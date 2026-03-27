Rapport Geotab : Les entreprises placent les données au centre de leur stratégie de durabilité





PARIS, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la hausse des prix du carburant et l'instabilité persistante du secteur énergétique exercent une pression sur les marges, les entreprises se tournent vers des stratégies basées sur les données pour améliorer leur efficacité et maîtriser leurs coûts. De nouvelles observations de Geotab , leader mondial des solutions de transport et d’équipements connectés, révèlent comment les organisations parviennent à réduire le gaspillage de carburant, à diminuer les temps d’arrêt avec moteur tournant jusqu’à 30 %, à limiter les collisions et à accélérer leur électrification.

Ces enseignements proviennent du cinquième rapport annuel de Geotab sur le développement durable et l’impact . Dans ce rapport, Geotab analyse comment des entreprises, réparties sur cinq continents, utilisent les données des véhicules connectés pour réduire les émissions, diminuer les coûts de carburant et améliorer la sécurité routière.

« La volatilité des prix du carburant rappelle que la durabilité est une stratégie d’entreprise », a déclaré Neil Cawse , fondateur et CEO de Geotab. « Lorsqu’elles sont intégrées avec un objectif pragmatique de création de valeur à court terme, les initiatives de durabilité peuvent stimuler à la fois l’efficacité et la rentabilité. Chaque amélioration opérationnelle constitue une étape immédiate et mesurable vers la résilience et la croissance. »

Des impacts concrets : Comment les flottes mondiales utilisent les données pour décarboner leurs opérations ?

Tous secteurs et toutes zones géographiques confondus, les organisations traduisent déjà les données de flotte en résultats environnementaux et financiers mesurables. En 2025, les véhicules électriques connectés à Geotab ont parcouru plus d’1,4 milliard de kilomètres. Ces données permettent aux gestionnaires de flottes de prendre des décisions plus éclairées en matière d’efficacité des véhicules, de comportement des conducteurs et de stratégie d’électrification.

Service postal & logistique (Belgique) : bpost SA a économisé 1,6 million d’euros de carburant - soit l’équivalent de 1 million de litres de diesel - en utilisant les données relatives aux véhicules électriques de Geotab pour dimensionner correctement sa flotte de 10 000 véhicules utilitaires et optimiser les calendriers de recharge, dans le cadre de son objectif de neutralité carbone à 100 % d’ici 2030.

: a économisé 1,6 million d’euros de carburant - soit l’équivalent de 1 million de litres de diesel - en utilisant les données relatives aux véhicules électriques de Geotab pour dimensionner correctement sa flotte de 10 000 véhicules utilitaires et optimiser les calendriers de recharge, dans le cadre de son objectif de neutralité carbone à 100 % d’ici 2030. Construction & infrastructures (Royaume-Uni) : Tarmac a réduit le temps de marche au ralenti de 30 % en trois mois, amélioré ses économies de carburant de 25 % et réduit ses excès de vitesse de 50 %.

: a réduit le temps de marche au ralenti de 30 % en trois mois, amélioré ses économies de carburant de 25 % et réduit ses excès de vitesse de 50 %. Transport public (Italie) : Autolinee Federico a réduit de 20 % sa consommation de carburant et baissé d’environ 40 % ses infractions et ses amendes grâce à l’optimisation des comportements de conduite et à la conformité aux tachygraphes.

: a réduit de 20 % sa consommation de carburant et baissé d’environ 40 % ses infractions et ses amendes grâce à l’optimisation des comportements de conduite et à la conformité aux tachygraphes. Grande distribution (États-Unis) : Richards Building Supply prévoit plus de 195 000 dollars d’économies annuelles grâce à un programme pilote de 90 jours avec Geotab Vitality , qui a permis d’améliorer les comportements de conduite de 41 % et de réduire le risque de collision de 8 %.

: prévoit plus de 195 000 dollars d’économies annuelles grâce à un programme pilote de 90 jours avec , qui a permis d’améliorer les comportements de conduite de 41 % et de réduire le risque de collision de 8 %. Collectivité locale (États-Unis) : la ville de Carmel , lauréate du Geotab Innovation Award 2025 dans la catégorie durabilité, a utilisé un tableau de bord personnalisé pour mesurer les réductions d’émissions générées par un programme pilote de carburant biodiesel.





Alors que les flottes font face à la pression des coûts énergétiques, des réglementations sur les émissions et des risques opérationnels, nombre d’entre elles se tournent vers les données des véhicules connectés pour identifier des gains d’efficacité et orienter leurs stratégies d’électrification à long terme.

