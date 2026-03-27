Nomination de Antonio Cammisecra en qualité de censeur et désignation de Riku Soininen en qualité d’administrateur représentant les salariés

Proposition de nomination à l’Assemblée Générale du 21 mai 2026 : Antonio Cammisecra candidat administrateur – Nommé censeur avec effet immédiat

Désignation de Riku Soininen en qualité d’administrateur représentant les salariés

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 27 mars 2026 – Le Conseil d’Administration de Nexans a décidé de nommer ce jour Antonio Cammisecra en qualité de censeur dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu’administrateur à l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026. En qualité de censeur, il assistera aux séances du Conseil d’administration avec un rôle consultatif, et fera ainsi bénéficier le Conseil de son expérience et de son expertise. Le règlement intérieur du Conseil lui est applicable dans toutes ses dispositions.

Antonio Cammisecra est Président-directeur général de ContourGlobal depuis février 2024. Avant de rejoindre ContourGlobal, il a travaillé au sein du groupe Enel pendant plus de 20 ans et a contribué à l'expansion d'Enel Green Power pour en faire un géant des énergies renouvelables, ainsi qu'à l'accélération de la décarbonisation d'un parc de production d'électricité de 84 GW géré dans 20 pays. Il a également dirigé l'activité Enel Grids entre 2020 et 2023, supervisant un portefeuille de plus de 2,2 millions de km de lignes de distribution d'électricité, réparties dans huit pays. Antonio Cammisecra est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'université de Naples, en Italie, et d'un Executive MBA de l'université Bocconi, à Milan, en Italie.

Par ailleurs, le Comité de Groupe Européen a désigné Riku Soininen en qualité d’administrateur représentant les salariés, à effet du 19 février 2026, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Elisabetta Iaconantonio, soit jusqu’à l’assemblée Générale 2028.

Riku Soininen occupe actuellement le poste de responsable d’entrepôt de fournitures chez Reka, à Riihimäki, en Finlande. Il travaille pour Reka depuis 2007. Il est délégué syndical depuis 14 ans et membre du Comité d'entreprise européen de Nexans depuis 2023. Il a siégé au conseil d'administration du syndicat de 2010 à 2018, dont il a été président de 2017 à 2018. Il a également été membre du conseil d'administration de Reka Kaapeli Oy de 2019 à 2022. Il est membre du conseil d'administration d’un fonds de pension depuis 2016. Riku a suivi une formation en économie d'entreprise, en gestion syndicale, et en gouvernance d’entreprise (membre agréé du conseil d'administration HHJ, Finlande).

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