ALSTOM S.A : Alstom va livrer le premier métro de Belgrade : une étape historique pour la mobilité urbaine et la croissance économique de la capitale serbe

Alstom fournira une solution de métro clé en main entièrement intégrée, comprenant 32 rames Metropolis

Ce projet urbain phare, d'une valeur de 915 millions d'euros1 soutiendra durablement la croissance, la connectivité et les ambitions climatiques de la Serbie

27 mars 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a remporté un contrat clé en main de 915 millions d’euros pour la livraison de la ligne 1 du métro de Belgrade, le premier réseau de métro entièrement automatisé de Serbie. Ce projet marque une avancée majeure pour la capitale serbe, en répondant à des décennies de défis en matière de transport grâce à l’introduction d’un réseau souterrain à grande capacité dans l’infrastructure de la ville.

En traversant directement le centre-ville, la première phase de la ligne 1 du métro s'étendra sur 15 km et comptera 15 stations, dont 11 km de tunnels. Ce projet constitue une transformation profonde de la mobilité à Belgrade : en transférant une part significative du trafic en sous-sol, il permettra de décongestionner durablement la surface et de révéler le potentiel de la ville en tant que capitale européenne plus accessible, moderne et attractive. L’intégration d’un système automatisé parmi les plus avancés au monde contribuera également à renforcer l’attractivité économique de Belgrade, au bénéfice des habitants comme des investisseurs étrangers.

« La décision de Belgrade d’engager la construction de son premier métro entièrement automatisé témoigne d’un choix audacieux et visionnaire pour l’avenir de la ville », déclare Andrew DeLeone, président d’Alstom Europe. « La ligne 1 transformera en profondeur les déplacements de près de deux millions d’habitants, en offrant une alternative fiable et sûre à la route. Ce projet dépasse les seuls enjeux de mobilité : c’est un investissement structurant pour soutenir la croissance de Belgrade et l’aider à atteindre ses objectifs économiques et climatiques de long terme. »

Dans le cadre de ce projet pour la société de service public Belgrade Metro & Train, Alstom, en tant qu’intégrateur de systèmes, fournira une solution de métro clé en main complète, comprenant 32 rames Metropolis à trois voitures sans conducteur, la signalisation et les télécommunications, l’alimentation électrique, les voies, les portes palières, l’équipement de dépôt, un centre de contrôle centralisé et des systèmes de cybersécurité complets. Le métro sera équipé de la technologie CBTC avancée Urbalis d’Alstom, permettant une exploitation entièrement automatisée, fiable et à haute capacité. Les rames Metropolis seront fabriquées sur le site d’Alstom à Valenciennes, en France.

Le projet bénéficie d’un soutien financier du gouvernement français, illustration de la coopération étroite entre la France et la Serbie. Alstom est désormais officiellement entré dans la phase de conception de la ligne 1 du métro.

L'introduction de la technologie de métro sans conducteur apportera des avantages concrets, notamment une fréquence accrue, une capacité de transport de passagers plus élevée, une résilience opérationnelle améliorée et une sécurité renforcée. Le système clé en main permettra une exploitation fiable et économe en énergie, avec des intervalles pouvant atteindre 90 secondes, soutenu par un centre de contrôle intégré et une plateforme de cybersécurité de pointe.

Alstom est un pionnier des systèmes de métro automatisés, avec près de 30 lignes sans conducteur en service à travers le monde, notamment à Paris, Singapour et Lyon. Fort de plus de 50 ans d’expérience et de 80 systèmes clés en main en service commercial à travers le monde, Alstom est un partenaire de confiance pour les projets de métro complexes. Parmi ses références récentes figurent le REM de Montréal, le métro de Riyad, la ligne 4 d'Athènes, la ligne 18 du Grand Paris, la ligne C de Toulouse, la ligne 2 de Panama, la ligne 3 de Guadalajara et la ligne 2020 du métro de Dubaï.

ALSTOM™, Metropolis™ et Urbalis™ sont des marques déposées du groupe Alstom.





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1 Ce contrat sera comptabilisé au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26, maintenant que l'accord de financement a été conclu.

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