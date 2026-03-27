Suite au succès de sa campagne Bloomberg, Axi lance une nouvelle série de webinaires « Axi Select »

SYDNEY, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, fournisseur mondial de services de trading en ligne, a annoncé le lancement d’une nouvelle série de webinaires éducatifs dans le cadre de son programme Axi Select, élargissant ainsi son initiative de formation des traders suite au succès de sa récente campagne Bloomberg. Le premier webinaire est prévu pour avril 2026 et sʼinscrira dans le cadre dʼune série continue destinée à offrir à la communauté mondiale de traders dʼAxi des analyses de marché réalisées par des experts ainsi qu’une formation concrète au trading.

Cette nouvelle série de webinaires marque un cap dans lʼengagement dʼAxi à accompagner le développement des traders grâce à une formation accessible et de niveau professionnel. S’appuyant sur le fort engagement du public suscité lors de la campagne Bloomberg, cette initiative vise à permettre aux traders d’approfondir leur compréhension du marché, à leur proposer des opportunités d’apprentissage structurées et à les mettre en relation directe avec des professionnels expérimentés du marché.

Greg Rubin, responsable d’Axi Select chez Axi, a déclaré :

« La campagne Bloomberg a mis en évidence une demande croissante en matière de formation fiable, dispensée par des experts, permettant aux traders de mieux comprendre les marchés actuels, caractérisés par une évolution fulgurante. En mettant en place la série de webinaires Axi Select, nous souhaitons poursuivre ce dialogue avec les traders en leur donnant un accès direct à des informations, des analyses et des conseils pratiques destinés à les accompagner dans leur développement à long terme en matière de trading. »

La première session sera animée par Cassandra Ng, analyste des marchés financiers, formatrice et spécialiste du trading, forte dʼune vaste expérience dans la présentation d’analyses de marché et la formation au trading auprès d’un public international. Cette session portera sur les perspectives du marché, les stratégies de trading et les concepts de gestion des risques, dans le but de permettre aux traders de s’adapter aux conditions fluctuantes du marché avec davantage d’assurance.

Cassandra a ajouté :

« La formation est indispensable pour les traders souhaitant acquérir une approche cohérente et disciplinée sur les marchés. Cette série de webinaires a pour objectif de démêler les mouvements complexes du marché et de fournir des informations concrètes que les traders peuvent intégrer à leurs propres stratégies. »

À propos de la présentatrice

Cassandra Ng est trader pour le compte de la société et analyste de marché au sein d’un cabinet d’études réputé, où ses analyses éclairent chaque jour les décisions de milliers de traders. Elle est spécialisée dans la théorie des vagues d’Elliott couplée aux ratios de Fibonacci, qu’elle utilise pour prévoir l’évolution des marchés. Forte de nombreuses années d’expérience auprès de traders particuliers et professionnels, elle s’est spécialisée dans la vulgarisation de concepts financiers complexes en connaissances pratiques de trading, par le biais de webinaires, d’ateliers et d’analyses de marché.

Cette série de webinaires s’inscrit dans le prolongement de la mission globale dʼAxi, consistant à donner aux traders les moyens d’agir grâce à la formation, à la technologie et à des opportunités de développement structurées. En évoluant de lʼengagement via la diffusion vers des expériences d’apprentissage interactives, Axi continue de mettre davantage l’accent sur la création dʼune valeur ajoutée significative, au-delà du simple accès aux marchés.

Les inscriptions sont désormais ouvertes, et les traders peuvent réserver leur place en se rendant à l’adresse suivante :

https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_h2n3EqLTT-qQww5BZtrx2g

À propos d’Axi

Plateforme de trading en ligne internationale, Axi offre un accès au Forex, aux actions, aux indices, aux matières premières et aux actifs numériques. Grâce à des initiatives telles qu’Axi Select, Axi accompagne les traders du monde entier en leur proposant des formations, des technologies et des outils de trading professionnels.

Contact presse : mediaenquiries@axi.com

Pour en savoir plus sur le programme Axi Select, rendez-vous sur https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.