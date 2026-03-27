Axi startet nach erfolgreicher Bloomberg-Kampagne die neue Webinar-Reihe „Axi Select“

SYDNEY, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der weltweit tätige Online-Broker Axi hat die Einführung einer neuen Webinar-Reihe im Rahmen seines „Axi Select“-Programms angekündigt und baut damit seine Bildungsinitiative für Trader nach dem erfolgreichen Abschluss seiner jüngsten Bloomberg-Kampagne weiter aus. Das erste Webinar ist für April 2026 geplant und wird Teil einer fortlaufenden Reihe sein, die der globalen Trading-Community von Axi von Experten geleitete Markteinblicke und praktische Trading-Schulungen bieten soll.

Die neue Webinar-Reihe stellt die nächste Phase des Engagements von Axi dar, die Weiterbildung von Tradern durch leicht zugängliche, professionelle Schulungen zu fördern. Aufbauend auf der starken Resonanz, die während der Bloomberg-Kampagne erreicht wurde, zielt die Initiative darauf ab, Tradern ein tieferes Marktverständnis, strukturierte Lernmöglichkeiten und direkten Zugang zu erfahrenen Marktexperten zu bieten.

Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi:

„Die Bloomberg-Kampagne machte deutlich, dass die Nachfrage nach glaubwürdigen, von Experten geleiteten Schulungen wächst, die Tradern helfen, die schnelllebigen Märkte von heute besser zu verstehen. Mit dem Start der Axi Select-Webinarreihe können wir diesen Dialog fortsetzen, indem wir Tradern direkten Zugang zu Einblicken, Analysen und praktischem Wissen bieten, das darauf ausgerichtet ist, ihre langfristige Entwicklung im Trading zu fördern.“

Die Eröffnungsveranstaltung wird von Cassandra Ng moderiert, einer Finanzmarktanalystin, Dozentin und Trading-Spezialistin mit langjähriger Erfahrung in der Kommentierung von Marktentwicklungen und der Vermittlung von Trading-Kenntnissen an ein internationales Publikum. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Marktprognosen, Handelsstrategien und Grundsätze des Risikomanagements, die Tradern helfen sollen, sich in einem sich wandelnden Marktumfeld sicherer zu bewegen.

Cassandra meinte dazu:

„Weiterbildung ist für Trader, die an den Märkten Beständigkeit und Disziplin entwickeln möchten, unverzichtbar. Diese Webinar-Reihe soll komplexe Marktbewegungen verständlich machen und praktische Erkenntnisse liefern, die Trader in ihren eigenen Strategien umsetzen können.“

Über die Referentin

Cassandra Ng ist Traderin bei einer Prop-Firma und Marktanalystin bei einem preisgekrönten Research-Unternehmen – dort fließen ihre Forschungsergebnisse täglich in die Entscheidungen Tausender Trader ein. Ihre Spezialgebiete sind die Elliott-Wellen-Theorie und Fibonacci-Zahlen – damit prognostiziert sie, wohin sich die Märkte entwickeln werden. Nach jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Privatanlegern und professionellen Tradern ist sie darauf spezialisiert, komplexe Finanzkonzepte durch Webinare, Workshops und Marktanalysen in praktisches Handelswissen umzusetzen.

Die Webinar-Reihe ist Teil der übergeordneten Mission von Axi, Trader durch Weiterbildung, Technologie und strukturierte Entwicklungsmöglichkeiten zu unterstützen. Durch den Übergang von reinen Informationsangeboten zu interaktiven Lernerfahrungen unterstreicht Axi weiterhin sein Bestreben, einen echten Mehrwert zu bieten, der über den reinen Zugang zum Handel hinausgeht.

Die Anmeldung ist jetzt möglich, und interessierte Trader können sich unter folgender Adresse einen Platz sichern:

https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_h2n3EqLTT-qQww5BZtrx2g

Über Axi

Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zum Handel mit Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Mit Initiativen wie Axi Select unterstützt Axi Trader weltweit durch Schulungen, Technologie und professionelle Trading-Tools.

Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com

Weitere Informationen zum Axi-Select-Programm: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.