« La plus grande contribution de Geotab à la durabilité est d’aider le secteur du transport à optimiser ses opérations. Chaque jour, nous voyons des entreprises réduire leur consommation de carburant, diminuer leurs émissions et faire des choix plus stratégiques en matière d’électrification grâce aux données et aux analyses basées sur l’IA. Toutefois, la durabilité est un effort collectif, nous devons donc aussi rendre des comptes. Ce rapport met en lumière à la fois les progrès de nos clients et les actions que nous menons en tant qu’entreprise pour réduire notre propre impact », ajoute Neil Cawse.

Les progrès de Geotab en matière de durabilité

En parallèle de l’impact chez ses clients, le rapport met également en lumière les progrès de Geotab.

Le score du CDP Climate Change atteint la classification B , reflétant de solides performances en matière de politiques environnementales, de divulgation des risques et de collaboration sectorielle.

, reflétant de solides performances en matière de politiques environnementales, de divulgation des risques et de collaboration sectorielle. Médaille d’argent EcoVadis en matière de durabilité, plaçant Geotab dans le top 15 % des entreprises évaluées.

en matière de durabilité, plaçant Geotab dans le top 15 % des entreprises évaluées. Réduction des émissions Scope 2 de 42,5 % sur un an (basées sur la localisation) - soit une baisse de 87,5 % par rapport au niveau de référence de 2019.

% sur un an (basées sur la localisation) - soit une baisse de 87,5 % par rapport au niveau de référence de 2019. Réduction des émissions Scope 3 de 14 % grâce à l’engagement de ses fournisseurs et à l’adoption de données primaires, basées sur ses activités, offrant une représentation plus précise de son impact réel sur la chaîne de valeur.

grâce à l’engagement de ses fournisseurs et à l’adoption de données primaires, basées sur ses activités, offrant une représentation plus précise de son impact réel sur la chaîne de valeur. Publication du premier rapport de reporting climatique évaluant de manière volontaire les risques et opportunités liées au climat selon différents scénarios futurs.

évaluant de manière volontaire les risques et opportunités liées au climat selon différents scénarios futurs. Création d’une base de référence de l’empreinte carbone des produits pour le boîtier Geotab GO et ses principaux équipements matériels, permettant des réductions ciblées sur l’ensemble du cycle de vie des produits.

pour le et ses principaux équipements matériels, permettant des réductions ciblées sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Plus de 8 500 livres (≃3 855 kilos) d’équipements recyclés via le programme GO Recycle , soit une augmentation de 52 % sur un an.





L’entreprise poursuit ses efforts pour atteindre son objectif de 50 % de réduction de ses émissions absolues sur les Scopes 1, 2 et 3 d’ici 2030, avec un engagement à long terme d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Investir dans les collaborateurs et la transition

Geotab investit directement dans la transition de ses équipes vers des transports plus propres. Plus de 2 millions de dollars ont été alloués via le Geotab Electric Vehicle Incentive, proposant aux employés une subvention pouvant atteindre 6 000 dollars pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique. L’entreprise dispose de 41 bornes de recharge gratuites, rembourse intégralement les trajets domicile-travail effectués en transports publics et a lancé en 2025 un programme de véhicules partagés électriques zéro émission pour les déplacements professionnels.

Geotab a reçu le prix SEAL Business Sustainability pour son programme de transport durable ainsi que le prix EPEAT Purchaser pour ses achats informatiques responsables. L’entreprise a également été classée premier fournisseur mondial de télématique commerciale pour la quatrième année consécutive par ABI Research.

À propos du rapport

Le rapport 2025 de Geotab sur la durabilité et l’impact est un rapport annuel mettant en lumière la manière dont Geotab réduit ses émissions et son impact environnemental à travers ses opérations. La dernière édition couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 et a été élaborée en référence aux standards de la Global Reporting Initiative (GRI), en alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et le Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Geotab a également publié un rapport complémentaire de reporting climatique , offrant une analyse complète de sa stratégie climatique, pleinement alignée avec les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Vous trouverez sur ce lien le rapport complet en Français et découvrez les initiatives de durabilité de Geotab sur : https://www.geotab.com/fr/a-propos/durabilité-en-entreprise/

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial en matière de solutions de gestion d’actifs connectés, avec des sièges sociaux à Oakville, au Canada et à Atlanta, aux États-Unis. Notre mission est de rendre le monde plus sûr, plus efficace et plus durable. Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et sur l'IA pour optimiser les performances et les activités des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'efficacité. Grâce aux meilleurs ingénieurs et experts de la donnée, nous servons environ 100 000 clients dans le monde, en traitant 100 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 5.9 millions de véhicules connectés. Des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Engagé en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, Geotab détient les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Notre plateforme ouverte, notre écosystème de partenaires exceptionnels et notre Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes à l'emploi pour les flottes. Cette année, nous célébrons 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr , suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre blog .

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays



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