itinéraires tout en offrant une alerte de départ de véhicule et une alerte de fatigue du conducteur.

: La Z50 Pro fournit des données de conduite incluant vitesse et itinéraires tout en offrant une alerte de départ de véhicule et une alerte de fatigue du conducteur. Compatibilité MicroSD jusqu’à 512 Go : offre un espace suffisant pour un enregistrement 4K continu et une surveillance prolongée du stationnement.

offre un espace suffisant pour un enregistrement 4K continu et une surveillance prolongée du stationnement. Commande vocale intelligente : Dites simplement « Prenez une photo » pour capturer des moments sans les mains et elle peut également enregistrer automatiquement une vidéo de 10 secondes.



De même, si vous préférez un design compact et discret qui reste caché derrière votre rétroviseur, le DDPAI N2 Dual est le choix idéal.

Équipé d’un écran IPS 1,9", le N2 Dual offre un enregistrement avant 2,5K et arrière 1080P sans bloquer votre vue. Propulsé par NightVIS 2.0 avec AI ISP, il capture des images nettes même en faible luminosité, que vous soyez en conduite ou garé. De plus, il dispose d’une surveillance de stationnement 24 h sur 24 qui surveille votre véhicule en tout temps, d’un supercondensateur conçu pour résister aux températures extrêmes, d’ADAS 2.0 pour une assistance à la conduite plus intelligente, d’un stockage jusqu’à 256 Go pour des enregistrements prolongés, et d’un accès instantané à l’application pour prévisualiser ou télécharger rapidement vos vidéos.

Z50 Pro – 149,99 $ CA après coupon, prix original 179,99 $ CA (Acheter: Amazon CA )

*Inclut une carte SD de 128 Go

N2 Dual – 99,99 $ CA après coupon, prix original 139,99 $ CA (Acheter: Amazon CA )

Bon de réduction valide jusqu’au 31 mars 2026

Pour plus de détails, visitez le magasin en ligne officiel de DDPAI et la boutique Amazon Canada .

En découvrant nos produits, il est naturel de se demander comment faire confiance à une nouvelle marque. C’est pourquoi chaque caméra embarquée repose sur un processus complet de développement et de production. À ce titre, DDPAI exploite une usine de 12 000 m² qui intègre les processus SMT, d’assemblage, de test et d’emballage dans un système rationalisé. En combinant un savoir-faire innovant et un contrôle qualité strict, nous proposons des caméras embarquées de qualité supérieure aux conducteurs du monde entier, tout en continuant à améliorer nos modèles grâce aux retours des utilisateurs afin de mieux répondre aux besoins pratiques.

À propos de DDPAI

Fondée en 2013, DDPAI s’est longtemps concentrée sur la capture visuelle cristalline et le soutien intelligent aux véhicules. Les moments entre le départ et l’arrivée façonnent qui nous sommes. Plutôt que de poursuivre des destinations, nous nous intéressons à ce qui se passe en chemin et nous nous efforçons de rendre chaque voyage mémorable.

Découvrez-en plus sur DDPAI à : www.ddpai.com

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Contact : marketing@ddpai.com

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