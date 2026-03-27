Communiqué de presse

Convocation de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes 2025 prévue le 22 mai 2026 et évolution du conseil d’administration d’Atos

Paris, France - 27 mars 2026

Convocation de l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2026

Le conseil d’administration du 26 mars 2026 a décidé de convoquer les actionnaires de la société Atos SE en assemblée générale mixte le vendredi 22 mai 2026 à 10h au siège social de la société (River Ouest – à l’auditorium, 80 quai Voltaire – 95870 Bezons). L’avis de réunion, contenant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, sera prochainement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et sur le site internet de la société (www.atosgroup.com/fr/investisseurs/assemblees-generales).

Évolution de la composition du conseil d’administration d’Atos

Sur recommandation du comité des nominations et de gouvernance, le conseil d’administration d’Atos a approuvé une série de propositions de modifications de sa composition qui seront soumises à l’approbation de la prochaine assemblée générale du 22 mai 2026.

Il sera ainsi proposé au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle :

de renouveler le mandat d’administrateur de Philippe Salle , expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale. Si ce mandat venait à être renouvelé, le conseil d’administration a également décidé de maintenir l’unicité des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général exercées par Philippe Salle et de renouveler Philippe Salle dans ces fonctions ; et





, expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale. Si ce mandat venait à être renouvelé, le conseil d’administration a également décidé de maintenir l’unicité des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général exercées par Philippe Salle et de renouveler Philippe Salle dans ces fonctions ; et de renouveler le mandat d’administrateur de Laurent Collet-Billon, expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale. Le conseil d’administration a décidé de maintenir Laurent Collet-Billon dans ses fonctions d’administrateur référent indépendant, dans l’hypothèse où l’assemblée générale déciderait de renouveler son mandat d’administrateur.1





Le renouvellement de ces mandats s’inscrirait dans la continuité de la gouvernance et serait également une reconnaissance de l’engagement, de l’expérience et de l’apport précieux de ces deux administrateurs aux travaux du conseil et à la transformation du Groupe.

Les renouvellements seront proposés pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Par ailleurs, il est à noter que le mandat de censeure de Mandy Metten arrivera à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale. Le renouvellement de ce mandat ne sera pas proposé, dans un souci d’alignement avec les meilleures pratiques de gouvernance et prenant en compte le fait que ce mandat permettait une transition à l’issue de son mandat d’administratrice représentant les salariés.2

Enfin, le mandat de Farès Louis, administrateur représentant les salariés, arrivera à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale. La société communiquera en temps utile sur le nouvel administrateur salarié désigné conformément à l’article L. 225-27-1 du code de commerce et l’article 16.1 des statuts de la société.

Sous réserve d’approbation des propositions de renouvellement par l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration sera composé de neuf membres (dont un administrateur représentant les salariés), dont 87,5%3 de membres indépendants, 50%4 de femmes et six nationalités.

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A propos de Philippe Salle

Philippe Salle est administrateur depuis le 14 octobre 2024. Il a exercé les fonctions de président du conseil d’administration d’Atos SE du 14 octobre 2024 au 31 janvier 2025 et est devenu président‑directeur général de la société le 1er février 2025. Fort de son expérience de dirigeant de sociétés, y compris cotées, et de sa connaissance des enjeux stratégiques, opérationnels et financiers auxquels le Groupe est confronté, Philippe Salle apporte au conseil d’administration des compétences clés pour poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique et de la transformation engagée par le Groupe, tout en assurant la continuité et la stabilité de la gouvernance.

Biographie de Philippe Salle

Philippe Salle a débuté sa carrière chez Total en Indonésie en 1988. Il a ensuite rejoint Accenture en 1990 où il a été promu senior consultant. Il entre ensuite chez McKinsey en 1995 pour devenir senior manager en 1998. Il rejoint le groupe Vedior en 1999 (devenu Randstad, société cotée sur Euronext Amsterdam), et devient président-directeur général de Vedior France en 2002. Il devient membre du Directoire en 2003 et est nommé président de la zone Europe du Sud en 2006. En 2007, il rejoint le groupe Geoservices (vendu à Schlumberger en 2010), société technologique du secteur pétrolier et en LBO, d’abord en tant que directeur général délégué puis en tant que président-directeur général. En juin 2011, Philippe Salle est nommé président-directeur général du groupe Altran (société cotée sur Euronext Paris), société de conseil en ingénierie et leader mondial de l’innovation. En avril 2015, il est nommé président-directeur général du groupe Elior (société cotée sur Euronext Paris), un des leaders mondiaux de la restauration et des services. Entre décembre 2017 et le 1er février 2025, Philippe Salle a été directeur général d’Emeria (société sous LBO), premier fournisseur mondial de services et de technologies dans le domaine de l’immobilier.

