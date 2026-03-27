Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire et publication du rapport annuel 2025

Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Umicore invite ses actionnaires à participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le jeudi 30 avril 2026 à 17h00 CET au siège social (rue du Marais 31 à 1000 Bruxelles). L’assemblée générale ordinaire pourra délibérer valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées, tandis que l’assemblée générale extraordinaire requiert la présence ou la représentation d’au moins la moitié du capital. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée le mercredi 3 juin 2026 à 10h00 CEST. L’avis de convocation complet relatif aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire, ainsi que les documents y afférents, sont disponibles sur le site internet d’Umicore.

Proposition de modification du conseil de surveillance

Les mandats de Mme Françoise Chombar et de M. Marc Grynberg arriveront à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. Après avoir siégé pendant 10 ans au conseil de surveillance d’Umicore, Mme Chombar a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat. En outre, à la suite de la sortie totale de GBL de l’actionnariat d’Umicore en février de cette année, M. Frédéric Oudéa et M. Michael Bredael ont présenté leur démission du conseil de surveillance.

Afin d’assurer la continuité et de renforcer davantage l’expertise du conseil de surveillance, le conseil propose les nominations et renouvellements suivants sur recommandation du comité de nomination et de rémunération :

la nomination de Mme Anna Bertona en tant que nouvelle membre indépendante du conseil de surveillance pour un mandat de trois ans ;

la nomination de M. Benjamin Loh en tant que nouveau membre indépendant du conseil de surveillance pour un mandat de trois ans ;

la réélection de M. Marc Grynberg pour un mandat de trois ans ;

la réélection de M. Frédéric Oudéa, désormais en tant que membre indépendant, pour un mandat d’un an.

Biographies

Anna Bertona

Anna Bertona est CEO et administratrice exécutive d’Azelis depuis janvier 2024, après avoir occupé les fonctions de directrice générale pour la région EMEA et membre du comité exécutif. Elle a rejoint Azelis en 2013 et a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie et du développement commercial avant de devenir directrice générale. Forte de plus de 30 ans d’expérience internationale, Anna a occupé des postes de direction dans les secteurs des biens de consommation, de l’automobile et du conseil. Avant de rejoindre Azelis, elle était associée au sein du cabinet international de conseil en gestion A.T. Kearney, où elle conseillait des clients du secteur chimique en matière de stratégie, d'excellence commerciale, de croissance et d'intégration post-fusion. Anna est titulaire d'un master en ingénierie du design industriel de l'université technologique de Delft et d'un MBA de la Rotterdam School of Management.

Benjamin Loh

M. Loh apporte plus de 30 ans d'expérience internationale à des postes de direction dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs. Plus récemment, il a occupé les fonctions de président du conseil d'administration et CEO d'ASM International, et a occupé des postes de direction chez Oerlikon, Veeco Instruments, FEI Company et VAT Vacuum Valves. Outre son expertise opérationnelle, M. Loh est administrateur non exécutif de SEMI Inc et Président de Comet Holdings AG, et a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration dans l'ensemble du secteur. Il est titulaire d’une licence en génie électronique de l’université de Tohoku, au Japon, et a vécu et travaillé en Asie, en Europe et aux États-Unis.

«Au nom du conseil de surveillance, je tiens à remercier Françoise Chombar pour ses années de service dévoué, au cours desquelles elle a partagé ses connaissances approfondies et ses perspectives éclairées avec le conseil de surveillance. J’exprime également ma gratitude à M. Michael Bredael pour son soutien crucial à un moment charnière du développement stratégique d’Umicore », a déclaré Thomas Leysen, président du conseil de surveillance d’Umicore. « Nous sommes heureux de proposer la nomination de deux cadres chevronnés au sein de notre conseil de surveillance en tant qu’administrateurs indépendants. Anna Bertona possède une connaissance approfondie de l’industrie chimique ainsi qu’une expertise solide en matière de chaînes d’approvisionnement mondiales et d’innovation axée sur le client. Benjamin Loh apporte plus de 30 ans d’expérience internationale dans les industries de haute technologie et une solide perspective mondiale, ayant vécu et travaillé en Asie, en Europe et aux États-Unis. Je suis convaincu que tous deux enrichiront les capacités du conseil de surveillance et viendront compléter ses atouts existants. Enfin, je me réjouis que Frédéric Oudéa ait accepté d’être proposé à la reconduction de son mandat afin que nous puissions continuer à bénéficier de ses connaissances, désormais en tant qu’administrateur indépendant. »

