Geotab-Report: Datenbasierte Flotten senken Verbrauch, reduzieren Leerlauf und beschleunigen die Elektrifizierung





AACHEN, Deutschland, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Steigende Kraftstoffpreise und volatile Energiemärkte setzen Flottenmanager zunehmend unter Kostendruck. Viele setzen daher auf datengetriebene Strategien, um ihre Effizienz zu erhöhen und Kosten zu reduzieren. Das geht aus dem fünften jährlichen Sustainability and Impact Report von Geotab , Anbieter von vernetzten Transportlösungen, hervor. Das Unternehmen hat analysiert, wie Organisationen weltweit Fahrzeug- und Telematikdaten nutzen, um Emissionen zu verringern, Kosten zu sparen und die Verkehrssicherheit zu verbessern. Das Ergebnis: Unternehmen konnten ihren Kraftstoffverbrauch senken, Leerlaufzeiten um bis zu 30 Prozent reduzieren, Unfallzahlen verringern und die Elektrifizierung ihrer Flotten beschleunigen.

„Die anhaltende Volatilität bei Kraftstoffpreisen macht deutlich, dass Nachhaltigkeit auch ein wirtschaftlicher Faktor ist“, erklärt Neil Cawse, Gründer und CEO von Geotab. „Wenn Nachhaltigkeitsmaßnahmen pragmatisch umgesetzt und mit klaren, kurzfristigen Zielen verknüpft werden, können sie sowohl Effizienz als auch Wirtschaftlichkeit vorantreiben. Jede betriebliche Verbesserung trägt direkt und messbar zu Resilienz und Wachstum eines Unternehmens bei.“

Praxisbeispiele: Wie Flotten weltweit Daten zur Dekarbonisierung nutzen

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen setzen Flottendaten bereits gezielt ein und erreichen messbare ökologische sowie finanzielle Ergebnisse. Allein 2025 legten mit Geotab vernetzte Elektrofahrzeuge weltweit mehr als 1,4 Milliarden Kilometer zurück. Dabei halfen die Daten Flottenbetreibern, Fahrzeugeffizienz, Fahrverhalten und Elektrifizierungsstrategien besser zu bewerten.

Post und Logistik (Belgien): bpost sparte rund 1,6 Millionen Euro an Kraftstoffkosten ein, was etwa einer Million Liter Diesel entspricht. Grundlage dafür war die Auswertung von E-Fahrzeugdaten von Geotab, mit deren Hilfe die Flotte von rund 10.000 Lieferfahrzeugen passgenauer ausgelegt und Ladezeiten optimiert wurden. Ziel des Unternehmens ist eine vollständige CO₂-Neutralität bis 2030.

sparte rund 1,6 Millionen Euro an Kraftstoffkosten ein, was etwa einer Million Liter Diesel entspricht. Grundlage dafür war die Auswertung von E-Fahrzeugdaten von Geotab, mit deren Hilfe die Flotte von rund 10.000 Lieferfahrzeugen passgenauer ausgelegt und Ladezeiten optimiert wurden. Ziel des Unternehmens ist eine vollständige CO₂-Neutralität bis 2030. Bau und Infrastruktur (Großbritannien): Tarmac hat seine Leerlaufzeiten innerhalb von drei Monaten um 30 Prozent reduziert, den Kraftstoffverbrauch um 25 Prozent verbessert und Geschwindigkeitsverstöße halbiert.

hat seine Leerlaufzeiten innerhalb von drei Monaten um 30 Prozent reduziert, den Kraftstoffverbrauch um 25 Prozent verbessert und Geschwindigkeitsverstöße halbiert. Öffentlicher Verkehr (Italien): Autolinee Federico konnte seinen Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent senken und Verstöße und Bußgelder um rund 40 Prozent reduzieren – durch optimiertes Fahrverhalten und bessere Tachographen-Compliance.

konnte seinen Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent senken und Verstöße und Bußgelder um rund 40 Prozent reduzieren – durch optimiertes Fahrverhalten und bessere Tachographen-Compliance. Großhandel (USA): Richards Building Supply prognostiziert jährliche Einsparungen von über 195.000 US-Dollar nach einem 90-tägigen Pilotprojekt mit Geotab Vitality . Gleichzeitig verbesserten sich sichere Fahrweisen um 41 Prozent und das Kollisionsrisiko sank um 8 Prozent.