Philippe Salle a présidé le conseil d’administration de Viridien (anciennement CGG) du 26 avril 2018 au 30 avril 2025. Il en est aujourd’hui le vice-président, administrateur référent et président du comité de durabilité. Il est également membre du conseil d’administration de la Banque Transatlantique depuis 2010.

Philippe Salle est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et titulaire d’un MBA de la Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (Chicago, États-Unis). Il est Chevalier de l’ordre national du Mérite, Chevalier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre du Mérite de la République italienne.

A propos de Laurent Collet-Billon

Laurent Collet-Billon est administrateur depuis le 28 juin 2023. Il a été vice-président du conseil du 14 octobre 2023 au 5 mars 2026. Il est administrateur référent indépendant depuis le 13 juin 2025, préside le comité des nominations et de gouvernance et est membre du comité des comptes. Ingénieur général de l’armement de classe exceptionnelle, Laurent Collet-Billon possède une expérience reconnue dans les secteurs de la défense, de la sécurité et du numérique, notamment acquise à la tête de la Direction générale de l’armement (DGA), et apporte au conseil d’administration une perspective stratégique particulièrement pertinente pour les activités du Groupe.

Biographie de Laurent Collet-Billon

Laurent Collet-Billon a débuté sa carrière à la Direction générale de l’armement (DGA) en 1974. En 1987, il est devenu conseiller technique auprès du ministre de la Défense. Il a réintégré la DGA en 1988 pour diriger le programme « Horus » (composante aéroportée de dissuasion nucléaire) avant de prendre en charge les programmes de satellites de surveillance et de renseignement. De 1997 à 2001, il a dirigé le service des programmes d’observation de télécommunications et d’information de la DGA (SPOTI), responsable des programmes C4ISR du ministère de la défense visant à connecter toutes les ressources informatiques pour l’interopérabilité des armées. En mai 2001, il est devenu adjoint au délégué général pour l’armement, occupant ainsi la position de numéro deux de la DGA. De 2008 à 2017, Laurent Collet-Billon a été chef de la DGA et eu à ce titre la responsabilité de l’équipement des forces armées françaises, de la recherche-développement de la défense, de la coopération internationale et des exportations de défense, ainsi que de la politique industrielle de la défense, avec un budget global de 15 milliards d’euros par an. Il exerce aujourd’hui des activités de conseil, notamment à travers La Place Stratégique, un incubateur dédié aux pépites en matière de technologie souveraine, qu’il a cofondé en 2020.

Laurent Collet-Billon a été conseiller du président-directeur général d’Alcatel-Lucent de 2006 à 2008 et membre du conseil d’administration de Thales de 2004 à 2006 et de 2014 à 2017. Il a également été auditeur du Centre des hautes études de l’armement (CHEAr). Laurent Collet-Billon est grand officier de la Légion d’honneur. Il est également officier de l’Ordre national du Mérite.

Laurent Collet-Billon est ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace. Il a suivi une formation en économie et gestion des entreprises à Sup de Co Paris.

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations media : globalprteam@atos.net

1 Il est également précisé que Laurent Collet-Billon a été vice-président du conseil du 14 octobre 2023 au 5 mars 2026. A cette date, le conseil d’administration, notant que la fonction de vice-président constituait une pratique minoritaire parmi les sociétés cotées françaises et répondait à un contexte de gouvernance spécifique en 2023-2024, a décidé, avec effet immédiat, de ne pas maintenir cette fonction et de retenir uniquement celle d’administrateur référent indépendant.

2 Mandy Metten a été administratrice représentant les salariés du 28 février 2024 au 31 janvier 2025. A cette date, le conseil d’administration a constaté que le nombre d’administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du code de commerce était devenu égal à huit et que le mandat de Mandy Metten avait donc pris fin. Au cours de cette réunion, le conseil d’administration avait décidé de nommer Mandy Metten en qualité de censeure, nomination ratifiée par l’assemblée générale du 13 juin 2025, pour une durée d’un an à compter de cette date.

3 Conformément à l’article 10.3 du code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans la détermination du pourcentage de membres indépendants.

4 Conformément à la loi, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans la détermination du ratio de parité au sein du conseil d’administration.

Pièce jointe