Politique de rémunération révisée

Le 19 février 2026, le conseil de surveillance a approuvé la politique de rémunération 2026, à la suite d’un examen approfondi par le comité de nomination et de rémunération de la politique adoptée en 2022. La politique révisée sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. Si elle est approuvée, elle prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2026. La politique 2026 révisée reflète la nouvelle orientation stratégique d’Umicore et intègre les commentaires recueillis lors d’un vaste processus de consultation auprès des actionnaires, des investisseurs institutionnels et des conseillers externes. La politique 2026 est disponible sur le site internet d’Umicore.

Rapport annuel 2025

Umicore a publié son rapport annuel 2025. Ce rapport offre un aperçu complet de la gouvernance du Groupe, de ses résultats financiers, de ses réalisations en matière de développement durable et du plan à moyen terme CORE d’Umicore.

Une forte dynamique sur la feuille de route de développement durable d’Umicore en cette année charnière

L’année 2025 a marqué une étape importante dans la feuille de route de développement durable d’Umicore, démontrant des progrès solides par rapport aux ambitions de développement durable annoncées en 2021.

Le Groupe a dépassé son premier objectif de la feuille de route de décarbonisation, en réduisant de 31 % ses émissions de scope 1 et 2 par rapport au niveau de référence de 2019, et a atteint son objectif consistant à s'approvisionner à hauteur de 60 % de sa consommation mondiale d'électricité à partir de sources renouvelables. Umicore a encore fait progresser ses initiatives en matière d'approvisionnement responsable et d'émissions de scope 3 grâce à un engagement accru des fournisseurs et à une meilleure gestion de la qualité des données. Les performances en matière de sécurité ont continué de s’améliorer, le taux total d’accidents enregistrables (TRIR) de ses employés ayant baissé de 54,6 % depuis 2022. Des progrès ont également été réalisés en matière de diversité au sein de la direction, les femmes représentant 28,1 % des effectifs contre 25 % en 2021, dans le cadre de l’ambition à long terme d’Umicore visant la parité hommes-femmes.

Umicore a renforcé son modèle de gouvernance ESG afin d’assurer un pilotage rigoureux des objectifs de durabilité. En 2025, le Groupe a intégré les exigences européennes en constante évolution en matière de reporting de durabilité grâce à des systèmes de données modernisés, une meilleure préparation à l’assurance et des contrôles internes renforcés.

Des déclarations détaillées sur la durabilité sont disponibles dans le rapport annuel.

Accès au rapport annuel

Le rapport annuel 2025 est disponible en anglais et en néerlandais sur le site internet d’Umicore à l’adresse : Annual report | Umicore.

Pour la première fois, la version anglaise en ligne du rapport annuel est présentée dans un format alimenté par l’IA. Les lecteurs peuvent désormais interagir avec le contenu en soumettant des questions sur le rapport et en recevant des réponses instantanées générées strictement à partir des informations contenues dans le rapport annuel. De plus, les utilisateurs conservent la possibilité de télécharger le rapport ou de continuer à le lire dans son intégralité.

Prochaines publications

Le 30 avril à 17h40 (CEST), Umicore publiera un communiqué sur les conditions de trading du premier trimestre, ainsi que des informations supplémentaires sur les perspectives du Groupe pour le reste de l'année 2026.

Calendrier financier

30 avril 2026 : 17h00 CEST : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 17h40 CEST : Communiqué sur les conditions de trading du premier trimestre, ainsi que des informations supplémentaires sur les perspectives pour 2026

5 mai 2026 : Date ex-dividende

6 mai 2026 : Date d'enregistrement pour le dividende

7 mai 2026 : Date de paiement du dividende

31 juillet : Résultats semestriels 2026





À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,6 milliards (chiffre d’affaires de € 19,4 milliards) au cours de 2025.

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