Thérapeutique Knight inc. se mérite une place à la deuxième édition du classement du Globe and Mail Canada’s Top Growing Women-Led Companies et à la septième édition de celui de Women Lead Here sur la diversité des femmes dirigeantes

MONTRÉAL, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société ») a le plaisir d’annoncer sa nomination à deux classements nationaux du magazine 2026 du Globe and Mail’s Report on Business :

Le classement Canada’s Top Growing Women-Led Companies, à sa deuxième édition, qui met en valeur les sociétés canadiennes gérées par des femmes; et

Le classement Women Lead Here, à sa septième édition, qui recense les sociétés canadiennes cotées et affichant les meilleurs résultats du secteur en matière de diversité des sexes à la direction.

« Figurer à la fois dans le classement Canada’s Top Growing Women-Led Companies et dans celui de Women Lead Here constitue une étape importante pour Knight », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « C’est la première année que nous figurons parmi le palmarès des entreprises canadiennes dirigées par des femmes qui affichent la plus forte croissance, un reflet de notre croissance soutenue et de l’esprit d’entreprise qui anime notre organisation. En outre, grâce à la reconnaissance constante et aux progrès réalisés dans la promotion de la diversité des genres à des postes de direction, ces distinctions soulignent la force de notre équipe et notre engagement indéfectible à bâtir une société inclusive et hautement performante qui répond aux besoins des patients partout au Canada et en Amérique latine. »

À propos du classement Canada’s Top Growing Women-Led Companies

Lancé en 2025 et aujourd’hui dans sa deuxième année, le classement Canada’s Top Growing Women Led Companies classe les sociétés canadiennes fondées, contrôlées ou dirigées par des femmes en fonction de la croissance vérifiée de leur chiffre d’affaires sur trois ans.

La liste 2026 comprend 44 entreprises, réparties dans des secteurs aussi variés que la construction, la santé, les produits de consommation, les logiciels, la finance et bien plus encore. Pour être admissibles, les entreprises doivent être gérées au Canada, dirigées en grande partie par des femmes et réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 2 millions $. La liste complète a été publiée en ligne le 20 mars 2026 à l’adresse tgam.ca/TopGrowingWomenLedCompanies

À propos du classement Women Lead Here

Le classement « Women Lead Here » a été créé en 2020 par le magazine Report on Business. Il applique une méthodologie de recherche exclusive afin de dresser un panorama des plus grandes sociétés canadiennes offrant la plus grande diversité de genre parmi leurs cadres dirigeants. Les entreprises classées ont accompli des progrès concrets et structurels vers la parité hommes-femmes à des postes de direction.

Pour le classement 2026, Report on Business a procédé à une analyse journalistique d’environ 500 grandes sociétés canadiennes cotées en bourse, selon leur chiffre d’affaires, en évaluant le ratio de cadres s’identifiant comme femmes par rapport à ceux s’identifiant comme hommes aux trois premiers échelons de la direction. Les données obtenues ont été appliquées à une formule pondérée tenant également compte du rendement de l’entreprise, de la diversité et de l’évolution d’une année à l’autre.



Au total, 85 sociétés ont obtenu le label « Women Lead Here 2026 », avec une moyenne cumulée de 56 % des postes de direction occupés par des personnes s’identifiant comme femmes.

La liste « Women Lead Here 2026 » est publiée dans le numéro d’avril 2026 du magazine Report on Business, distribué avec le Globe and Mail le 28 mars 2026, et en ligne à l’adresse tgam.ca/WomenLeadHere

À propos du journal The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus importante société médiatique d’actualité au Canada, menant le débat national et provoquant des changements de politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant depuis 1844. Grâce à notre couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint plus de 6 millions de lecteurs chaque semaine dans ses formats imprimés ou numériques, et la revue Report on Business rejoint 2,9 millions de lecteurs pour chaque numéro imprimé et numérique. Notre investissement dans la science novatrice des données signifie qu’à mesure que le monde continue de changer, le Globe fait de même. The Globe and Mail appartient à Woodbridge, la branche d’investissement de la famille Thomson.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Information aux investisseurs :

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com



