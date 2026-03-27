Le moment décisif de la fabrication au Canada arrive au Sommet N³ à Toronto

TORONTO, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada accélère le développement de sa capacité industrielle de défense et que la course à la diversification des échanges commerciaux et à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement critiques s’intensifie, le plus important sommet canadien sur la fabrication de pointe arrive à Toronto ce mois-ci.

Le Sommet N³ (New. Now. Next.) , présenté par Next Generation Manufacturing Canada (NGen) , se tiendra les 31 mars et 1er avril au Metro Toronto Convention Centre. Il réunira jusqu’à 1 000 acteurs de la fabrication de pointe, investisseurs, décideurs politiques, organismes internationaux d’innovation et leaders technologiques afin de tracer l’avenir industriel du Canada.

Le sommet survient à un moment charnière : alors que le Canada fait face à l’incertitude commerciale, à la crise du logement et à la pression de développer une capacité industrielle souveraine, le N³ mettra en valeur des solutions made in Canada, allant de l’IA en usine aux technologies de défense à double usage.

Sur deux jours de programmation, le sommet comptera 115 exposants présentant des technologies de fabrication avancées, dont l’IA industrielle, la robotique, la fabrication additive et les outils de production numérique.

Le N³ vise à démontrer comment le Canada peut passer des percées en recherche à la production à grande échelle — en accélérant le passage du laboratoire de recherche à l’usine, puis aux marchés mondiaux.

Les séances aborderont les grands défis économiques qui façonnent le programme de fabrication du Canada :

IA industrielle : Comment les fabricants canadiens déploient l’intelligence artificielle pour accroître la productivité et la compétitivité mondiale

: Comment les fabricants canadiens déploient l’intelligence artificielle pour accroître la productivité et la compétitivité mondiale Innovation à double usage : Les technologies qui relient les applications commerciales et de défense

: Les technologies qui relient les applications commerciales et de défense Diversification des échanges : Stratégies pour pénétrer de nouveaux marchés mondiaux dans un contexte de réalignement des chaînes d’approvisionnement

: Stratégies pour pénétrer de nouveaux marchés mondiaux dans un contexte de réalignement des chaînes d’approvisionnement Innovation en habitation : Comment les méthodes de construction industrialisée pourraient faire progresser la lutte contre la pénurie de logements au Canada

: Comment les méthodes de construction industrialisée pourraient faire progresser la lutte contre la pénurie de logements au Canada Investissement et mise à l’échelle : Mettre en relation les fabricants avec du capital de risque et des investisseurs stratégiques



L’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, sera présent pour annoncer de nouveaux projets d’IA industrielle, marquant l’une de ses engagements les plus directs à ce jour avec le secteur manufacturier canadien.



L’honorable Stephen Fuhr, secrétaire d’État à l’Approvisionnement en matière de défense, participera à une période de questions et réponses sur les occasions offertes aux entreprises canadiennes dans les chaînes d’approvisionnement de la défense et de la sécurité — une discussion qui prend une urgence accrue alors que le Canada reconfigure sa base industrielle de défense.

« Le N³ est l’endroit où l’écosystème d’innovation du Canada rencontre le plancher d’usine », a déclaré Jayson Myers, président-directeur général de NGen. « Nous disposons de chercheurs, d’entrepreneurs et de développeurs technologiques de calibre mondial. L’occasion qui s’offre à nous maintenant est de transformer ces idées en solutions de fabrication de pointe compétitives à l’échelle mondiale. »

« Je suis honoré de participer au sommet N³, un événement qui rallie le meilleur de l’innovation, de la collaboration et de l’ambition canadiennes en vue de bâtir l’avenir de la fabrication de pointe, a affirmé l’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario. J’ai bien hâte de découvrir les idées, les partenariats et les innovations qui ressortiront de cet important sommet. Ensemble, en faisant preuve de collaboration, de vision et de leadership, nous pouvons veiller à ce que le Canada se taille une place à l’avant-garde des nouveautés, des tendances actuelles et des perspectives d’avenir en intelligence artificielle et en fabrication de pointe. »

« NGen continue de démontrer la puissance des grappes d’innovation mondiales du Canada en rassemblant des leaders des domaines de la fabrication de pointe et de la technologie au sommet N³, a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce type de collaboration est indispensable pour traduire les idées canadiennes en produits de calibre mondial, renforcer notre base industrielle et bâtir une économie innovatrice. En mettant les entreprises d’ici en relation avec des partenaires à l’international, nous les aidons à prendre de l’expansion, à livrer concurrence sur la scène mondiale et à stimuler une croissance économique durable qui crée de l’emploi partout au pays. »

À propos de NGen

Next Generation Manufacturing Canada (NGen) est l’organisme à but non lucratif dirigé par l’industrie qui pilote le grappe d’innovation mondiale du Canada en fabrication de pointe. NGen met en relation les fabricants, les développeurs de technologies, les chercheurs, les développeurs et les décideurs politiques au sein de l’écosystème canadien de la fabrication avancée. Par des initiatives telles que le Sommet N³, l’organisme travaille à accélérer la commercialisation des technologies de fabrication de pointe et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.

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