Bitget remet en question la définition même d’une bourse avec un nouveau film de marque

VICTORIA, Seychelles, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), a dévoilé un nouveau film de marque qui remet en question un postulat de longue date dans le monde de la finance : pourquoi les marchés restent-ils fragmentés ? Ce film présente sa plateforme UEX, construite autour du message « Trade Global Alpha in One ».

Le film met en scène un environnement de trading unifié dans lequel les cryptomonnaies, les actions, les devises, les matières premières et les métaux précieux sont accessibles via un compte unique. Il reflète une évolution plus large dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec les marchés, alors que l’activité s’étend de plus en plus à de multiples classes d’actifs façonnées par les conditions macroéconomiques mondiales.

Les dynamiques récentes des marchés ont mis en évidence la nature interconnectée des actifs financiers. Les mouvements des taux d’intérêt, des matières premières, des devises et des actions sont de plus en plus corrélés, incitant les utilisateurs à dépasser les stratégies centrées sur un seul marché. Le film de marque illustre ce changement et positionne l’UEX de Bitget comme un environnement conçu pour favoriser une participation multi-actifs au sein d’un système unique.

« La définition même d’une bourse n’a jamais été remise en question », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les utilisateurs abordent les marchés différemment : ils recherchent des opportunités sur plusieurs classes d’actifs, et les plateformes doivent refléter cette réalité. Avec notre UEX, nous démontrons notre engagement à réunir la finance traditionnelle (TradFi), la crypto et les actifs universels au sein d’un même écosystème. »

La plateforme repose sur des onglets Crypto et TradFi disposés côte à côte, permettant aux utilisateurs de consulter et d’accéder à différents marchés sans passer d’un compte ou d’une interface à un autre. Plutôt que de se concentrer sur des classes d’actifs isolées, le modèle UEX s’inscrit dans un environnement de marché où l’activité de trading circule de plus en plus entre les actifs en réponse à des moteurs macroéconomiques communs. Cette approche permet aux utilisateurs de réagir aux évolutions d’un marché tout en conservant des positions sur d’autres, au sein d’un même système.

Au sein de l’UEX, l’exécution des ordres, l’allocation du capital et la gestion des risques sont assurées via une structure de compte unifiée. Le film met en avant quatre piliers de l’expérience UEX : la visibilité sur les marchés mondiaux, une exécution homogène soutenue par une infrastructure de liquidité, une efficacité du capital grâce à un système de marge unifié, et un écosystème intégré incluant des outils de trading et des fonctionnalités assistées par intelligence artificielle.

La sortie de ce film de marque illustre l’expansion de Bitget au-delà des modèles d’échange traditionnels, en réunissant actifs numériques et instruments financiers traditionnels dans un environnement de trading unifié. Il se conclut par « Get the idea? » (Vous voyez l’idée ?) — moins un slogan qu’un défi discret adressé à une industrie encore façonnée par des hypothèses héritées, où la structure des plateformes d’échange peine à suivre la réalité des marchés.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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