Fortschritte in der Nachhaltigkeit bei Geotab

Auch Geotab unterstützt intern den Umstieg auf emissionsärmere Mobilität: Mehr als zwei Millionen US-Dollar flossen in Zuschüsse für Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur, ÖPNV-Erstattung und ein elektrisches Poolfahrzeugprogramm für Mitarbeitende. Darüber hinaus gibt der Report Aufschluss über konkrete Nachhaltigkeitsfortschritte des Unternehmens:

Verbesserung der CDP-Bewertung im Bereich Klimawandel auf „B“ durch strenge Umweltrichtlinien, transparente Risikoberichterstattung und Kooperationen.

durch strenge Umweltrichtlinien, transparente Risikoberichterstattung und Kooperationen. EcoVadis Silber-Medaille , mit der Geotab zu den besten 15 Prozent der bewerteten Unternehmen zählt.

, mit der Geotab zu den besten 15 Prozent der bewerteten Unternehmen zählt. Reduktion der Scope-2-Emissionen um 42,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (standortbezogen) – das ergibt eine Senkung um 87,5 Prozent seit Basisjahr 2019.

gegenüber dem Vorjahr (standortbezogen) – das ergibt eine Senkung um 87,5 Prozent seit Basisjahr 2019. 14 Prozent weniger Scope-3-Emissionen dank engerer Zusammenarbeit mit Lieferanten sowie einer verbesserten Datengrundlage.

dank engerer Zusammenarbeit mit Lieferanten sowie einer verbesserten Datengrundlage. Veröffentlichung des ersten Climate-Related Disclosure Report , mit einer freiwilligen Analyse klimabezogener Risiken und Chancen

, mit einer freiwilligen Analyse klimabezogener Risiken und Chancen Einführung einer Product Carbon Footprint-Baseline für das Geotab GO-Gerät und zentrale Hardwareprodukte.

Geotab verfolgt weiterhin das Ziel, die absoluten Emissionen in den Scopes 1, 2 und 3 bis 2030 um 50 Prozent zu senken und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Zum Report

Der Geotab 2025 Sustainability and Impact Report ist ein jährlicher Bericht über Umwelt- und Klimaauswirkungen des Unternehmens. Der aktuelle Report umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und orientiert sich an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI), den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) sowie dem Greenhouse Gas Protocol. Geotab hat zudem seinen Climate-Related Disclosure Report veröffentlicht, der sich nach den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ausrichtet.

Der vollständige Bericht ist hier auf Englisch, und hier auf Deutsch verfügbar. Weitere Informationen zu Geotabs Nachhaltigkeitsmaßnahmen finden Sie hier .

Über Geotab



Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Asset-Management mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia USA. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalysen und KI, um die Leistung und den Betrieb von Fuhrparks zu transformieren, Kosten zu senken und Effizienz zu steigern. Unterstützt von führenden Expertinnen und Experten aus den Bereichen Datenwissenschaft und Ingenieurwesen bedienen wir rund 100.000 Kundinnen und Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als 5 Millionen Fahrzeugen. Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Fuhrparks und die größten Flotten des öffentlichen Sektors der Welt, einschließlich der US-Bundesregierung, vertrauen auf Geotab. Wir verpflichten uns der Datensicherheit und dem Datenschutz und verfügen über FIPS 140-3- und FedRAMP-Zulassungen. Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus herausragenden Partnern und der Geotab Marketplace bieten Hunderte von fuhrparkfertigen Lösungen von Drittanbietern. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de , folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie unseren Blog .



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